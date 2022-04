La taille du marché des diagnostics de transplantation atteindra 7,08 milliards USD d’ici 2028 – Rapports et données

La du marché mondial des diagnostics de transplantation devrait atteindre 7,08 milliards USD d’ici 2028 à un TCAC de 7,5 %, selon le dernier rapport de Reports and Data. La croissance des revenus du marché mondial est principalement attribuée au nombre croissant de procédures de transplantation d’organes, à la sensibilisation accrue au don d’organes, à l’augmentation du fardeau des maladies infectieuses et à la prévalence croissante des maladies chroniques dans le monde. L’adoption croissante des diagnostics pré-transplantation, la demande croissante d’outils de diagnostic de transplantation à haut débit, les avancées technologiques dans les solutions de diagnostic et l’augmentation des cas de complications associées à la transplantation d’organes sont d’autres facteurs cruciaux qui stimulent la demande de diagnostics de transplantation.

Les diagnostics de transplantation sont des outils et des techniques de diagnostic utilisés pour améliorer l’efficacité des procédures de transplantation. Ces techniques sont largement utilisées dans le dépistage pré-transplantation pour l’éligibilité des donneurs, les tests immunogénétiques, les tests d’antigène leucocytaire humain (HLA), etc. Elles aident en outre à identifier le rejet aigu post-transplantation et à gérer les niveaux d’immunosuppression chez les patients transplantés. De plus, ces tests éliminent les risques de plusieurs complications telles que l’infection ou l’échec de la greffe. L’adoption croissante de la technologie de séquençage de nouvelle génération (NGS) pour ses avantages par rapport aux méthodes traditionnelles comme le typage HLA, l’adoption croissante de la médecine personnalisée et de la thérapie par cellules souches, et l’augmentation du financement gouvernemental pour les activités de R&D dans le domaine de la santé devraient continuer à soutenir la croissance du marché à l’avenir .

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sont :

Thermo Fisher Scientific Inc., F. Hoffmann-La Roche, Bio-Rad Laboratories, Inc., Abbott Laboratories, Immucor Transplant Diagnostics, Inc., Qiagen NV, BioMérieux SA, GenDx, Omixon Ltd. , Illumina, Inc., Affymetrix, Inc., CareDx, Luminex Corporation, Hologic Inc., Becton, Dickinson and Company, CareDx, Biofortuna, Takara Bio et BAG Healthcare

Le rapport sur le marché mondial des diagnostics de transplantation examine en profondeur les tendances émergentes de l’industrie et discute en détail des avancées dans le secteur technologique et des produits. Le rapport parle des technologies actuelles, émergentes et perturbatrices dans le secteur de la santé qui ont un impact sur la croissance du marché. Les améliorations de la qualité des services, l’automatisation, l’accent accru sur les approches centrées sur le patient et l’adoption rapide de la télésanté, en particulier au milieu de la pandémie de COVID-19, ont accéléré la croissance du marché.

L’intégration de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et les appareils portables est devenue un outil important dans le secteur de la santé. La livraison de médicaments à domicile, la modernisation des installations médicales et l’augmentation des investissements dans la technologie sont quelques tendances émergentes clés et devraient continuer à prévaloir à l’avenir. Les entreprises clés investissent activement dans les technologies de pointe et forment des alliances stratégiques telles que des fusions et acquisitions, des coentreprises, des collaborations, des partenariats, des accords de licence et des accords d’entreprise pour acquérir une assise solide sur le marché.

Le rapport segmente davantage le marché du diagnostic de transplantation en fonction des différents types de produits proposés par le marché, du spectre d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions et des technologies, entre autres. L’analyse régionale du marché Diagnostic de transplantation fournit un aperçu détaillé des régions clés où le marché a acquis une assise solide. Il étudie également les modèles d’import/export, de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande, les tendances, les demandes et la présence des principaux acteurs dans les régions.

Par type de produit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Instruments

Réactifs et consommables

Logiciels et services

Par type de technologie (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Technologies de dosage moléculaire Dosages moléculaires PCR en temps réel Oligonucléotide spécifique à la séquence PCR Sequence-specific Primer-PCR Others Sequencing-based Molecular Assays Next-generation Sequencing Sanger Sequencing Others

Non-molecular Assay Technologies

By Transplant Type (Revenu, USD Billion; 2018-2028)

Transplantation d’organe solide Transplantation cardiaque Transplantation pulmonaire Transplantation hépatique Transplantation rénale Pancréas Transplantation Autres

moelle osseuse Transplantation

de cellules souches Transplantation

tissus mous

par application (revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Applications de diagnostic Diagnostics pré-transplantation Profil sanguin maladies infectieuses Tests d’ histocompatibilité Diagnostics post-transplantation

Applications

de recherche par utilisation finale (revenus, USD) milliards ; 2018-2028)

Hôpitaux et Transplan t Centers

Laboratoires de référence indépendants Laboratoires de

recherche et instituts universitaires

Autres

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord Canada Unis Mexique

Europe Allemagne Italie Uni Reste de l’UE

Asie-Pacifique Inde Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Argentine Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Afrique du Sud AE MEA



Reste

Le segment des laboratoires de référence indépendants est en tête parmi les segments d’utilisation finale et devrait continuer à représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de procédures de transplantation d’organes, l’augmentation des activités de recherche et développement pharmaceutiques et biotechnologiques et l’automatisation rapide des laboratoires de diagnostic sont quelques-uns des facteurs clés de la croissance des revenus de ce segment.

Le marché du diagnostic de transplantation en Amérique du Nord a dominé parmi d’autres marchés régionaux sur le marché mondial en termes de revenus en 2020. Le nombre croissant de procédures de transplantation d’organes, l’adoption rapide de techniques de diagnostic avancées et l’augmentation des initiatives gouvernementales pour sensibiliser au don d’organes sont facteurs soutenant la croissance du marché nord-américain.

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport adapté à vos besoins.

