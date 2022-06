La taille du marché des capteurs intelligents vaut 77 747,6 millions de dollars d’ici 2028 | CAGR 13,7 % : les partenaires Insight

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Prévisions du marché des capteurs intelligents jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par technologie, type et industrie d’utilisation finale », le marché mondial des capteurs intelligents devrait passer de 31 731,1 millions de dollars US en 2021 à 77 747,6 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 13,7 % de 2021 à 2028.

L’Internet des objets (IoT) a accéléré l’évolution du marché des capteurs intelligents vers de nouveaux sommets. Avec la transformation cyber-physique des industries manufacturières alimentée par l’industrie 4.0, de nombreuses installations de production adoptent des capteurs intelligents. Les plates-formes IoT utilisent une variété de capteurs pour fournir des renseignements et des données, permettant aux appareils de fonctionner de manière autonome et à l’ensemble de l’écosystème de devenir plus intelligent. Les appareils partagent des informations et améliorent leur efficacité et leur fonctionnalité en combinant des capteurs et un réseau de communication. La demande d’IoT augmente dans divers secteurs industriels verticaux, ce qui, à son tour, soutient la croissance du marché des capteurs intelligents.

Selon la Fédération internationale de robotique (IFR), plus de trois millions de robots industriels sont utilisés dans les usines du monde entier. Les nouvelles installations de robots devraient coûter 13,2 milliards de dollars d’ici 2020. D’ici la fin de 2022, la Corée du Sud devrait devenir l’un des principaux pays mondiaux en matière de robotique de pointe, en raison de l’utilisation généralisée des robots industriels. L’économie investit des millions de dollars dans la robotique pour développer ses compétences

Des facteurs tels que l’adoption massive de capteurs intelligents dans les appareils basés sur l’IoT et l’électronique grand public et la popularité croissante des capteurs intelligents dans l’automatisation industrielle influencent la croissance du marché. De plus, l’émergence de véhicules autonomes et les progrès des technologies et l’inclinaison croissante des capteurs intelligents dans les applications biomédicales sont parmi d’autres facteurs contribuant à la croissance du marché.

Le capteur intelligent est plus rapide et plus précis que les capteurs traditionnels. Ces capteurs sont plus petits et consomment moins d’énergie que les capteurs conventionnels. L’utilisation de la technologie des capteurs intelligents dans les appareils basés sur l’IdO et l’électronique grand public et son application dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense, de l’automobile, du biomédical et de la santé, de l’automatisation industrielle, de l’automatisation des bâtiments, de l’électronique grand public, de l’éducation, de la robotique, de l’agriculture et des transports ont beaucoup attiré intérêt au cours des dernières années. Avec les préoccupations croissantes en matière de sûreté et de sécurité, la demande de capteurs intelligents dans l’électronique grand public augmente. Divers capteurs, tels que les capteurs infrarouges de vision nocturne, les capteurs ou microphones sonores et les toilettes intelligentes, sont utilisés dans la domotique. Les entreprises intègrent diverses fonctionnalités, telles que le nettoyage automatique, le rinçage automatique, la surveillance des fuites de réservoir, la protection contre les débordements d’eau et la surveillance de la santé, dans leurs capteurs intelligents. Les lumières et les ventilateurs peuvent être contrôlés avec un système automatique qui utilise des capteurs infrarouges ou de mouvement.

Les capteurs intelligents sont bien adaptés aux applications critiques pour la sécurité, telles que la détection de gaz, la détection d’incendie et la détection d’intrusion. Il suffit de les fixer à une surface appropriée (surface portable), telle qu’un bureau, un mur ou une porte, et de transmettre sans fil les données vers le cloud, ce qui les rend faciles à installer et à moderniser dans les structures existantes. Ils sont respectueux de l’environnement car ils utilisent une technologie sans fil à faible consommation d’énergie et sont auto-alimentés, utilisent des batteries ultra-longue durée, une alimentation par Ethernet (PoE) ou sont alimentés par le secteur, éliminant ainsi le besoin de remplacer les batteries. Les capteurs intelligents présentent des avantages, tels qu’une grande fiabilité, une résistance dans un environnement difficile, une flexibilité en termes de taille et de poids, qui à leur tour ont un impact positif sur la taille du marché des capteurs intelligents.

La demande de capteurs intelligents dans la domotique augmente avec la montée des préoccupations en matière de sûreté et de sécurité. Les capteurs d’automatisation peuvent devenir les yeux et les oreilles de la maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, car ils peuvent contrôler efficacement divers appareils électroniques domestiques, tels que les ventilateurs, les haut-parleurs, les sonnettes et les caméras intérieures et extérieures. Les capteurs intelligents, tels que les capteurs intelligents de fumée et de CO, les capteurs météorologiques, les sonnettes vidéo, les capteurs de fenêtre et de porte, les capteurs de fuite/gel d’eau, les capteurs de mouvement, les capteurs de lumière, les capteurs de température et les thermostats intelligents, sont quelques types de capteurs intelligents qui sont surtout préféré en domotique. Avec l’augmentation des investissements dans la domotique, des opportunités lucratives ont été créées pour les acteurs du marché des capteurs intelligents.

Marché des capteurs intelligents : paysage concurrentiel et développements clés

Analog Devices Inc., Infineon Technologies Inc., STMicroelectronics, TE Connectivity, Microchip Technologies, NXP Semiconductor, Siemens AG, ABB Ltd., Robert Bosch GmbH et Honeywell International sont parmi les principaux acteurs du marché mondial des capteurs intelligents. Les principales entreprises se concentrent sur l’expansion et la diversification de leur présence sur le marché et sur l’acquisition d’une nouvelle clientèle, exploitant ainsi les opportunités commerciales existantes.

2021 : Honeywell développe la prochaine génération de technologie de capteur inertiel avec un financement de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) des États-Unis, qui sera un jour utilisée dans les applications de navigation commerciale et militaire.

2022 : STMicroelectronics, un leader mondial des semi-conducteurs au service de clients sur l’ensemble du spectre des applications électroniques et l’un des principaux fabricants de systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS), a annoncé l’unité de traitement de capteur intelligent (ISPU), qui combine un processeur de signal numérique (DSP ) adapté pour exécuter des algorithmes d’IA et un capteur MEMS sur le même silicium.

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

