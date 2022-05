La taille du marché des capsules de café devrait enregistrer une évaluation de 14 062,20 millions de dollars américains d’ici 2027, selon l’étude la plus récente réalisée par Insight Partners

Selon un nouveau rapport d’étude de marché « Prévisions du marché des capsules de café jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse globale par produit (système open source et système source fermé), application (ménage et commercial) et canal de distribution (supermarchés et hypermarchés, magasins spécialisés , magasins en ligne et autres) et géographie »publié par TheInsightPartners, la taille du marché des capsules de café devrait passer de 8 327,19 millions de dollars US en 2019 à 14 062,20 millions de dollars US d’ici 2027, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,0 % au cours de la période de prévision.

La capsule de café fait référence au café emballé dans un emballage en plastique ou en aluminium au lieu d’un filtre en papier. Il est généralement conçu pour être utilisé pour une seule marque ou un seul système et n’est pas interchangeable avec d’autres systèmes. Capsule de café une capsule emballée sous vide à usage unique qui nécessite une machine compatible avec celle-ci. La consommation de produits à base de café augmente parmi les consommateurs soucieux de leur santé ; ainsi, les fabricants prévoient de développer des formulations nouvelles et innovantes, telles que des capsules de café, des prémélanges de café sans sucre et d’autres produits, sur le marché.

Quelques acteurs clés opérant sur le marché mondial des capsules de café sont VERO Coffee, Vittoria Food and Beverage, Belmoca Belgium (Belmio), Coind group, Nestle Nespresso SA, Jacobs Douwe Egberts BV, Gloria Jean’s Gourmet Coffee, Luigi Lavazza SpA, Dualit Limited et illycaffè SpA Ces sociétés mettent en œuvre de nouveaux développements de produits et des stratégies de fusions et acquisitions pour élargir leur clientèle et gagner des parts de marché significatives à travers le monde, ce qui permet aux acteurs de maintenir leur marque sur le marché mondial.

L’Europe devrait détenir la plus grande part du marché mondial des capsules de café au cours de la période de prévision. Cela s’explique principalement par l’évolution des habitudes alimentaires et des conditions socio-économiques des consommateurs. L’augmentation du revenu disponible des consommateurs et le nombre croissant de consommateurs de café stimulent le marché des capsules de café. Les dépenses croissantes en produits nutritionnels et sains et la prise de conscience croissante des avantages pour la santé associés aux capsules de café soutiennent également le marché de la région. La combinaison de la commodité, de l’expérience de la marque, du positionnement haut de gamme et de la capacité des fabricants à innover et à proposer de nouveaux produits sont encore d’autres facteurs favorisant le marché des capsules de café en Europe. En outre, le changement de préférence des consommateurs du café instantané vers des options plus haut de gamme, telles que le café fraîchement moulu, devrait stimuler le marché des capsules de café dans la région. En outre, la popularité croissante des cafés spécialisés dans les pays d’Europe stimule encore la consommation de café, ce qui soutient davantage le marché des capsules de café.

L’épidémie de COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et s’est rapidement propagée dans le monde entier. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, l’Espagne, le Mexique et l’Argentine sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas de COVID-19 et de décès prononcés, en septembre 2020. Selon le rapport de l’OMS, en septembre, il y avait ~33 580 503 cas confirmés de COVID-19 et ~1 006 975 cas de décès dans le monde. La pandémie de COVID-19 a affecté les économies et les entreprises en raison des fermetures imposées, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. L’industrie mondiale de l’alimentation et des boissons est l’une des principales entreprises à subir des ruptures de la chaîne d’approvisionnement et des perturbations de la fabrication en raison du confinement et des fermetures de bureaux. Tous ces facteurs ont grandement affecté la croissance du marché mondial des capsules de café.

Aperçu du marché

Style client axé sur la commodité

L’inclinaison des consommateurs vers des machines innovantes pour plus de commodité a augmenté l’adoption de machines à café à capsules à travers le monde, ce qui à son tour stimule la croissance du marché. En raison de leur population croissante et de l’adoption croissante des tendances occidentales, la Chine et l’Inde sont des marchés potentiels pour les dosettes et les capsules de café. De nos jours, en raison de l’urbanisation, les consommateurs ont un mode de vie axé sur le travail. Ils ont besoin de tout rapidement et facilement. Ils recherchent des produits qui peuvent économiser et fournir une bonne qualité ; ainsi, la capsule de café entre en demande. L’augmentation de la demande de boissons au café prêtes à boire stimule principalement le marché dans toute l’Asie-Pacifique. Il y a eu une augmentation de l’application de ces produits dans les cafés en raison de la demande croissante des consommateurs pressés par le temps. Les progrès continus de la technologie des machines à capsules mises à niveau avec de nouvelles fonctionnalités, des concepts innovants et des applications évoluent pour fournir une qualité et une capacité améliorées, ainsi qu’une faible consommation d’énergie et un coût de maintenance minimal. L’urbanisation rapide dans de nombreuses économies en développement, le développement des infrastructures et l’augmentation de la population active ont accru la demande d’aliments et de boissons emballés et pratiques à utiliser. En conséquence, l’adoption de la capsule de café augmente dans la plupart des cafés et restaurants. aliments et boissons emballés. En conséquence, l’adoption de la capsule de café augmente dans la plupart des cafés et restaurants. aliments et boissons emballés. En conséquence, l’adoption de la capsule de café augmente dans la plupart des cafés et restaurants.

Informations sur les produits

Sur la base du produit, le marché des capsules de café est encore divisé en système open source et système à source proche. En 2019, le segment des systèmes à source proche dominait le marché. Dans le système de café à capsules, le café est emballé sous film rétractable dans une capsule au lieu d’un papier filtre. Il existe une variété de capsules et de dosettes, contenant 7 à 10 grammes de café. La capsule de café est utilisée pour une gamme de produits, pas seulement pour le café moulu. Un système à source fermée est une combinaison d’une machine particulière avec une capsule spécifique. Les systèmes à source fermée ont été les premiers à être introduits sur le marché et, par conséquent, le segment représente la plus grande part du marché mondial des machines à café à capsules. Les machines à café à capsules présentent de nombreux avantages. Il simplifie le processus de fabrication du café en supprimant le broyage, le pressage et le stockage du café. Le café dans la capsule est moulu à la perfection et scellé à une pression optimale. Par conséquent, tous ces facteurs stimulent la demande pour la capsule de café. De plus, la population jeune croissante et le nombre croissant de points de vente de café devraient encore stimuler la demande de capsules de café sur le marché.

SEGMENTATION DU MARCHÉ MONDIAL DES CAPSULE DE CAFÉ

Marché des capsules de café, par type de produit

Système source ouvert Système

source fermé

Marché des capsules de café, par application

Ménage

Commercial

Marché des capsules de café, par canal de distribution

Supermarchés et hypermarchés

Magasins spécialisés Magasins

en ligne

Autres

