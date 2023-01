La taille du marché des colorants alimentaires naturels devrait atteindre 2,53 milliards de dollars avec un TCAC de 6,40 % | 2022-2029 La pandémie de COVID-19 a intensifié le désir des consommateurs de savoir d'où vient leur nourriture, tandis que l'abordabilité des aliments reste une préoccupation majeure pour les consommateurs du monde entier. De plus, les consommateurs ont augmenté la demande de produits alimentaires produits localement parce qu'ils craignent d'être infectés en consommant davantage de produits importés d'origine inconnue et d'ingrédients non spécifiés. Cela profite à la fois aux nouveaux entrants de MDD dans l'industrie alimentaire et aux fabricants locaux de colorants naturels.

Le marché des colorants alimentaires naturels était évalué à 1,54 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 2,53 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 6,40 % sur la période de prévision 2022-2029.

Le rapport de marché sélectionné par Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, des sociétés, des producteurs et des distributeurs géographiquement représentatifs, ainsi que des informations sur des scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principales parties prenantes et partenaires. . ‘capacité, conception du réseau, analyse détaillée et à jour des tendances des prix et analyse de la chaîne d’approvisionnement et de la pénurie de la demande.

La haute fonctionnalité des superaliments ainsi que la perception positive du terme « naturel » ont été les principaux facteurs à l’origine de la demande de colorants alimentaires naturels. Les consommateurs sont attirés par les produits dotés d’étiquettes simples et compréhensibles, ce qui conduit les entreprises alimentaires à choisir des aliments colorés plutôt que d’autres alternatives disponibles dans l’industrie.

Marché mondial des colorants alimentaires naturels

chauffeur

Adoption accrue des colorants alimentaires naturels dans l’industrie des aliments et des boissons

Les colorants alimentaires naturels sont utilisés dans la préparation de boissons aromatisées, de jus, de produits de boulangerie et de produits de confiserie. La demande croissante de colorants alimentaires naturels dans l’industrie alimentaire et des boissons est actuellement le moteur de la croissance du marché. De plus, la population mondiale croissante a augmenté la demande d’aliments naturels sains qui contiennent moins ou pas de colorants artificiels, de conservateurs ou d’additifs.

Progrès et expansion de la technologie dans l’industrie alimentaire et des boissons.

De plus, le marché est fortement influencé par l’évolution des préférences alimentaires des consommateurs. Changements dans les modes de vie des gens, adoption de technologies de pointe telles que les microcapsules et les nanocapsules, augmentation de la demande d’aliments fonctionnels, augmentation du nombre de consommateurs soucieux de leur santé, augmentation du niveau de vie et sensibilisation accrue à la santé, augmentation de la durée de conservation et de l’attrait des produits. l’obésité et le diabète stimulent la demande du marché pour les colorants alimentaires naturels.

Chance

En outre, la croissance rapide de la demande mondiale d’aliments transformés et emballés en raison de la préférence croissante pour des aliments plus sains et préparés devrait alimenter la croissance du marché. En outre, le développement de technologies de pointe pour exploiter des niches de marché, telles que la réduction de la taille des capsules et l’augmentation de la biodisponibilité, ainsi que le soutien gouvernemental et l’amélioration des conditions économiques dans les pays en développement, créeront de nouvelles opportunités pour le marché des colorants alimentaires naturels de 2022 à 2029.

Impact du COVID-19 sur le marché des colorants alimentaires naturels

La pandémie de COVID-19 a intensifié le désir des consommateurs de savoir d’où vient leur nourriture, tandis que l’abordabilité des aliments reste une préoccupation majeure pour les consommateurs du monde entier. De plus, les consommateurs ont augmenté la demande de produits alimentaires produits localement parce qu’ils craignent d’être infectés en consommant davantage de produits importés d’origine inconnue et d’ingrédients non spécifiés. Cela profite à la fois aux nouveaux entrants de MDD dans l’industrie alimentaire et aux fabricants locaux de colorants naturels.

Alors que les communautés scientifiques et médicales mondiales recommandent les nutraceutiques pour améliorer la santé et l’immunité au profit de l’industrie des colorants alimentaires naturels, cela a créé un besoin permanent de ralentir et finalement de ralentir la propagation de la pandémie mondiale de COVID-19.

Étendue du marché mondial des colorants alimentaires naturels

Types de

Carmin

anthocyane

Des bonbons

roucou

caroténoïdes

autre

Solubilité

L’eau

colorer

application

Boulangerie et Confiserie

breuvages

Produits laitiers et surgelés

produits carnés

autre

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des colorants alimentaires naturels

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des colorants alimentaires naturels sont:

SMA (États-Unis)

Sysco Corporation (États-Unis)

Conagra Foodservice, Inc. (États-Unis)

Royal Ridge Fruits (États-Unis)

Capricorn Food Products India Ltd. (Inde)

Groupe Lord Foods (Afrique du Sud)

