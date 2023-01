La taille du marché des chaussures de tennis devrait croître à un TCAC de 3,1 % jusqu’en 2028. Nike Inc., adidas, ASICS Asia Pte. Ltd, K-Swiss US, Wilson Sporting Goods, PUMA SE, Mizuno USA, New balance, DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR., Doublure, SKECHERS, Peak Sport Shop, YONEX Co. Ltd, Babolat, Lotto Spa, niviasports, Fila Inc., Diadora SpA, Joma sport, HEAD, etc. entreprises nationales et mondiales.

La taille du marché des chaussures de tennis devrait croître à un TCAC de 3,1% au cours de la période de prévision, de 2021 à 2028, et devrait atteindre 3 063,9 millions USD d’ici 2028. Le rapport de recherche du marché du pont de données sur le marché des chaussures de tennis propose ce qui suit analyse et aperçu : Divers facteurs qui devraient prévaloir au cours de la période de prévision fournissent leur impact sur la croissance du marché.

Les chaussures de tennis sont des chaussures portées pour jouer au tennis et peuvent être utilisées en fonction de la surface du court de tennis, comme l’herbe, la terre et le béton. Ces chaussures permettent aux joueurs de démarrer et de s’arrêter instantanément et offrent un soutien latéral aux joueurs. Il peut également être utilisé dans la salle de gym, le basket-ball et d’autres sports de raquette.

La préférence accrue pour le tennis en tant que sport à vie et l’augmentation du nombre d’événements de tennis nationaux et internationaux devraient stimuler la demande globale du marché pour les chaussures de tennis au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Avantages pour la santé associés à la pratique du tennis, tels que l’amélioration de la force, de la flexibilité et de l’endurance aérobie et anaérobie, sont de plus en plus demandées sur le marché.

Étendue du marché mondial Chaussures de tennis et taille du marché

Le marché des chaussures de tennis est segmenté en fonction de l’arène, de l’utilisateur et du canal de distribution. Cross-Segment Growth aide à analyser les poches de niche pour la croissance et les stratégies de mise sur le marché, et à déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

Sur la base de la surface de jeu, le marché des chaussures de tennis a été segmenté en chaussures de tennis en dur, chaussures de tennis en terre battue et chaussures de tennis en gazon.

Selon les utilisateurs, le marché de la chaussure de tennis est divisé en hommes, femmes et enfants.

Analyse au niveau national du marché Chaussures de tennis

En ce qui concerne le marché des chaussures de sport, comme mentionné ci-dessus, l’analyse, la taille du marché et les informations sur le volume sont fournies par arène, utilisateur et canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché Chaussures de tennis de riz sont les suivants : États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Sud Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud et autres parties du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) Afrique ( MEA), une partie de l’Amérique du Sud : le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

On estime que l’Amérique du Nord ouvrira la voie aux chaussures de tennis en raison de la forte sensibilisation du public au tennis et de la présence de grands fabricants de chaussures de tennis dans la région. Pendant ce temps, l’Asie-Pacifique devrait connaître un taux de croissance lucratif au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison de la pénétration croissante du commerce électronique couplée à la croissance démographique.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de Chaussures de tennis

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur les chaussures de tennis sont :

Nike Inc., adidas, ASICS Asia Pte. Ltd, K-Swiss US, Wilson Sporting Goods, PUMA SE, Mizuno USA, New balance, DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR., Doublure, SKECHERS, Peak Sport Shop, YONEX Co. Ltd, Babolat, Lotto Spa, niviasports, Fila Inc., Diadora SpA, Joma sport, HEAD, etc. entreprises nationales et mondiales.

Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

