La taille du marché des coussins chauffants devrait connaître une croissance considérable d’ici 2029, part, croissance de l’industrie, perspectives régionales, défis et perspectives de segmentation

Analyse et taille du marché

Le traitement thermique a été traditionnellement utilisé pour guérir la douleur et les maux de longue durée. L’utilisation de coussins chauffants améliore le flux d’oxygène et de nutriments vers le muscle, favorisant ainsi la récupération musculaire. Un coussin chauffant est utilisé pour fournir une chaleur secondaire aux parties du corps (cou, dos et autres) afin de soulager la douleur. Le frottement de la chaleur peut réduire la douleur, détendre les muscles tendus et corriger les contractions musculaires. L’utilisation de coussins chauffants stimule les récepteurs sensuels et libère les physiques, aidant ainsi à diminuer la difficulté et à rétablir l’élasticité. Plusieurs types de coussins chauffants chimiques et électriques, y compris au micro-ondes, sont disponibles sur le marché avec des choix de chaleur humide et sèche.

L’utilisation croissante des coussins chauffants pour réduire la rigidité et restaurer la flexibilité et la prévalence de maladies telles que l’arthrite et de nombreux troubles neurologiques sont quelques-uns des facteurs qui devraient stimuler la demande de coussins chauffants sur le marché. Avec la consommation croissante de coussins chauffants dans le monde, les grandes entreprises étendent leurs capacités de production dans différents pays afin de renforcer leur présence pour ces produits sur le marché.

La principale contrainte qui peut avoir un impact sur le marché est les effets secondaires du coussin chauffant pendant la grossesse et d’autres problèmes de santé connexes. De plus, la disponibilité de produits contrefaits peut être un facteur de restriction du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des coussins chauffants devrait atteindre la valeur de 6 975 866,42 mille USD d’ici 2029, à un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliers d’USD, prix en USD, volume en unités Segments couverts Par produit (coussin chauffant pour micro-ondes, coussin chauffant à eau, coussin chauffant électrique, coussin chauffant chimique, coussin chauffant infrarouge et autres), application (domestique, médicale, commerciale et autres), canal de vente (direct et indirect) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie et Nouvelle Zélande, Taïwan, Hong Kong, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique, Acteurs du marché couverts Walgreen Co. (filiale de Walgreens Boots Alliance), Conair LLC, Etsy, Inc., Sinocare, Sunbeam Products, Inc., Tynorindia, Drive DeVilbiss Healthcare, Xian Bellavie et Sunbright Group Co., Ltd, Dongguan Yongqi Electric Heat Products Co. ., Thermalon, Beurer, Pure Enrichment (une filiale de Bear Down Brands, LLC. Company), BodyMed, Carex Health Brands (une filiale de Compass Health Brands), CHATTANOOGA MEDICAL SUPPLY, Inc., Nature Creation, Sunny-Bay , Sunrise Products, Odessey Products, THE HEAT COMPANY, entre autres

Définition du marché

Le traitement thermique a été traditionnellement utilisé pour guérir la douleur et les maux de longue durée. L'utilisation de coussins chauffants améliore le flux d'oxygène et de nutriments vers le muscle, favorisant ainsi la récupération musculaire.

Cadre réglementaire

CEI 80601-2-35:2009(en)- La Commission électrotechnique internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation comprenant tous les comités électrotechniques nationaux (comités nationaux de la CEI)

Appareils électromédicaux – Partie 2-35 : Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des appareils de chauffage utilisant des couvertures, des coussins ou des matelas destinés au chauffage à usage médical

Les exigences de sécurité minimales spécifiées dans la présente norme sont considérées comme fournissant un degré pratique de sécurité dans le fonctionnement des appareils de chauffage utilisant des couvertures, des coussins ou des matelas destinés au chauffage à usage médical.

La présente norme modifie et complète la CEI 60601-1 (troisième édition, 2005) Appareils électromédicaux — Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles, appelée norme générale. Le texte de cette norme particulière relative aux réchauffeurs à air pulsé est basé sur la norme ASTM F2196-02, la spécification standard pour les dispositifs de gestion de la température des patients à circulation de liquide et à air pulsé.

La dynamique du marché du marché mondial des coussins chauffants comprend:

Moteurs / opportunités sur le marché mondial des coussins chauffants

Application croissante du coussin chauffant pour réduire la rigidité et restaurer la flexibilité

La thermothérapie a gagné en popularité de nos jours en raison de ses nombreux avantages pour le corps humain. L’application de chaleur à travers un coussin chauffant augmente le flux sanguin dans les vaisseaux. Cela aide à détendre les muscles tendus, à restaurer les mouvements du corps et à réduire la douleur. La chaleur atténue également la raideur une fois l’inflammation résolue.

Prévalence de maladies telles que l’arthrite et de nombreux troubles neurologiques étendus

L’utilisation d’un coussin chauffant pour la thermothérapie et le traitement peut aider à guérir de diverses maladies chroniques comme la fibromyalgie, l’arthrite, les douleurs lombaires et divers autres troubles neurologiques. L’application d’une compresse chauffante est l’une des formes de thermothérapie les plus anciennes, les moins chères et les plus sûres pour guérir ces troubles. Ce traitement thermique peut desserrer les articulations raides et soulager les muscles endoloris, facilitant ainsi les mouvements corporels.

Incidence croissante des blessures sportives

Traiter les blessures sportives à l’aide d’un coussin chauffant était l’ancienne façon de donner les premiers soins aux athlètes ou aux sportifs, car fournir de la chaleur à l’aide d’un coussin chauffant dilate instantanément les nerfs de la zone du corps et favorise un bon apport sanguin, facilitant soulager la douleur et procurer un soulagement instantané. De plus, l’application de chaleur sur une plus longue période s’est également avérée très efficace pour traiter les anciennes blessures sportives. De plus, l’application d’un coussin chauffant est facile et peut être utilisée à l’endroit où une blessure a eu lieu.

Prévalence élevée de la douleur chronique due à la sédentarité et à l’obésité

Diverses études cliniques et recherches ont rapporté l’utilisation efficace de la thermothérapie pour réduire la douleur, l’anxiété, les nausées et la fréquence cardiaque chez les patients souffrant de nombreux problèmes de santé chroniques . Quelques exemples incluent la douleur des calculs biliaires (Kober et al 2003a), la douleur abdominale de la colique néphrétique (Kober et al 2003b), la douleur pelvienne de la cystite, la lithiase urinaire, l’appendicite, la colite et le traumatisme rectal entre autres (Bertalanffy et al 2006).

