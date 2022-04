La taille du marché des émulateurs de réseau devrait atteindre 243,4 millions USD à un TCAC de 7,7%, d’ici 2026

L’augmentation des failles de sécurité et des attaques de réseaux, l’immense financement pour la réalisation d’activités de R&D, l’augmentation des développements stratégiques tels que les partenariats et les accords sont des facteurs clés contribuant à un TCAC élevé de le marché des émulateurs de réseau au cours de la période de prévision.

Taille du marché – 130 millions USD en 2018, croissance du marché – TCAC de 7,7 %. Tendances du marché – Adoption croissante pour réduire les temps d’arrêt et développements stratégiques pour le marché des émulateurs de réseau.

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des émulateurs de réseau était évalué à 130 millions USD en 2018 et devrait atteindre 234,4 millions USD d’ici 2026, avec un TCAC de 7,7%.

C’est une méthode pour tester les performances d’applications réelles sur un réseau virtuel. Il utilise des modèles mathématiques de trafic, des canaux et des protocoles sont appliqués alors que le travail de cette solution est d’évaluer les performances, de prédire l’impact du changement et d’aider à une meilleure prise de décision technologique. Le marché de l’émulateur de réseau comprend un logiciel qui utilise un réseau virtuel pour représenter numériquement l’ensemble du réseau, diverses couches de protocole, antennes et appareils connectés.

Les solutions envisagées sur le marché des émulateurs de réseau aident à développer un système centralisé en fournissant un environnement dans lequel les décisions liées aux conceptions peuvent être facilement modifiées et leur impact évalué. Il est utilisé pour surveiller les performances d’applications telles que la VoIP, la connaissance de la situation, les données de capteur et la vidéo en continu lorsque le système réel est développé. Cela peut être intégré aux systèmes existants pour tester l’interopérabilité et être utilisé pour la formation des utilisateurs sur les environnements de nouvelle génération. Il offre une alternative rentable aux bancs d’essai physiques coûteux avec une évolutivité limitée.

On s’attend à ce que la nécessité d’émuler des déploiements complexes et de créer des conditions de réseau complexes stimule la croissance du marché des émulateurs de réseau. Pour introduire des services sophistiqués à valeur ajoutée, ces opérateurs transforment leurs environnements réseau en alternatives de réseau de nouvelle génération. L’augmentation du nombre d’appareils connectés a créé pour ces systèmes une demande sans précédent de bande passante. Afin de satisfaire les besoins croissants en bande passante pour les services et l’optimisation des coûts pour la prestation de services, les opérateurs doivent convertir leurs offres pour une optimisation continue, permettre la réallocation des capacités et la mise à niveau.

du rapport suggèrent que :

cléscomme l’Inde et la Chine,

le segment SD WAN est considéré comme le segment principal, évalué à 59,2 millions USD en 2019, car ces solutions permettent et permettent simplement l’évaluation et le test des systèmes SD-WAN sur le marché des émulateurs de réseau. L’

Amérique du Nord est la plus grande région. avec une part de 43,3 % en raison de l’utilisation accrue de ces solutions pour réduire les temps d’arrêt dans le secteur des télécommunications

Les simulations dans l’environnement cloud permettent de tester et de valider les performances des applications

Ces solutions aident à émuler les déploiements complexes et à créer des conditions de mise en réseau complexes pour le secteur des télécommunicationsopérateurs

gouvernementaux connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 9,4 % en raison de l’adoption croissante de ces solutions pour les tests complexes environnements, développements et créer des conditions pour le dépannage de plusieurs environnements

. Ces solutions permettent un meilleur fonctionnement des applications, des appareils dans le cloud, Internet et d’autres environnements

. réduire les temps d’arrêt du réseau existant, les investissements gouvernementaux et les innovations récentes

L’émulation hybride est la dernière innovation sur le marché des émulateurs de réseau.

Solutions définies par logiciel et virtualisation pour offrir d’énormes opportunités aux fournisseurs du marché

Certains des principaux acteurs sont Spirent Communications, Keysight Technologies, Apposite Technologies, iTrinegy, Polaris Networks, PacketStorm, Aukua, Calnex, SolarWinds et InterWorking Labs.

Segments couverts par le rapport :

aux fins de l’étude, ce rapport et Les données ont segmenté le marché des émulateurs de réseau en fonction de l’application, de l’utilisateur final et des perspectives régionales :

Application (revenu, millions USD ; 2016-2026)

SD-WAN

Cloud

Internet des objets

Autres

utilisateur final (revenu, millions USD ; 2016-2026 )

Telecommunication

Banking

Government

Regional Outlook: (Revenu, USD Million; 2016–2026)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Merci d’avoir lu le rapport. Notez également que nous proposons la personnalisation des rapports selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur la fonction de personnalisation et notre équipe vous fournira le rapport le mieux adapté.

