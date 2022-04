La taille du marché des capteurs tactiles devrait atteindre 21,98 milliards USD à un TCAC de 14,5 %, d’ici 2028 La

demande croissante de capteurs tactiles dans le type de vente de pièces de rechange, associée à des investissements élevés dans la R&D de capteurs tactiles, alimente la croissance du marché.

Taille du marché – 7 358,4 millions USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 14,5 %, tendances du marché – Augmentation de la demande de capteurs tactiles dans les produits électroniques grand public.

Le marché mondial des capteurs tactiles devrait atteindre 21,98 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le capteur tactile fonctionne comme la technologie de détection adoptive, qui s’accumule et fournit une rétroaction en réponse à l’interaction physique. Ces capteurs fonctionnent essentiellement comme le sens cutané et le sens kinesthésique dans le corps humain. La technologie avancée de détection tactile adaptative peut être sensible aux forces dynamiques et statiques et est capable de mesurer l’état interne et externe des systèmes. L’exigence croissante de la technologie robotique dans différents secteurs et une augmentation de la pratique de l’apprentissage automatique et de sa recherche et développement contribuent fortement à la croissance du marché. Les capteurs capacitifs et à matrice axiale seront probablement en forte demande au cours de la période de prévision.

L’APAC devrait connaître la croissance la plus rapide d’environ 18,9 % au cours de la période 2019-2026, en raison de sa forte croissance sur le marché des produits électroniques grand public couplée à la demande massive de ce capteur dans les industries de fabrication de gadgets et d’appareils électroniques. La Chine, le Japon et l’Inde comptent parmi les marchés à la croissance la plus rapide en raison de l’immense croissance de la base de consommateurs.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le mécanisme tactile dans les machines réagit instantanément et n’a pas de latence aux interfaces mécaniques à retour de force. Ces capteurs fournissent des vibrations directionnelles et les rétroactions de détection adoptive. Les machines industrielles robustes fonctionnent très bien et rendent l’opération sûre. Le segment des machines industrielles détenait une part de marché de 13,4 % en 2018 et devrait croître à un TCAC de 13,2 % au cours de la période de prévision.

L’industrie automobile est l’un des principaux contributeurs à ce marché. L’intégration de capteurs tactiles dans divers systèmes d’alerte est très utile pour les conducteurs. Le chiffre d’affaires du marché pour ce segment en 2026 est estimé à environ 2,61 milliards USD, ayant augmenté à un taux de 15,4% au cours de la période 2019 – 2026.

L’utilisation d’un matériau en caoutchouc conducteur aide à mesurer la pression des interactions externes. La part de marché est estimée à environ 8,4 % d’ici 2026 pour ce segment, avec un TCAC de 13,1 % au cours de la période de prévision.

L’APAC devrait atteindre la croissance la plus rapide d’environ 18,9 % tout au long de la période de prévision, en raison de sa forte croissance des produits électroniques grand public couplée au déplacement mondial des unités de fabrication dans les comtés d’Asie-Pacifique tels que la Chine, l’Inde et Taïwan de la Amérique du Nord et régions européennes.

L’Europe atteindrait une part de marché de 27,7 % d’ici 2026 et croîtrait à un TCAC de 14,1 % au cours de la période de prévision. L’Allemagne compte le plus grand nombre de fabricants de valeur dans cette région, tandis que le Royaume-Uni et la France sont les marchés à la croissance la plus rapide.

L’Amérique du Nord est en tête du marché mondial, avec 39,4 % de possession du marché en 2018 et continuerait de dominer avec un TCAC de 15,8 % au cours de la période de prévision. Les États-Unis possèdent la part de marché la plus élevée sur le marché mondial.

Les principaux participants sont Synaptics Incorporated, Tekscan Inc., Tacterion GmbH, Weiss Robotics GmbH, Pressure Profile Systems, Barrett Technology, Touch International Inc., Cirque Corporation, Annon Piezo Technology et Romheld.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le capteur tactile mondial marché sur la base du type, de la technologie, du type de vente, des marchés verticaux d’utilisation finale et de la région :

Type Outlook (Revenu : USD Billion ; 2018-2028)

Conductive Rubber

Carbon Sponge

Pneumatic Reset

Micro Switch

Carbon Fiber

Others

Technology Outlook (Revenu : USD Milliards ; 2018-2028)

Résistif

Capacitif

Force/Torque Sensible

Thermique

Piézorésistif

Piézoélectrique

Hydraulique

Magnétique

Axial

Type de ventes Perspectives (Chiffre d’affaires : milliards USD ; 2018-2028)

)

2018-2028

Perspectives verticales d’utilisation finale du marché des pièces de rechange OEM (Chiffre d’affaires : milliards USD ;

Robotique

Automobile

Aéronautique et marine

Électronique grand public

Équipement de santé

Machines industrielles

Médias et divertissement

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires : milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique

