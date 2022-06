La taille du marché des compteurs numériques affiche une croissance incroyable en 2030

Marché des compteurs numériques : par type de produit (totalisateur, indicateurs et scanner à entrées multiples, compteurs de température et de processus, etc.) et par application (courant d’affichage, tension d’affichage, température d’affichage et autres) – Dimensionnement global de l’industrie, croissance , Tendance, Opportunité et Prévisions (2021-2027)

Le rapport sur le marché des compteurs numériques couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport proposera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects du marché des compteurs numériques.

Obtenez un exemple complet de copie PDF du rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/digital-panel-meter-market

Perspectives de l’industrie des compteurs numériques

Le marché des compteurs numériques était évalué à 2,78 milliards USD en 2020, et devrait atteindre 4,12 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 6,4 % sur la période de prévision (2021-2027). Les indicateurs de panneau numériques sont des affichages numériques utilisés pour obtenir les données de sortie des signaux en nombres numériques. Ces compteurs reçoivent les signaux d’entrée sous de nombreuses formes telles que l’alimentation CC, le courant CA, la tension CA, l’alimentation CC, la tension CC, la résistance. Les indicateurs de panneau numériques sont largement utilisés dans les instruments électroniques, en particulier dans l’électronique grand public. De nombreuses spécifications sont prises en compte lors de la sélection d’un indicateur de panneau numérique, telles que la taille, la couleur des chiffres à afficher et le nombre de chiffres. Les compteurs numériques sont préférés par rapport aux compteurs analogiques car ils affichent les chiffres directement sur l’écran. De plus, les compteurs numériques sont pratiques et faciles à utiliser, et les données affichées sont plus précises que les compteurs analogiques. Les acteurs du marché se concentrent sur l’offre de compteurs personnalisés pour afficher et mesurer la tension, la pression, le temps, le courant et les vibrations.

Dynamique du marché des compteurs numériques:

Le marché des compteurs numériques est principalement tiré par la demande croissante du secteur de l’électronique, qui devrait alimenter la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision. La demande croissante de sécurité intégrée contre les surcharges dans les compteurs pour projeter des appareils à partir de charges électriques est. Les LED ou les LCD sont principalement préférés dans le secteur de l’électronique grand public pour afficher des chiffres au lieu des jauges et des aiguilles avec des compteurs analogiques. De plus, ces compteurs calculent la consommation d’énergie avec une précision absolue. Ainsi, les secteurs de la santé, de la fabrication et de la pharmacie adoptent des compteurs numériques ; cela devrait accélérer le marché mondial des compteurs numériques dans les années à venir.

Cependant, les compteurs numériques sont plus coûteux que les compteurs analogiques et plus compliqués à réparer. Ce sont quelques facteurs clés qui devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par conséquent, les PME plus sensibles aux coûts optent généralement pour des compteurs analogiques. De plus, la pandémie de COVID-19 a considérablement affecté l’industrie mondiale des compteurs numériques. Alors que le marché a connu une croissance positive au cours des premiers mois de 2020 et plus tard, il y a eu une forte baisse des ventes et de l’offre en raison des quarantaines et des fermetures d’usines au deuxième trimestre (T2), un approvisionnement insuffisant en pièces affecte l’industrie mondiale sur une longue période. période.

Faites une demande avant l’achat @ : https://www.marketstatsville.com/buy-now/digital-panel-meter-market?opt=2950

Marché des compteurs numériques: portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché des compteurs numériques segmenté en fonction du type de produit et de l’application.

Sur la base du type de produit, le marché des compteurs numériques est segmenté en

Totalisateur

Indicateurs multi-entrées et scanner

Indicateurs de panneau de température et de processus

Les autres

Sur la base de l’application, le marché des compteurs numériques est segmenté en

Afficher le courant

Tension d’affichage

Température d’affichage

Les autres

Marché des compteurs numériques: perspectives régionales

Le marché mondial des panneaux numériques est segmenté géographiquement en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part du marché mondial des compteurs numériques et maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la présence de nombreuses industries utilisatrices finales, à des infrastructures bien établies et à des pays développés comme le Canada et les États-Unis qui sont quelques facteurs majeurs propulsant la croissance du marché dans la région.

L’Europe devrait projeter le taux de croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû à la présence de nombreuses entreprises d’électronique grand public, à la demande croissante d’appareils électroniques et à la demande croissante de protection intégrée contre les surcharges dans les appareils électroniques, qui sont quelques facteurs qui stimulent la croissance du marché dans la région.

Les pays d’Asie-Pacifique tels que l’Inde, le Japon et la Chine sont un marché émergent et devraient prévoir une croissance significative dans les années à venir, car les entreprises ciblent les compteurs numériques sur ces marchés pour répondre aux besoins des consommateurs.

Paysage concurrentiel –

Les principaux fabricants d’indicateurs de panneau numériques sur le marché mondial sont Siemens AG, Red Lion Controls, The Danaher Corporation, Murata Power Solutions, Inc. et OMRON Corporation.

Parmi les autres fabricants de compteurs numériques, citons Laurel Electronics, PR Electronics, Autonics USA, Inc., Precision Digital Corporation, Phoenix Contact, Zhejiang CHINT Instrument & Meters Co., Ltd., Meco Instrument s Pvt. Ltd., Carlo Gavazzi Automation SpA, Lascar Electronics, Galco Industrial Electronics et Taik Electric.

En août 2018, Blue Line Innovations, leader de la gestion de l’énergie, a dévoilé sa prochaine innovation, la plateforme Energy Cloud pour le marché résidentiel et commercial léger.

Le rapport sur le marché des compteurs numériques fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec les acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des participants de l’industrie et des experts de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur.

Demande de table des matières complète et de chiffres et graphiques @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/digital-panel-meter-market

Le rapport sur le marché des compteurs numériques couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des compteurs numériques comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Demande de description du rapport @ https://www.marketstatsville.com/digital-panel-meter-market

Marché des compteurs numériques: public cible