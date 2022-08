La taille du marché des emballages compostables atteint de nouveaux sommets explorés avec un TCAC de 6,20%, des opportunités, des revenus, des tendances de l’industrie et des prévisions d’ici 2029

Une étude de recherche qualitative réalisée par la base de données de recherche de Data Bridge Market de 350 pages, intitulée « Marché mondial des emballages compostables »avec des tableaux de données de marché, des camemberts, des graphiques et des chiffres répartis sur des pages et une analyse détaillée facile à comprendre. Le marché en pleine révolution exige les meilleures solutions commerciales et commerciales pour prospérer sur le marché. Ce rapport sur les emballages compostables contient des données complètes sur la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements, les moteurs du marché et les contraintes du marché de cette industrie, qui sont toutes dérivées de l’analyse des cinq forces de Porte. La définition du marché couverte dans ce rapport sur les emballages compostables donne la portée d’un produit particulier en ce qui concerne les facteurs moteurs et les contraintes du marché. Les sources de données et d’informations mentionnées dans le rapport sur les emballages compostables sont très fiables et comprennent des sites Web, des rapports annuels d’entreprises, des revues,

Analyse et taille du marché

Data Bridge Market Research analyse que le marché des emballages compostables était évalué à 46360,00 millions USD en 2021 et devrait atteindre 75013,52 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,20% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et des avancées technologiques.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des emballages compostables sont:

TIPA Ltd (Israël)

SmartSolve Industries (États-Unis)

�?zsoy Plastik (Turquie)

Emballage durable ultra-vert (États-Unis)

Hôte en plastique (Turquie)

Eurocell Srl (Royaume-Uni)

Tetra Pak International SA (Suisse)

(États-Unis), Kruger Inc. (Canada)

Amcor PLC (Suisse)

Bonjour (Royaume-Uni)

International Paper Company (États-Unis)

Smurfit Kappa (États-Unis)

DS Smith (Royaume-Uni)

Klabin SA (Brésil)

Rengo Co. Ltd (Japon)

WestRock Company (États-Unis)

Stora Enso (Suède)

Entreprise de fabrication Bemis (États-Unis)

Rock-tennis (États-Unis)

BASF SE (Allemagne)

Clearwater Paper Corporation (États-Unis)

Résumé du marché : –

Les produits compostables sont ceux qui peuvent se biodégrader et se désintégrer en éléments naturels tels que la biomasse, l’eau et le dioxyde de carbone dans un environnement de compostage et ne laissant aucun élément nocif dans le sol. Le matériau d’emballage en plastique compostable contient du PBS, du PBAT, du PHA, du PLA et des mélanges d’amidon. Ces matériaux compostables imitent les qualités positives du plastique conventionnel, telles que la stabilité de conservation, les propriétés de barrière, la durabilité, etc., avec une différence, c’est-à-dire que ces matériaux sont entièrement compostables. Les matières compostables fournissent des nutriments à la terre lorsqu’elle est complètement décomposée. Pour que les matériaux d’emballage et les produits soient qualifiés de compostables, ils doivent se décomposer complètement et se décomposer en éléments naturels dans un court laps de temps après leur élimination.

Avec la demande croissante des consommateurs pour des matériaux compostables, les entreprises développent des emballages respectueux de l’environnement pour satisfaire leurs consommateurs et se concentrer sur l’amélioration du monde. APP Sinar Mas, l’une des principales entreprises de pâtes et papiers, a apporté une solution écologique avancée sur le marché des emballages pour aliments et boissons. Foopak Bio Natura c’est aussi un carton écologique conçu qui s’inspire de la nature. Il convient aux emballages alimentaires et aux gobelets à usage unique. Les emballages compostables représentent un processus d’emballage durable et respectueux de l’environnement.

Dynamique du marché des emballages compostables

Conducteurs

Augmenter la demande dans l’industrie alimentaire

Les emballages compostables dans l’industrie des aliments et des boissons devraient connaître la croissance du marché en raison de la demande incessante d’eau en bouteille et de boissons non alcoolisées sur le marché. La demande d’eau en bouteille est attribuée à la propension des clients à exiger spécifiquement de l’eau potable de haute qualité en raison de la peur des maladies résultant de la consommation d’eau du robinet polluée, et de la facilité de commodité et de la portabilité fournies par l’eau en bouteille.

Sensibilisation aux déchets d’emballages dans les décharges et les océans

La prise de conscience des fuites de déchets d’emballages du public, en particulier des déchets plastiques, dans l’environnement a considérablement augmenté au cours des dernières années. Cela a forcé à augmenter la demande d’efforts durables de la part des détaillants et des propriétaires de marques pour choisir des matériaux d’emballage compostables qui devraient augmenter la demande d’emballages compostables sur le marché.

Augmenter la demande d’emballages écologiques

La sensibilisation croissante aux emballages écologiques dans les pays développés augmente le taux d’adoption des emballages compostables dans les grandes entreprises, par exemple la société Coca-Cola, le groupe Unilever et Danone. Ces entreprises adoptent des emballages compostables pour fidéliser leur clientèle, ce qui stimule le marché mondial des emballages compostables.

Opportunités

Les initiatives croissantes du gouvernement pour la fabrication de matériaux compostables pour l’emballage devraient accélérer le marché des emballages compostables. Les investissements croissants pour ces solutions d’emballage fourniront également des opportunités rentables pour la croissance du marché des emballages compostables. En outre, l’augmentation des nouveaux marchés émergents et des collaborations stratégiques agira également comme moteurs du marché et augmentera encore les opportunités utiles pour le taux de croissance du marché.

Contraintes/ Défis

Cependant, la rentabilité et le manque de technologie suffisante sont les principaux défis qui devraient entraver le taux de croissance du marché. L’évolution de la mentalité des consommateurs, associée à des prix plus élevés que les produits conventionnels, devrait constituer un défi majeur pour l’industrie des utilisateurs finaux. D’autres facteurs, tels qu’une durée de vie plus courte et l’incapacité de recycler certains matériaux qui ne sont pas entièrement compostables, devraient limiter dans une certaine mesure la croissance du marché. De plus, la contamination croisée dans les installations de recyclage, la résistance et la capacité de charge inférieures des matériaux compostables pourraient encore entraver le taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des emballages compostables fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des emballages compostables, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial des emballages compostables

Le marché des emballages compostables est segmenté en fonction des produits, du matériau, de la couche d’emballage, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Sacs

Plateaux

Tasses

Assiettes

Films

Couvercles

Pailles

Coutellerie

Boules

Coquilles

Pochettes et Sachets

Les autres

Matériel

Plastique

Papier et carton

Les autres

Couche d’emballage

Emballage primaire

Emballage secondaire

Emballage tertiaire

Canal de distribution

B2B

Supermarchés/Hypermarchés

Magasins départementaux

Dépanneurs

Magasins spécialisés

Commerce électronique

Les autres

Utilisateur final

Aliments et boissons

Médical

Automobile

Électrique et Électronique

Agriculture

Produits textiles

Soins personnels et à domicile

Chimique

Les autres

L’investissement réalisé dans l’étude vous donnerait accès à des informations telles que :

Marché des emballages compostables [Global – Ventilé par régions]

Répartition au niveau régional [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Répartition de la taille du marché par pays [des pays importants détenant une part de marché majeure]

Part de marché et revenus/ventes par principaux acteurs

Tendances du marché – Technologies/produits/start-ups émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

La taille du marché

Taille du marché par applications/industries verticales

Projections/prévisions du marché

