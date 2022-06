La taille du marché des consommables pour pelouse et jardin connaît une croissance incroyable en 2030

La taille du marché mondial des consommables pour pelouses et jardins devrait passer de 16 847 USD . 6 millions en 2020 à 22 066 USD . 2 millions d’ici 2027, à un TCAC de 4,6 % de 2021 à 2027. Une pelouse est une zone recouverte de terre et a des plantations telles que de l’herbe et des plantes durables. En revanche, un jardin bien planifié où les plantes ornementales, les plantes pinacles, les buissons, les basilics ou les grands arbres sont cultivés pour maintenir un environnement sain. La position et la culture de la pelouse dépendent principalement de la disposition de la maison et nécessitent un grand espace ouvert avec un accès direct au soleil pour la bonne croissance de l’herbe et des autres plantes cultivées. Le gazonnage, le plâtrage de tur, le dibbing des racines, l’ensemencement et le suivi sont largement utilisés pour la culture de la pelouse. L’herbe des Bermudes, le pâturin, la fétuque et l’herbe zoysia sont différents types d’herbe utilisés dans la culture des pelouses. Les jardins et les pelouses nécessitent un entretien périodique, comme l’utilisation d’engrais et de pesticides, l’arrosage des plantes et le contrôle de la croissance des mauvaises herbes.

Le marché mondial des consommables pour pelouses et jardins est stimulé par une augmentation des activités de construction dans la plupart des pays, ce qui a accru la demande d’entretien des pelouses et des gazons dans les zones commerciales et résidentielles. De plus, la croissance démographique exponentielle a entraîné une urbanisation rapide pour répondre aux besoins humains croissants. L’expansion de la population urbaine a entraîné une détérioration de l’environnement, comme la contamination de l’eau, l’augmentation de la pollution et la mauvaise qualité de l’air. Les gouvernements de nombreux pays ont entrepris plusieurs projets pour développer des espaces verts et des parcs basés sur des principes environnementaux afin de minimiser ces conséquences. En conséquence, tous ces facteurs devraient stimuler la demande mondiale de consommables pour pelouses et jardins.

Cependant, la mise en œuvre de lois strictes régissant les insecticides et les pesticides limite le développement du marché. En effet, les insecticides et les pesticides contiennent des composés nocifs qui peuvent avoir des effets néfastes à court terme et chroniques sur la santé des humains. De plus, l’utilisation excessive d’insecticides et de pesticides peut nuire aux fleurs et aux plantes. En réponse, plusieurs gouvernements ont mis en place des lois et des réglementations sur les insecticides et les pesticides pour les activités agricoles, susceptibles d’entraver la croissance du marché.

COVID – 19 Impact sur les consommables mondiaux pour la pelouse et le jardin

Le nouveau coronavirus est une pandémie mondiale sans précédent qui s’est propagée à toutes les nations et a causé des pertes massives en vies humaines et dans l’économie mondiale. En raison de difficultés dans la chaîne d’approvisionnement de certains articles de jardinage, le secteur des consommables pour pelouse et jardin a eu peu d’impact au lendemain de l’épidémie de COVID-19. Selon une étude publiée par l’Organisation de coopération et de développement économiques, la baisse de la demande des consommateurs a exercé une pression à la baisse sur les prix et la production des consommables de jardin. De plus, en raison du potentiel d’infection parmi les employés, certaines organisations ont soit fermé, soit réduit leurs activités. Cela a temporairement eu un impact sur l’écart entre l’offre et la demande de produits pour la pelouse et le jardin.

De plus, la baisse des revenus a réduit la demande de plantes et de fleurs décoratives tout au long de la période COVID-19. Pendant l’épidémie de COVID-19, cependant, il y a eu une augmentation des activités de jardinage en raison d’une sensibilisation accrue à la santé et au développement durable. Selon un article de Reuters, les habitudes de jardinage à domicile se sont développées au cours de la période COVID-19.

