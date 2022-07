la taille du marché des carreaux muraux en céramique 2017-2027, les principales stratégies, les entreprises clés, l’analyse de la part

Le marché mondial des carreaux muraux en céramique devrait atteindre 114,78 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La croissance rapide de l’industrie de la construction et du bâtiment dans les régions, en particulier en Amérique latine et en Asie-Pacifique, stimulera la demande de carreaux muraux en céramique au cours de la période prévue. Les investissements et les initiatives du gouvernement dans les infrastructures et les caractéristiques démographiques dans les pays de l’Asie-Pacifique sont les principaux facteurs qui propulsent l’utilisation des produits dans la région. La croissance robuste de l’industrie des carreaux muraux est analysée pour influencer positivement la demande de produits sur la période prévue. Le produit est largement utilisé dans l’industrie, notamment en raison de sa durabilité, de son aspect esthétique à valeur ajoutée et de sa résistance. Il réduit efficacement les coûts liés aux peintures et revêtements nécessaires dans les murs. De plus, il offre également des coûts de maintenance négligeables après l’installation.

Les progrès technologiques dans l’industrie ont introduit des produits de qualité supérieure avec une excellente apparence. Divers fabricants de carreaux muraux en céramique utilisent désormais la technologie d’impression à jet d’encre pour répondre à la demande des clients en matière de carreaux esthétiques. Cependant, la prévalence de réglementations environnementales strictes combinées à la volatilité des prix des matières premières peut entraver la croissance du marché. De plus, les émissions de dioxyde de carbone pendant la production devraient entraver la demande de produits pendant la période prévue. Les émissions de dioxyde de carbone des industries dans des régions telles que l’Amérique du Nord et l’Europe ont diminué en raison de la prise de conscience croissante du réchauffement climatique.

L’impact du COVID-19 :

Le marché mondial de la construction, autrefois en plein essor en raison de la construction commerciale et résidentielle aux États-Unis et en Chine, a été affecté par la suspension des activités de construction dans les économies influencées. Aux États-Unis, l’industrie de la construction devrait subir un coup dur en raison du verrouillage imposé par le gouvernement pendant le COVID-19 et des pénuries de main-d’œuvre, qui devraient être aggravées par les problèmes de chaîne d’approvisionnement qui en résultent et les pressions de financement en raison du non -respect des délais de réalisation.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/3267

Les principaux participants sont Ceramiche Atlas Concorde SpA, Crossville Inc., RAK Ceramics, Cerámica Saloni, Kajaria Ceramics Limited, Somany Ceramics, White Horse Ceramic Industries Sdn Bhd, Guocera Holdings Sdn Bhd, China Ceramics Co., Ltd. et Porcelanosa Grupo AIE, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

l’industrie devrait connaître une forte augmentation en raison de la croissance des activités de construction dans la région Asie-Pacifique, qui a entraîné une demande exponentielle de carreaux muraux en céramique dans les projets de construction institutionnelle et résidentielle.

L’augmentation de la construction commerciale dans certaines parties de l’Amérique latine aura également une influence positive sur la croissance de l’industrie au cours des prochaines années.

L’avènement de la technologie d’impression numérique à jet d’encre a permis aux fabricants de reproduire la profondeur de couleur, la conception et le motif de divers produits naturels, notamment le bois, les métaux et le marbre.

Parmi le segment des applications de l’industrie des carreaux muraux en céramique, la construction commerciale est actuellement en tête du marché avec 46,2 % de part de marché, et elle continuera à dominer avec une estimation pour enregistrer le TCAC le plus élevé de 6,3 % sur la période de prévision.

Parmi le segment des matières premières de l’industrie des carreaux muraux en céramique, le sable de silice est actuellement en tête du marché avec 31,3 % de part de marché, et il continuera de dominer avec une estimation pour enregistrer le TCAC le plus élevé de 6,3 % sur la période de prévision.

Parcourir le rapport complet «Marché des carreaux muraux en céramique» @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/ceramic-wall-tiles-market

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché des carreaux muraux en céramique sur la base de la matière première, des dimensions, de l’application, et région :

Perspectives des matières premières (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Feldspath

Kaolin

Bentonite

Sable de silice

Dimensions Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

20 X 20

30 X 30

30 X 60

60 X 120

Autres

Perspectives d’application (Revenus , milliards USD ; 2017-2027)

Remplacement résidentiel

Nouveau Résidentiel

Commercial

Autres

Demande de personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/3267

En outre, l’étude de recherche donne des informations supplémentaires sur la présence régionale des entreprises grâce à une analyse régionale approfondie. L’analyse régionale couvre les régions géographiques clés telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le segment d’analyse régionale couvre les détails de la part de marché détenue par chaque région ainsi que les opportunités de croissance potentielles et la génération de revenus. Le rapport propose également une projection du taux de croissance pour chaque région dans l’intégralité du calendrier de prévision. Il offre également une analyse par pays pour donner une meilleure compréhension de l’industrie.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de renseignements et d’informations sur la personnalisation de ce rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport adapté à vos besoins.

connexes –

des plastiques techniques Marché des

produits de soudage Marché

panneaux composites en aluminium Marché

de l’isolation industrielle Marché des

échangeurs de chaleur

Marché

rapportsNos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, l’énergie et l’énergie, et les produits chimiques. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | La toile: www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Lisez nos blogs innovants @ https://www.reportsanddata.com/blogs

Lire le communiqué de presse complet : https://www.reportsanddata.com/press-release/global-ceramic-wall-tiles-market