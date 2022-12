La taille du marché des capteurs de glucose devrait croître à un TCAC de 19,85 % pour atteindre 8,78665 milliards USD d’ici 2029.

Présentation d’un rapport de recherche récent intitulé « Marché des capteurs de glucose » dans Data Bridge Market Research (y compris les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, l’Asie du Sud-Est, etc.) pour identifier les opportunités, mener des analyses de risques et utiliser des outils d’aide à la décision stratégique et tactique. . Le rapport d’étude de marché sur les capteurs de glucose à grande échelle est préparé avec une combinaison des meilleures informations de l’industrie, des solutions pratiques, des solutions de talents et des dernières technologies. Il offre une explication d’un examen systématique des scénarios existants du marché mondial compte tenu de diverses dynamiques de marché. Les données de marché contenues dans ce rapport peuvent être utilisées pour identifier et analyser les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché de l’industrie de la santé.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des capteurs de glucose devrait atteindre 8 786,65 millions USD d’ici 2029 et croître à un TCAC de 19,85 % au cours de la période de prévision. Le marché des capteurs de glucose est tiré par le nombre croissant de diabétiques. L’Amérique du Nord domine le marché de la population pour les capteurs de glucose en raison de la hausse des coûts des soins de santé, de l’augmentation des dépenses de santé et de l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques dans la région.

Aperçu du marché: –

Un capteur de glucose est un appareil ou un élément analytique miniature qui combine une section de détection sensible biologique ou biologiquement dérivée avec un transducteur physico-chimique. Ces capteurs sont importants pour les hypoglycémiants oraux ou l’insulinothérapie, car ils fournissent des données sur la concentration de glucose dans l’organisme. Ce capteur est très efficace pour surveiller le niveau de glucose dans le corps humain.

La population diabétique croissante est le moteur du marché, tout comme l’utilisation croissante des lecteurs de glycémie. L’obésité est également reconnue comme une cause majeure de maladie, en particulier le diabète de type 2. D’autres facteurs, tels que les avancées technologiques et les innovations, offrent de nombreux avantages à la mesure de la glycémie. Les moniteurs de glycémie en continu sont l’une de ces avancées dans la surveillance de la glycémie. Ces dispositifs aident à détecter les conditions hypoglycémiques et hyperglycémiques.

Les principaux acteurs du marché des capteurs de glucose comprennent:

Abbott (États-Unis), Arkay, Inc. (États-Unis), Bayer Healthcare AG (Allemagne), F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suisse), Goldsite Diagnostics Inc., GlySure Ltd (Royaume-Uni), Sphere Medical Holding plc. (Royaume-Uni), Dexcom, Inc. (États-Unis) et LifeScan, Inc. (États-Unis)

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Qui sont les principaux acteurs sur le marché des capteurs de glucose? Comment le marché des capteurs de glucose va-t-il évoluer dans les cinq prochaines années ? Quels produits et applications occuperont la plus grande part du marché des capteurs de glucose ? Quels sont les moteurs et les contraintes du marché Capteurs de glucose? Quels marchés régionaux afficheront la plus forte croissance ? Quelle sera la taille et la taille du marché des capteurs de glucose au cours de la période de prévision?

indice

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Méthodologie de la recherche

Partie 04 : Environnement de marché

Partie 05 : Analyse du pipeline

Partie 06 : Taille du marché

Partie 07 : Analyse des cinq forces

Partie 08 : Segmentation du marché

Partie 09 : Expérience client

Partie 10 : Paysage régional

Partie 11 : Cadre décisionnel

Partie 12 : Moteurs et défis

Partie 13 : Tendances du marché

Partie 14 : Environnement du fournisseur

Partie 15 : Analyse des fournisseurs

Partie 16 : Addenda

