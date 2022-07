La taille du marché des câbles et des chargeurs devrait atteindre 74,57 milliards USD à un TCAC de 9,2 % en 2030

Le marché des câbles et des chargeurs la taille était de 33,94 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de 9,2 % sur la période de prévision, selon un dernier rapport de Reports and Data. La demande croissante de smartphones et d’appareils électroniques pour une charge rapide et ultrarapide stimule la demande de câbles et de chargeurs. La charge rapide et ultra-rapide est devenue une caractéristique principale des smartphones et les grandes marques d’électronique grand public lancent leurs nouveaux appareils avec une capacité de batterie en milliampères-heures (mAh) plus élevée. Par conséquent, une demande importante devrait accélérer la croissance des revenus du marché au cours des prévisions. période.

De plus, la demande croissante d’appareils Android, iOS et d’accessoires pour la maison intelligente contribue à la croissance des revenus du marché des câbles et des chargeurs. Selon l’Union internationale des télécommunications (UIT) en 2020, le nombre d’abonnements cellulaires mobiles dans le monde est de 8,27 milliards. Les leaders du marché des concepteurs et fabricants de chargeurs et de câbles tels que Qualcomm, Anker, Xiaomi, NuPower et plusieurs autres marques conçoivent des câbles et des chargeurs exclusivement pour une fonctionnalité de charge rapide et ultra-rapide, qui permettra des vitesses de charge de 0 à 50 % en cinq minutes. Ces innovations stimulent la croissance des revenus du marché.

Quelques points saillants du rapport

Le segment USB de type A représentait la plus grande part des revenus en 2021. L’USB de type A est fréquemment acheté par les consommateurs et la plupart des ordinateurs modernes , les ordinateurs portables, les consoles de jeu telles que PlayStation, Xbox, nintendo switch, les téléviseurs intelligents, les lecteurs multimédias en streaming et d’autres appareils prennent en charge le port USB Type-A. Par conséquent, une large adoption stimule la croissance des revenus du segment. L’USB de type B est largement utilisé dans les périphériques, tels que l’imprimante, le port en amont sur le concentrateur ou d’autres périphériques plus grands. Alors que le segment USB Type-C est une dernière itération du connecteur USB et est un segment prometteur en générant une demande importante. La majorité des smartphones et des appareils Windows lancent des chargeurs USB Type-C, ces types de chargeurs offrent une alimentation électrique efficace et un transfert de données à haut débit avec une capacité diversifiée de connecter un large éventail d’appareils. De plus, le connecteur Lightning est un segment populaire pour connecter des appareils compatibles iOS tels que les appareils iPhone, iPad, MacBook et iMac.

Le segment 30 W et moins représentait une part de revenus plus importante en 2021. Le chargeur 30 W et moins est la catégorie standard car la plupart des smartphones et appareils intelligents sont compatibles avec le chargeur 30 W et moins. Le chargeur standard de 30 W est une puissance de sortie idéale pour charger des batteries rechargeables au lithium-ion (li-ion). Le segment de puissance de sortie de 30 W à 75 W est un segment prometteur pour augmenter la croissance des revenus du marché. Plusieurs smartphones sont lancés avec une capacité de batterie en milliampères-heures (mAh) plus élevée. Par conséquent, une grande quantité de chargeurs de sortie de puissance de 30 W à 75 W est nécessaire pour répondre à la demande du marché. La technologie de double charge est prise en charge avec une puissance de sortie de 30 W à 75 W et une charge rapide permet des vitesses de charge allant jusqu’à 0-50 en cinq minutes, avec 70 % plus d’efficacité qu’avec une solution conventionnelle. La puissance de sortie de 75 W est hautement fonctionnelle dans des applications telles que les solutions de voyage, les stations d’accueil et diverses autres applications haut de gamme.

Le segment des chargeurs muraux représentait la plus grande part des revenus en 2021. Le chargeur mural est une solution idéale pour charger plusieurs appareils avec une compatibilité universelle. Ces chargeurs muraux sont rapidement utilisés dans les maisons, les hôtels, les salles d’attente, les aéroports, les cafés et de nombreux autres besoins personnels et professionnels. De plus, le segment des chargeurs de voiture est en croissance constante et est largement utilisé pour charger les smartphones et connecter les systèmes d’infodivertissement des véhicules tels que Apple CarPlay et Android Auto. Les ports de chargeur de voiture sont universels et permettent de coupler plusieurs appareils avec un câble USB-A. Tous ces facteurs contribuent à la croissance des revenus du segment.

L’Amérique du Nord représentait la plus grande part des revenus en 2021. La population numérique aux États-Unis a augmenté au cours des deux dernières décennies. Selon la Banque mondiale, en 2020, plus de 92 % des Nord-Américains avaient accès à Internet. L’accès à la connexion Internet a augmenté la demande d’appareils électroniques grand public tels que les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes, les consoles de jeux, les lecteurs de livres électroniques et de nombreux autres produits, ce qui a par la suite stimulé la demande de câbles et de chargeurs dans la région. Selon une étude, environ 82,2 % de la population utilise un smartphone aux États-Unis. Les accessoires pour la maison intelligente sont extrêmement adoptés par les consommateurs nord-américains, ce qui devrait alimenter la croissance des revenus du marché des câbles et chargeurs. De plus, des développements importants dans la région contribuent à créer plusieurs opportunités. Par exemple, le département américain du Commerce a annoncé avoir pris une initiative législative pour inclure un chargeur de téléphone de type C obligatoire sur tous les appareils au profit des consommateurs et de l’environnement. De plus, les fabricants de câbles et de chargeurs présentent de nouvelles innovations de produits polyvalents lors d’événements tels que le Consumer Electronics Show (CES) de la Consumer Technology Association, qui devrait en outre soutenir la croissance des revenus du marché dans la région.

Les entreprises présentées dans le rapport de marché sont Apple Inc., Samsung Electronics Co., Ltd., Xiaomi Corporation, Sony Corporation, OnePlus, Fantasia Trading LLC (Anker), Shenzhen Xincheng Technology Co., Ltd., Fuyuan Electronic Co., Ltd. , Shenzhen Quawin TEC Technology Co., Ltd. et Guangzhou Xinhaotian Technology Company

Le 4 janvier 2022, Anker, qui est l’un des principaux leaders du marché des fabricants de câbles et de chargeurs, a lancé le chargeur 100 W Anker 736. La société a amélioré la conception du modèle et une carte de circuit imprimé améliorée pour une efficacité maximale. Ce nouveau produit est alimenté par le plus petit chargeur mural de 100 watts au monde. En outre, il est doté de la dernière technologie Anker PowerIQ 3.0 pour une charge optimisée. La société a affirmé que le produit ne faisait aucun compromis sur la puissance de charge et que la nouvelle technologie offrirait le double de la fréquence de fonctionnement avec une conception empilée mise à jour.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché des câbles et des chargeurs en fonction du type USB, de la puissance de sortie, du type de chargeur, de l’application et de la région :

USB Type Outlook (Revenu, USD Billion; 2019-2030)

USB Type A

USB Type B

USB Type C

Connecteur Lightning

Autres

Power Output Outlook (Revenu, USD Billion; 2019-2030)

30W et moins

30W – 75W

75W et plus

Charger Type Outlook ( Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Chargeur mural Chargeur

de voiture

Autres

Application Outlook (Revenu, milliards USD ; 2019-2030)

Smartphone

Tablette

Ordinateur portable Ordinateur

bureau

Autres

Perspectives régionales (Revenu, milliards USD ; 2019-2030)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine Amérique

Moyen-Orient et Afrique

