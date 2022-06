La taille du marché des emballages biodégradables connaît une croissance incroyable en 2030

Le marché des emballages biodégradables était évalué à 81 USD . 7 milliards en 2020 , et il devrait atteindre 117 USD . 8 milliards d’ ici 2027 , enregistrant un CAGR de 6 . 3 % au cours de la période 2021 – 2027 . Les solutions d’ emballage biodégradables trouvent de plus en plus d’applications dans diverses industries en raison de leur faible impact environnemental et de leur forte demande . Bio- _les emballages dégradables fabriqués à partir de ressources renouvelables réduisent la dépendance au pétrole et réduisent la quantité de déchets tout en produisant un produit qui offre des avantages similaires aux plastiques traditionnels . Ces produits sont généralement fabriqués à partir de matières premières renouvelables, telles que l’amidon et la cellulose . De plus, le plastique biodégradable peut se décomposer en composés inorganiques , CO2, méthane et eau, par l’action enzymatique des micro-organismes .

En outre , la croissance de la production biodégradable est sur le point de stimuler l’ adoption des emballages biodégradables dans diverses applications . La demande d’emballages biodégradables augmente actuellement et devrait continuer à progresser, car les entreprises utilisent désormais les emballages comme moyen de promouvoir leurs initiatives de développement durable, ainsi que leurs produits .

De plus, les plastiques à base d’amidon sont améliorés en utilisant l’amidon comme matière première biodégradable pour fabriquer d’autres biopolymères et ont développé avec succès des substituts viables pour les plastiques à base de pétrole . Par exemple, les principaux acteurs des boissons, tels que Carlsberg, ouvrent la voie en soutenant activement la recherche sur les innovations en matière de bouteilles de boissons biodégradables . Son partenariat avec EcoXpak a donné lieu à des développements concernant l’utilisation de matériaux zéro déchet , ce qui s’aligne sur son objectif de créer une bouteille de boisson 100 % biodégradable fabriquée à partir de fibres vertes .

Dynamique du marché mondial des emballages biodégradables

Moteurs : population consciencieuse croissante

La sensibilisation croissante des consommateurs aux effets environnementaux des produits d’emballage et la volonté de remplacer les matériaux d’emballage par des alternatives à faible empreinte carbone ou fabriquées à partir de ressources renouvelables sont les principaux moteurs du développement et de l’utilisation de ces matériaux .

La sensibilisation croissante stimule l’innovation dans les emballages biodégradables, car les institutions fédérales participent à l’innovation des solutions d’emballage biodégradables . Par exemple, un partenariat public – privé entre la Commission européenne et le Consortium des industries biosourcées ( BIC ) a lancé le projet FRESH financé par l’entreprise commune Bio – Based Industries ( BBI JU ) .

Défis : Investissements croissants dans des solutions d’emballage non biodégradables et recyclables

La recyclabilité devrait être le plus grand défi, car de plus en plus d’entreprises qui utilisent des produits d’emballage se concentrent sur des emballages recyclables et réutilisables . Comparé à une part de marché de 5 % des emballages biodégradables , le segment des emballages recyclables occupait une énorme part de marché de 79 % en 2017 . De plus, les emballages recyclables devraient conserver une avance significative dans les années à venir .

Portée du rapport

L’étude classe le marché des emballages biodégradables en fonction du type de matériau et de l’application et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Perspectives par type de matériau ( ventes / revenus, millions USD, 2017 – 2027 )

Plastique Amidon – Plastiques à base d’ amidon Acide polylactique ( PLA ) Polyhydroxyalcanoates ( PHA ) Autres plastiques

Papier Papier kraft Papier souple Panneau de fibres ondulé Carton plat



Par Application Outlook ( Ventes / Chiffre d’affaires, Millions USD, 2017 – 2027 )

Emballages alimentaires

Emballage de boissons

Emballage pharmaceutique

Emballage de soins personnels / soins à domicile

Autres applications

Perspectives par région ( ventes / revenus, millions USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment du papier par type de matériau devrait représenter la plus grande part de marché

Sur la base du type de matériau, le marché mondial des emballages biodégradables est divisé en plastique et papier . En 2020, le segment du papier représentait la plus grande part de marché de 95 . 1 % du marché mondial des emballages biodégradables . La demande croissante de restauration rapide et emballée, tirée par le développement des infrastructures de vente au détail dans les économies émergentes, alimente le marché mondial des matériaux d’emballage biodégradables . Les emballages en papier souple gagnent en popularité dans de nombreux pays, car ils sont écologiques et économiques .

Le marché de la vente au détail est un moteur essentiel de la demande de papiers d’emballage souples utilisés dans l’emballage de divers produits par les détaillants . Les indicateurs macroéconomiques, tels que l’économie en plein essor et l’augmentation de la consommation des ménages et les facteurs démographiques, tels que la croissance démographique, la mondialisation et l’urbanisation, affectent de manière significative les tendances de la vente au détail et influencent la consommation de papier d’emballage flexible, favorisant ainsi la croissance du marché .

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des emballages biodégradables a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 7 . 7 % sur le marché mondial des emballages biodégradables au cours de la période de prévision . Dans la région Asie-Pacifique, les consommateurs chinois sont de plus en plus respectueux de l’ environnement , et diverses marques poussent l’agenda et promeuvent des produits respectueux de l’ environnement . Par exemple, une enquête a été menée par la China Chain Store Association, dans laquelle environ 70 % des répondants se disent prêts à payer une prime pour réduire la pollution . En conséquence, cela devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché au cours de la période de prévision .

De plus, l’Inde est l’un des pays émergents les plus rapides au monde, avec des investissements rapides dans diverses industries . Des entreprises telles que Biogreen n’offrent que des produits biodégradables aux industries, ce qui contribue davantage à promouvoir les emballages verts, complétant ainsi la croissance du marché .

Principaux acteurs du marché

Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale . Actuellement, Tetra Pak International SA, Kruger Inc . , Amcor Limited, Mondi PLC, Biopac Limited, Plastic Suppliers Inc . , International Paper Company, Bemis Company Inc . , DS Smith PLC, Klabin SA, Rengo Co . Ltd et Smurfit Kappa Group PLC comptent parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des emballages biodégradables.