La taille du marché des diagnostics automobiles devrait atteindre 58,36 milliards USD avec un TCAC de 4,42 % d’ici 2028.

La croissance de l’économie, l’augmentation du revenu disponible et l’augmentation du taux d’urbanisation et d’industrialisation sont les principaux facteurs influençant la croissance du marché.

Taille du marché – 41,39 milliards USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 4,42%, tendances du marché – Innovations croissantes en intelligence artificielle

Le marché mondial du diagnostic automobile devrait atteindre 58,36 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Cela peut être principalement associé aux applications croissantes des diagnostics cloud, des réseaux de neurones et de l’intelligence artificielle, aux initiatives gouvernementales, en raison des préoccupations environnementales croissantes, de la concurrence intense sur le marché de la construction automobile, du besoin de réduire les rappels et les réparations sous garantie en mettant en évidence des problèmes spécifiques, en offrant aux équipementiers une ligne de communication directe avec le client et l’augmentation de l’utilisation de l’électronique dans les véhicules en raison de la numérisation et de la mobilité connectée dans l’industrie

automobile Le diagnostic automobile fait référence à la capacité de rapport et d’autodiagnostic d’un véhicule, qui donne accès au propriétaire du véhicule ou au technicien de réparation concernant l’état des différents sous-systèmes du véhicule.

À l’avenir, le diagnostic automobile bénéficiera de l’IA, pour produire des modèles de véhicules en temps réel afin de développer des routines de maintenance préventive. Cela peut être un outil utile pour les développeurs d’entreprises MaaS et les gestionnaires de flotte, car ils visent à réduire les temps d’arrêt et les coûts de réparation et à rationaliser leurs services. Cela sera également bénéfique à mesure que les véhicules autonomes et les véhicules sans conducteur commenceront à pénétrer le marché, car ils doivent disposer de systèmes de sécurité intégrés garantissant un fonctionnement parfait.

Les systèmes basés sur le cloud joueront un rôle clé dans le développement de ces systèmes, car les données sont transmises et analysées en temps réel dans le cloud.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le type de véhicule de tourisme connaîtra la plus forte croissance dans les années à venir et que les véhicules utilitaires continueront de dominer le marché du prochaines années, en raison de la forte concurrence entre les constructeurs automobiles. La technologie permet une conduite des véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires plus sûre et plus efficace pour tous.

La croissance du segment des analyseurs de gaz d’échappement peut être due à la mise en œuvre croissante de réglementations et de politiques strictes en matière d’émissions dans plusieurs pays. L’analyse des gaz d’échappement des moteurs à combustion aide à évaluer les performances du moteur et à diagnostiquer les problèmes dans les véhicules, qui peuvent mesurer le niveau de monoxyde de carbone (CO), d’oxygène (O2), d’oxyde d’azote (NO), de dioxyde de carbone (CO2), de dioxyde d’azote ( NO2) et des hydrocarbures (HC) dans le moteur.

La croissance des véhicules électriques devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision, en raison de l’adoption de la technologie par de nombreux constructeurs automobiles.

L’outil d’analyse de diagnostic automobile est le segment dominant du marché ; qui devrait conserver la plus grande part au cours de la période de prévision.

Les communications de véhicule à véhicule (V2V) et de véhicule à infrastructure (V2I), une technologie sans fil, connaîtront le TCAC le plus élevé de 4,42 %. Celles-ci sont basées sur un dérivé Wi-Fi 5,9 GHz dédié aux communications à courte portée, particulièrement défini pour les objets se déplaçant rapidement.

L’Amérique du Nord domine le marché et devrait croître à un TCAC de 4,8 % dans les années à venir. Cela est dû au fait que l’Amérique du Nord est la plaque tournante d’un certain nombre de fabricants de la technologie et vise une meilleure infrastructure, n’a pas de contraintes budgétaires en raison des revenus élevés de la région, des politiques et réglementations gouvernementales favorables à un système de transport efficace.

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus élevée du marché d’ici 2028. L’augmentation de la fabrication d’automobiles et d’ateliers automobiles sur les marchés organisés et non organisés stimule la croissance du marché dans cette région.

Les principaux participants sont Snap-On Inc., Denso Corp., SPX Corp., Dg Technologies, Avl List GmbH, Actia Group SA, Softing AG, General Technologies Corp, Etas GmbH, Hickok Inc., Dsa Daten- Und Systemtechnik GmbH, Delphi Automotive PLC, Bosch Automotive Service Solutions Inc., Robert Bosch GmbH, Continental AG, Hickok Incorporated, Actia SA, Kpit Technologies et Snap on Incorporated., entre autres.

Foire aux questions :

Quelle est la taille prévue et le TCAC des revenus du marché mondial Diagnostic automobile?

Quels sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché mondial de Diagnostic automobile ?

Quels sont les risques et défis imminents susceptibles d’entraver la croissance de l’industrie ?

Quelles sont les dernières tendances observées sur le marché mondial de Diagnostic automobile?

Quelles sont les principales entreprises opérant sur le marché mondial Diagnostic automobile?

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et sa fonction de personnalisation. Notre équipe s’assurera que le rapport est bien adapté pour répondre à vos exigences.

