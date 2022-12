La taille du marché des cigarettes Shisha vaut la peine à l’échelle mondiale avec un excellent TCAC, taille, part, tendances à la hausse, demande du marché et perspectives de revenus jusqu’en 202

» Le rapport d’étude de marché Winning Shisha Tobacco est une solution convaincante pour disposer des données d’étude de marché de la plus haute qualité qui répondent le mieux aux besoins de votre entreprise. Ce rapport d’étude de marché fournit une analyse complète et distincte des moteurs et des contraintes du marché, une analyse détaillée de la segmentation du marché, des développements clés du marché et des détails sur la méthodologie de recherche, ainsi qu’une analyse concurrentielle des principaux acteurs. Des estimations des tendances importantes de l’industrie, des moteurs du marché, des contraintes du marché, de la taille du marché, de la part de marché et du volume des ventes sont mentionnées dans les documents de marché du tabac à chicha.

Analyse et taille du marché

L’engagement dans des activités liées au tabagisme a considérablement augmenté au cours des dernières années. De plus, l’acceptation croissante des narguilés dans divers restaurants, salons et cafés à thème et la tendance croissante des saveurs nouvellement ajoutées aux narguilés alimentent la croissance du marché du narguilé. Par conséquent, le marché devrait croître rapidement au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des cigarettes Shisha était évalué à 882,54 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1516,36 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,00% au cours de la période de prévision 2022-2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et du comportement des consommateurs, en plus d’informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, couverture géographique, acteurs du marché et scénarios de marché.

Périmètre de reporting et segmentation du marché

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2014 – 2019) unité quantitative Ventes (millions USD), quantité (unités), prix (USD) segment couvert Type de produit (cigarettes à chicha fortes, cigarettes à chicha douces, cigarettes à chicha douces), saveur (fruits, menthe, chocolat, caramel, boissons et saveurs mélangées), canaux de distribution (directs et indirects) Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Australie, Singapour , Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Afrique du Sud, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique acteurs du marché cible FUMARI (États-Unis), Haze Tobacco (États-Unis), Al Fakher Tobacco Factory (EAU), SOCIALSMOKE (États-Unis), Japan Tobacco Inc. (Japon), SOEX (Allemagne), Prince Molasses (Maroc), Roman Shisha (États-Unis), Mazaya (Koweït), Ugly Hookah (États-Unis), Cloud Tobacco (États-Unis), Flavors of Americas SA (Paraguay), Al Amir Tobacco (EAU), STARBUZZTOBACCO. (États-Unis), Nakhla (Irak), MujeebSons (Inde), Godfrey Phillips India Ltd. (Inde), The Eastern Company (États-Unis), ALWAHA-TOBACCO. (Nous) opportunité de marché Développement de techniques de marketing innovantes pour attirer et cibler les consommateurs potentiels

Investir dans la recherche et le développement de plusieurs produits du tabac à faible risque

définition du marché

Les cigarettes à chicha sont un mélange de tabac, d’eau, de glycérine , d’ingrédients aromatisants et de substances aromatiques qui sont fumés à travers un appareil à narguilé. Ces cigarettes parfumées et aromatisées sont fumées par la majorité de la population en raison de leurs propriétés relaxantes pour l’individu. En raison de la large gamme d’offres de saveurs pour les produits, le marché devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision en raison d’une adoption généralisée. Aussi connue sous le nom de tabac à pipe à eau, argile, maassel, narguilé ou narguilé, la chicha est consommée pour ses effets relaxants et énergisants dans différentes parties du monde. Les cigarettes à chicha sont du tabac sous forme de sirop de mélasse qui se boit dans une pipe à eau ou un narguilé et se décline en une variété de saveurs.

Dynamique du marché du tabac à chicha

Cette section explique comment comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous.

chauffeur

Les idées fausses sur les méfaits de la pipe se multiplient

Pour réduire le tabagisme, de nombreux consommateurs se tournent vers la pipe. Malgré le fait que fumer le narguilé est plus nocif pour la santé que les cigarettes, les consommateurs sont rarement conscients des effets nocifs de fumer le narguilé dans les conduites d’eau. Cette idée fausse est répandue parmi les fumeurs et les non-fumeurs. La logique la plus courante derrière cette idée fausse est que l’eau absorbe la majeure partie de la nicotine en fumant une chicha, ce qui en fait une alternative plus sûre à la cigarette. Cependant, malgré le déclin de l’industrie du tabac, cette idée fausse est l’une des principales raisons de la croissance mondiale des cigarettes à chicha.

augmentation du nombre de fumeuses

Le nombre de fumeurs, hommes et femmes, a augmenté à mesure que la vie des gens est devenue plus occupée et plus stressante. Les compagnies de tabac lancent également des produits étiquetés pour les femmes afin d’augmenter le nombre de consommatrices. Les cigarettes à chicha aromatisées sont de plus en plus populaires auprès des millennials.

La préférence croissante pour les cigarettes à chicha pour échapper au stress et à l’ennui de la vie quotidienne va encore accélérer la croissance du marché des cigarettes à chicha. De plus, l’augmentation de la monnaie disponible, l’urbanisation rapide et l’augmentation du commerce de détail en ligne ainsi que l’émergence rapide de l’industrie du commerce électronique alimentent la croissance du marché global.

chance

R&D et technologie marketing

Les fabricants de produits du tabac ont également investi dans plusieurs développements de produits du tabac à faible risque afin d’élargir davantage les opportunités lucratives pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Les consommateurs vont encore amplifier la croissance future du marché des cigarettes à chicha.

Questions clés traitées dans le rapport:

Quel sera le taux de croissance du marché du marché Tabac à chicha?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial du tabac à chicha?

Quels sont les principaux espaces du marché Shisha Tabac?

Quelles sont les opportunités de marché, le risque de marché et aperçu du marché du marché tabac à chicha?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Tabac à chicha?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs de Shisha Tobacco Market ?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Tabac à chicha auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie mondiale des Marché du tabac à chicha?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par type et application du marché Tabac à chicha?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par région de l’industrie des Marché du tabac à chicha?

