La taille du marché des capteurs chimiques devrait atteindre 38,35 milliards USD à un TCAC de 7,3%, en 2028

L'augmentation de l'application des capteurs chimiques dans les industries d'utilisation finale est un facteur clé de la croissance des revenus du marché

marché un TCAC de 7,3 %, Tendances du marché – Demande croissante de biocapteurs

La taille du marché mondial des capteurs chimiques devrait atteindre 38,35 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 7,3 % sur la période de prévision, selon un dernier rapport de Reports and Data . La croissance des revenus du marché est principalement tirée par une large utilisation de capteurs chimiques dans diverses industries d’utilisation finale. Les capteurs chimiques sont largement utilisés dans divers domaines d’application tels que la sécurité, les soins intensifs, les contrôles de processus, l’hygiène industrielle, les contrôles de confort humain, les contrôles de qualité des produits, l’automobile, la surveillance des émissions, les alarmes de sécurité à domicile, les diagnostics cliniques et, plus récemment, la sécurité intérieure. Les avantages économiques et sociaux fournis par les capteurs chimiques dans diverses applications devraient stimuler considérablement la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. L’application croissante de capteurs plus précis et moins coûteux pour détecter des composés chimiques dans des liquides et des gaz entraîne une demande croissante de capteurs chimiques. De plus, le besoin de contrôle de processus et de qualité ainsi que de mesures de la pollution environnementale dans différents domaines, notamment l’automobile, l’industrie de transformation, l’industrie alimentaire, l’ingénierie énergétique, l’industrie biomédicale et l’industrie pétrolière et gazière, stimule la demande de capteurs chimiques. Le nombre croissant d’activités de recherche sur les capteurs chimiques basés sur les principes de transduction électrique et électrochimique devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. De nombreux avantages associés aux capteurs chimiques basés sur les principes de transduction électrique et électrochimique tels que des tailles plus petites, des sensibilités plus élevées dans la détection de très faibles concentrations de gaz dans des mélanges gazeux ou d’analytes dans des liquides, la possibilité de mesures en ligne et de faibles coûts sont d’autres facteurs clés contribuant à demande croissante pour ces capteurs.

La demande croissante de biocapteurs à des fins médicales devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les biocapteurs sont conçus pour détecter les antigènes, les enzymes, les hormones, les anticorps, l’ARN, l’ADN et les microbes. Ceux-ci aident à la détection d’organismes pathogènes, de produits chimiques mutagènes, cancérigènes et/ou toxiques pour signaler un effet biologique. La prévalence croissante du diabète ainsi que l’augmentation des outils de surveillance et de test au point de service et à domicile sont d’autres facteurs importants qui stimulent la demande de biocapteurs.

Quelques points saillants du rapport

En janvier 2021, Gentex Corporation a annoncé l’acquisition d’une nouvelle technologie de détection des nanofibres. La technologie de détection nouvellement acquise est capable de détecter une grande variété de produits chimiques, notamment des drogues, des explosifs, des composés organiques volatils (COV), des amines, des produits chimiques industriels et autres. La technologie permet une détection rapide des produits chimiques cibles avec une sensibilité élevée en parties par milliard et en parties par billion. La technologie peut être utilisée dans une grande variété de marchés et d’industries, avec des applications potentielles dans l’aérospatiale, l’automobile, l’agriculture, l’armée et les premiers intervenants, la transformation des aliments et des boissons, la fabrication de produits chimiques, la médecine et la sécurité des travailleurs.

Le segment électrochimique devrait représenter la plus grande part des revenus du marché mondial des capteurs chimiques au cours de la période de prévision en raison de sa sélectivité élevée, de sa portabilité, de ses besoins minimes en espace et en puissance et d’une large plage linéaire. La capacité des capteurs électrochimiques à réduire le coût de déploiement des capteurs utilisant la production de masse stimule leur demande dans diverses industries d’utilisation finale.

Le segment industriel devrait représenter une part de revenus considérablement importante sur le marché mondial des capteurs chimiques. Le besoin croissant de contrôle des processus et de la qualité ainsi que les mesures de la pollution environnementale dans différents domaines tels que l’automobile, l’industrie des processus, l’industrie alimentaire, l’ingénierie énergétique, l’industrie pétrolière et gazière et l’industrie biomédicale devraient stimuler l’application industrielle des capteurs chimiques.

Le marché des capteurs chimiques en Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision. L’augmentation des investissements des constructeurs automobiles pour augmenter la production de véhicules légers et améliorer l’efficacité énergétique et les performances stimule la croissance des capteurs universels d’oxygène des gaz d’échappement (UEGO).

Les principales entreprises du rapport sur le marché sont Thermo Fisher Scientific, Bayer, General Electric Co., Hans Turck GmbH & Co. KG, Honeywell International Inc., ABB Ltd., ATI Airtest Technologies, Sick AG, Siemens AG et Robert Bosch.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté les capteurs chimiques mondiaux marché en fonction du type de produit, de l’application et de la région :

Perspectives du type de produit (revenu, milliards USD ; 2018-2028)

optiques

électrochimiques

Perles catalytiques

Autres

Perspectives d’application (revenus, milliards USD ; 2018-2028)

médical

industriel

Surveillance de l’environnement

Défense et sécurité intérieure

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

