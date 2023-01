La taille du marché des distributeurs d’eau en Europe vaut la peine à l’échelle mondiale avec un excellent TCAC par, taille, part, tendances à la hausse, demande du marché et perspectives de revenus

Marché européen des distributeurs d’eau, par type (tuyauterie directe/point d’utilisation (POU) et distributeurs d’eau en bouteille), capacité de refroidissement (2 litres/heure, 3 litres/heure, 5 litres/heure et plus de 5 litres/heure), stockage Capacité (20 litres, 40 litres, 80 litres, 120 litres, 150 litres, 380 litres et autres), Dimension (315X330X490 MM, 400X400X1060 MM, 440X440X1185 MM, 665X485X1210 MM, 755X575X1240 MM, 812X612 MM, 440X440X1185 MM, 665X485X1210 MM, 755X575X1240 MM, 812X612 MM, Type d’eau (combiné autres) , Eau chaude, Eau froide, Eau normale), Couleur (Noir, Argent, Blanc, Autres), Refroidisseur d’eau à compartiments (Avec compartiment réfrigéré et Sans compartiment réfrigéré), Canal de distribution (Direct, Supermarchés/Hypermarchés, Magasins spécialisés, E -Commerce et Autres), Application (Résidentiel, Bureaux Corporatifs, Écoles/CHU, Hôtels, Restaurants et Bars,industriels et autres) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

Ces dernières années, la prise de conscience croissante de l’importance de l’eau potable et la croissance économique dans les pays émergents, en particulier en Asie-Pacifique, ont stimulé principalement le marché des distributeurs d’eau. En outre, le marché devrait gagner du terrain au cours de la période de prévision en raison de diverses avancées technologiques qui augmentent la capacité de traiter l’eau tout en abaissant les prix. Le scénario devrait produire des perspectives de vente prometteuses pour les acteurs du marché mondial des distributeurs d’eau au cours de la période de prévision.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des distributeurs d’eau était évalué à 741,75 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 1293,65 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 7,2% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Définition du marché

Un distributeur d’eau, également appelé refroidisseur d’eau , est un appareil qui refroidit et distribue de l’eau. Il se branche sur le secteur et fournit un débit constant d’eau froide, chaude et bouillante. Les deux types de refroidisseurs d’eau disponibles sont les refroidisseurs d’eau sans bouteille et les refroidisseurs d’eau en bouteille.

Portée du rapport et segmentation du marché

Type (tuyauterie directe/point d'utilisation (POU) et distributeurs d'eau en bouteille), capacité de refroidissement (2 litres/heure, 3 litres/heure, 5 litres/heure et plus de 5 litres/heure), capacité de stockage (20 litres, 40 litres, 80 litres, 120 litres, 150 litres, 380 litres et autres), Dimension (315X330X490 MM, 400X400X1060 MM, 440X440X1185 MM, 665X485X1210 MM, 755X575X1240 MM, 812X612X1210 MM, Type d'eau chaude, eau froide et autres), , Eau Normale), Couleur (Noir, Argent, Blanc, Autres), Refroidisseur d'Eau à Compartiment (Avec Compartiment Réfrigéré Et Sans Compartiment Réfrigéré), Canal de Distribution (Direct, Supermarchés/Hypermarchés, Magasins Spécialisés, E-Commerce et Autres), Application (Résidentiel, Bureaux Corporatifs, Écoles/Hôpitaux Universitaires, Hôtels, Restaurants et Bars, Industriel et Autres), Pays couverts Russie, Allemagne, France, Royaume-Uni, Turquie, Espagne, Italie, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Reste de l'Europe Acteurs du marché couverts Blue Star Limited (Inde), Voltas Inc, (Inde), Atlantis Products Pvt. Ltd. (Inde), Avalon Water Coolers (États-Unis), Mistral Solutions Pvt. Ltd., (Inde), Midea Group (Chine), Ningbo Jewin Electrical Appliances (Chine), Aqua Clara International (États-Unis), Alpine Coolers (États-Unis), Ningbo Lamo Drinking Water Equipment Co. Ltd., (Chine), Bibo ( Chine), Glug Glug Glug (Royaume-Uni), Arctic Coolers (Suisse), AquAid Franchising Limited (Royaume-Uni), BRITA (Allemagne), Vista France (France), Sure International (EAU), Mt. Fuji Springs Inc., (Japon) , Aimex Australia (Australie), Royalsovereign, Inc. (États-Unis), Alfred Kärcher SE & Co. KG (Allemagne)

