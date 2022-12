La taille du marché des emballages au point de vente devrait croître à un TCAC de 5,53% pour l’année de prévision 2028 L'augmentation de la population et la forte demande des secteurs des soins personnels et des aliments et boissons devraient également favoriser la croissance des emballages au point de vente au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

La taille du marché des emballages au point de vente devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 5,53% pour la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des emballages au point de vente fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévalent tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

L’emballage du point de vente aide les détaillants à éliminer les anciens stocks de produits, car ces présentoirs reçoivent une attention constante de la part des clients en raison de leurs conceptions uniques. Ces solutions d’emballage sont généralement placées dans des zones à fort trafic afin d’augmenter l’efficacité.

Le marché des emballages au point de vente devrait augmenter en raison de la hausse de la demande de biens de consommation. L’augmentation de la population et la forte demande des secteurs des soins personnels et des aliments et boissons devraient également favoriser la croissance des emballages au point de vente au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Étendue du marché mondial des emballages au point de vente et taille du marché

Le marché des emballages au point de vente est segmenté en fonction du type de produit, du type de matériau, de l’application et du canal de distribution. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché des emballages au point de vente est segmenté en présentoir de comptoir, présentoir au sol, présentoir sans gravité, présentoir à palette, présentoir compagnon, présentoir à benne basculante, présentoir à clip et autres.

En fonction du type de matériau, le marché des emballages au point de vente est segmenté en verre, plastique, métal , mousse et papier.

Sur la base de l’application, le marché des emballages au point de vente est segmenté en aliments et boissons, soins personnels, produits pharmaceutiques, électronique , automobile et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des emballages au point de vente

Le marché de l’emballage au point de vente est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type de produit, type de matériau, application et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, le Sud Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique ( MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord est en tête du marché des emballages au point de vente en raison de l’augmentation de la population, de la forte croissance des secteurs de l’alimentation et des boissons et des soins personnels ainsi que de l’évolution rapide des préférences des consommateurs. L’Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la forte consommation de restauration rapide due à l’adoption du mode de vie occidental et de l’augmentation du revenu disponible des consommateurs.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Emballage au point de vente

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des emballages au point de vente sont:

International Paper, DS Smith, Smurfit Kappa, Sonoco Products Company, Menasha Packaging Company, LLC, Georgia-Pacific, WestRock Company, Fencor Packaging Group Limited, Creative Displays Now et Hawver Display parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