De plus, en mars 2020, W. Atlee Burpee & Co, une société de semences américaine, a vendu plus de semences que jamais auparavant au cours de ses 144 ans d’existence. Selon le marchand en ligne Ozon, la demande de semences en Russie a augmenté de 20 à 30 % d’une année sur l’autre en mars 2020. En outre, diverses études ont démontré que les techniques de jardinage domestique améliorent le bien-être physique et mental des personnes âgées, ce qui a augmenté la demande. pour les consommables de jardin pendant toute la période COVID-19. Par exemple, selon une enquête de l’Université de Princeton, le potager est l’une des activités de loisirs quotidiennes les plus bénéfiques pour le bien-être mental et émotionnel. En outre, plusieurs acteurs clés tels que Agrium Inc, Central Garden & Pet, Scotts Miracle-Gro et Spectrum Brands Holdings, Inc. ont enregistré une augmentation des ventes de consommables pour pelouse et jardin pendant la pandémie de COVID-19.

Dynamique du marché mondial des consommables pour pelouse et jardin

Moteurs : Hausse des projets commerciaux et résidentiels

Les activités de construction et de construction dans la plupart des pays augmentent rapidement, ce qui, à son tour, a fait grimper la demande de consommables de pelouse et de jardin pour l’entretien des pelouses et du gazon dans les espaces commerciaux et résidentiels. Selon un rapport publié par le Bureau américain et le Département américain du logement et du développement urbain, 1 681 000 nouveaux permis de construire ont été délivrés et 1 368 000 maisons privées ont été achevées en mai 2021, soit 16,1 % au-dessus du taux de construction moyen par rapport à Mai 2020. De plus, différents pays ont mis en place des lois pour construire des jardins à l’intérieur des locaux de grands espaces commerciaux et résidentiels. Par exemple, selon le National Building Code of India 2005 (Groupe 1), les grands bâtiments résidentiels et commerciaux doivent avoir un jardin pour obtenir un permis du Conseil de développement de l’industrie de la construction (CIDC). Ces facteurs peuvent augmenter la demande de consommables pour pelouses et jardins parmi les bâtiments résidentiels et commerciaux, alimentant ainsi la croissance du marché. De plus, la présence de jardins et de pelouses dans les espaces extérieurs ajoute de la valeur aux maisons. Par exemple, selon une enquête menée par HomeLight, la valeur des maisons avec jardin est de 1 à 10 % supérieure à celle des maisons sans jardin. Cela a incité les gens à construire un jardin dans de nouvelles maisons ou à rénover des espaces extérieurs pour les pratiques de jardinage, ce qui propulsera la demande de consommables pour la pelouse et le jardin. la présence de jardins et de pelouses dans les espaces extérieurs ajoute de la valeur aux maisons. Par exemple, selon une enquête menée par HomeLight, la valeur des maisons avec jardin est de 1 à 10 % supérieure à celle des maisons sans jardin. Cela a incité les gens à construire un jardin dans de nouvelles maisons ou à rénover des espaces extérieurs pour les pratiques de jardinage, ce qui propulsera la demande de consommables pour la pelouse et le jardin. la présence de jardins et de pelouses dans les espaces extérieurs ajoute de la valeur aux maisons. Par exemple, selon une enquête menée par HomeLight, la valeur des maisons avec jardin est de 1 à 10 % supérieure à celle des maisons sans jardin. Cela a incité les gens à construire un jardin dans de nouvelles maisons ou à rénover des espaces extérieurs pour les pratiques de jardinage, ce qui propulsera la demande de consommables pour la pelouse et le jardin.

Contraintes : Mise en place de réglementations strictes sur l’utilisation d’insecticides et de pesticides

Bien que les insecticides et les pesticides dans les pelouses et les jardins inhibent la croissance des insectes et des ravageurs, leur utilisation excessive est dangereuse pour les fleurs et les plantes, ce qui agit comme un facteur limitant clé du marché mondial. De plus, les insecticides et les pesticides contiennent plusieurs produits chimiques nocifs qui peuvent avoir des effets néfastes à court terme et chroniques sur la santé des humains. Plusieurs gouvernements ont mis en place des lois et des réglementations sur les insecticides et les pesticides pour les activités agricoles en réponse à cela. Par exemple, la loi sur les insecticides de 1968 régit la production, l’utilisation, la distribution et les ventes d’insecticides en Inde. De plus, la loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides a établi des seuils de tolérance maximaux pour l’utilisation de pesticides dans les activités agricoles. Ainsi,

Opportunités : Accroissement de la tendance aux espaces verts urbains et aux parcs