Intégration de technologies avancées dans les distributeurs d’eau

Dynamique du marché des distributeurs d’eau

Conducteurs

Niveaux croissants de contamination des eaux souterraines

L’augmentation des niveaux de contamination des eaux souterraines et l’adoption accrue des refroidisseurs d’eau dans les instituts commerciaux tels que les bureaux, les collèges et le secteur de l’hôtellerie stimulent la croissance du marché. En outre, la croissance du marché devrait être favorisée par l’épuisement des ressources naturelles en eau et la demande croissante d’eau potable.

La prise de conscience croissante des consommateurs de l’importance de boire de l’eau propre pour un mode de vie sain, combinée aux avantages des distributeurs d’eau tels que les faibles coûts d’entretien, la facilité d’utilisation et d’installation et la portabilité, devrait stimuler le taux de croissance du marché des distributeurs d’eau. Même plus loin. En outre, l’industrialisation et l’urbanisation rapides devraient stimuler la croissance en augmentant la demande d’eau propre et purifiée.

Diverses caractéristiques bénéfiques du produit

Les propriétés de ce produit, telles que la taille portable, la disponibilité de distributeurs d’eau dans une variété de types et de prix qui couvrent un large éventail de clients, la facilité d’utilisation, le nettoyage et l’hygiène, sont les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché.

Opportunités

En outre, les innovations et les développements de produits des acteurs du marché créent des opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, l’incorporation de technologies avancées dans les distributeurs d’eau contribuera à la croissance future du marché.

Ce rapport d’analyse du marché européen des distributeurs d’eau tente en profondeur de déterminer l’impact des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché. Le rapport a expliqué les informations sur le marché concernant la taille du marché, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui motivent le marché. Il donne une connaissance approfondie des développements récents, des lancements de produits tout en gardant la trace des acquisitions récentes, des fusions, des coentreprises et de la recherche concurrentielle sur le marché mondial. Le rapport Europe Water Dispensers Market est une étude professionnelle mais exhaustive sur l’état actuel et futur du marché.

Le rapport sur le marché des distributeurs d’eau en Europe fournit une recherche approfondie sur les conditions actuelles de l’industrie, le potentiel du marché dans le présent et les perspectives futures de divers points de vue. Les données numériques et statistiques ont été notées sous forme graphique pour une compréhension claire des faits et des chiffres. Dans ce rapport sur le marché, la segmentation du marché est effectuée en détail en fonction de divers paramètres, notamment les applications, les secteurs verticaux, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la région géographique. Avec la compréhension complète des objectifs commerciaux et des besoins pour combler l’écart, ce rapport sur le marché européen des distributeurs d’eau est généré et fournit les solutions les plus appropriées.

Raisons d’acheter ce rapport-

Ce fichier donne une évaluation précise de la modification de la dynamique agressive

Il donne un point de vue prospectif sur des éléments uniques qui stimulent ou freinent la croissance du marché des distributeurs d’eau en Europe Il fournit une prévision sur six ans évaluée sur les bases de la façon dont le marché des distributeurs d’eau en Europe devrait grandir Cela aide à percevoir les segments de produits clés et leur avenir Cela donne une évaluation du facteur d’identification





de modifier la dynamique de l’opposition et de vous maintenir devant les concurrents .

Cela aide à faire des choix d’entreprise éclairés en ayant une vision complète du marché et en procédant à une évaluation approfondie des segments de marché.

«