La population de la plupart des pays augmente rapidement, ce qui, à son tour, a poussé l’urbanisation pour répondre aux besoins humains. La croissance exponentielle de la population urbaine a entraîné une dégradation de l’environnement telle que l’augmentation de la pollution, la mauvaise qualité de l’air et la contamination de l’eau. Les gouvernements de différents pays ont lancé plusieurs programmes de construction d’espaces verts et de parcs basés sur des directives environnementales pour atténuer ces effets. Par exemple, conformément aux directives de la Mission Atal pour le rajeunissement et la transformation urbaine, chaque organisme local urbain devrait avoir au moins un espace vert ou un parc sur la base des directives environnementales définies par la formulation et la mise en œuvre des plans de développement urbain et régional. De plus, le gouvernement indien a entrepris 2 538 projets d’une valeur de 218,4 millions de dollars pour développer 5 400 acres d’espaces verts et de parcs perméables.

Portée du rapport

L’étude classe le marché des consommables pour pelouses et jardins en fonction du type de produit et de l’application aux niveaux régional et mondial.

Par type de produit Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Les engrais

Pesticides Insecticides Fongicides Herbicides Les autres

Des graines

Paillis

Les autres

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Résidentiel

Commercial

Industriel

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment des engrais devrait représenter la plus grande part de marché par type de produit

En fonction du type de produit, le marché mondial des consommables pour pelouse et jardin est divisé en engrais, pesticides, semences, paillis et autres. En 2020, le segment des engrais représentait la plus grande part de marché de 32,8 % sur le marché mondial des consommables pour pelouse et jardin. Les engrais sont des substances chimiques appliquées au sol ou aux plantes pour fournir des nutriments essentiels. Ces nutriments essentiels comprennent l’azote, le potassium et le phosphore. Deux types d’engrais sont disponibles sur le marché, les engrais organiques et les engrais inorganiques. Les engrais organiques contiennent des substances naturelles provenant de plantes et d’animaux, notamment des déchets agricoles, des déchets industriels, du fumier de bétail et des boues municipales.

En revanche, les engrais inorganiques contiennent des substances chimiques telles que l’azote, le phosphore et le potassium. Les engrais fournissent des nutriments essentiels, améliorent la croissance, protègent et renforcent les plantes et résistent aux maladies qui les rendent adaptés aux jardins et aux pelouses. La principale tendance du marché est l’utilisation d’engrais dans les espaces verts tels que les jardins, les parcs, les pelouses et les pépinières.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

En fonction des régions, le marché mondial des consommables pour pelouses et jardins a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 6,1 % sur le marché mondial des consommables pour pelouse et jardin au cours de la période de prévision. Le marché Asie-Pacifique des consommables pour pelouses et jardins est étudié en Chine, en Inde, au Japon, en Australie et dans le reste de l’Asie-Pacifique. L’augmentation des projets résidentiels et commerciaux a stimulé la demande de performance des consommables pour pelouses et jardins dans la région. Le secteur de la construction en Chine connaît une croissance rapide, ce qui a obligé les fabricants de consommables pour pelouses et jardins à produire des engrais, des pesticides, des amendements du sol et des semences de haute qualité.

Les consommables pour pelouses et jardins sont utilisés dans diverses applications telles que la fourniture de nutriments, l’amélioration de la croissance, la résistance aux maladies et l’amélioration de la fertilité des sols. L’augmentation de l’utilisation des consommables pour pelouses et jardins dans des secteurs tels que les bâtiments commerciaux, les parcs et jardins communautaires et le jardinage biologique contribue notamment à la croissance du marché de l’Asie-Pacifique. De plus, une augmentation exponentielle de la population a conduit à une urbanisation massive dans des pays comme la Chine et l’Inde, qui, à son tour, a conduit au développement d’immenses bâtiments commerciaux tels que des centres commerciaux et des bureaux avec des jardins et des pelouses attrayants. De plus, l’augmentation de la population urbaine au Japon a encouragé le gouvernement à construire des jardins et des parcs communautaires dans ses grandes villes telles que Tokyo, Hakone et Osaka.

Principaux acteurs du marché

Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale. Actuellement, Agrium Inc. (Nutrien), BASF SE, Bayer AG, Central Garden & Pet, DLF Seeds A/S, JR Simplot Company, Sakata Seed Corporation, Scotts Miracle-Gro, Spectrum Brands Holdings, Inc. et The Andersons, Inc. sont parmi les principaux acteurs du marché des consommables pour pelouse et jardin