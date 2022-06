La taille du marché des câbles à fibres optiques ruban 2022 devrait être anticipée avec un TCAC de 8,9% dans le monde avec les données des principaux pays | Tendances émergentes, région par prévision jusqu’en 2025

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Ribbon Fiber Optic Cable Market – Global Analysis and Forecast to 2025″, le marché mondial des câbles à fibre optique ruban devrait atteindre 2 066,1 millions de dollars américains en 2016 et devrait croître à un TCAC de 8,9 % au cours de la période de prévision 2017-2025, pour représenter 4 370,3 millions de dollars américains en 2025. Le marché des câbles à fibre optique ruban devrait connaître une croissance agressive dans les prochaines années. Les anciens câbles en cuivre sont remplacés par des câbles en fibre pour les futurs avantages connexes. Le marché du MaaS est influencé par divers facteurs tels que l’urbanisation rapide entraînant des pressions accrues sur l’infrastructure de transport, la demande d’une solution à guichet unique répondant aux besoins de services de transport transparents et la prolifération d’un grand nombre d’OEM sur le marché du MaaS.

Marché des câbles à fibre optique ruban: paysage concurrentiel et développements clés

Certaines des principales entreprises du marché sont CommScope, Inc., Corning Inc., Fujikura Ltd., OFS Fitel, LLC, Prysmian SpA, Sterlite Tech, Nexans, Sumitomo Electric Lightwave Corporation (Sumitomo Electric Industries Ltd.), The Siemon Company, et Yangtze Optic Fiber and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC) entre autres. les câbles à fibres optiques sont utilisés pour transmettre la vidéo ainsi que la voix et les données. L’installation de câbles à fibres optiques au début était une tâche un peu fastidieuse, mais avec une prise de conscience croissante et une main-d’œuvre qualifiée, les implémentations ont été rendues plus faciles.

Les exemples de pages présentent la structure du contenu et la nature des informations incluses dans cette étude de recherche qui présente une analyse qualitative et quantitative : https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPTE100000798/

Le marché mondial des câbles à fibres optiques à ruban par type est segmenté en catégories, à savoir; câble à fibre optique à ruban monomode et câble à fibre optique à ruban multimode. Les câbles à fibres optiques multimodes sont utilisés dans les solutions intérieures pour fournir une bande passante plus élevée et une vitesse élevée sur des distances moyennes. Les câbles à fibres optiques à ruban sont principalement utilisés pour les emplacements intérieurs qui emballent des câbles à fibres optiques multimodes, offrant ainsi une évolutivité en termes de gestion de l’espace dans un endroit confiné, ce qui a entraîné la part maximale du marché des câbles à fibres optiques à ruban. Cependant, augmentation de l’utilisation dans les centres de données.

Les solutions de télécommunication et les salles de télécommunication vont encore stimuler le marché des câbles à fibres optiques à ruban multimode. Le segment des câbles à fibres optiques à ruban multimode est le segment de type à croissance la plus rapide sur le marché des câbles à fibres optiques à ruban et devrait croître à un TCAC prestigieux au cours de la période de prévision.

L’adoption du câble à fibre optique ruban devrait s’accélérer à un taux de croissance élevé au cours des prochaines années en raison de la tendance des secteurs de la technologie, des communications et de l’industrie gouvernementale à adopter de telles solutions qui peuvent fournir une meilleure efficacité énergétique, une expansion facile de la capacité et des CAPEX optimisés. Le marché des câbles à fibre optique ruban a connu une croissance et un taux d’adoption importants au cours des dernières années et devrait connaître une croissance et une adoption notables dans les années à venir. Au sein de ce marché, on observe que différentes régions présentent différentes tendances de croissance. L’Amérique du Nord (NA) et l’Europe (UE) au total détiennent plus de 70 % du marché total, tandis que les régions telles que l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud (SAM) affichent une forte

Marché des câbles à fibre optique ruban: informations clés – tendance future

Croissance due à divers facteurs tels que l’augmentation de l’infrastructure Internet et l’augmentation du mode de vie des individus dans les pays développés et en développement du monde. De nombreux fournisseurs de services de télécommunications ont adopté des solutions de câbles à fibres optiques en ruban en raison des divers avantages qu’elles offrent, influençant ainsi les revenus du marché et les taux de croissance à l’échelle mondiale. La région Asie-Pacifique du câble à fibre optique à ruban mondial devrait connaître un taux de croissance du TCAC de 11,5 % dans les années à venir.

Planifiez une discussion préalable à la vente avec l’équipe d’auteurs dans un créneau que vous préférez pour répondre aux questions sur la portée de l’étude, la personnalisation, l’introduction à la méthodologie de recherche, l’assistance sur les technologies et la définition du marché : https://www.theinsightpartners.com/inquiry/TIPTE100000798/

Les objectifs d’amélioration de la pénétration du haut débit dans les régions reculées du pays ont contribué à stimuler la mise en œuvre de réseaux de câbles à fibres optiques en ruban. La plupart des projets étaient des projets Greenfield. Cela a permis des implémentations faciles sans trop de coûts. Ce facteur a stimulé le marché des câbles à fibre optique ruban en Inde au fil des ans. Une tendance similaire devrait stimuler la croissance du marché des câbles à fibres optiques en ruban.

Marché des câbles à fibre optique ruban: aperçu segmentaire

Le marché mondial des câbles à fibres optiques à ruban par type est segmenté en catégories, à savoir; câble à fibre optique à ruban monomode et câble à fibre optique à ruban multimode. Les câbles à fibres optiques multimodes sont utilisés dans les solutions intérieures pour fournir une bande passante plus élevée et une vitesse élevée sur des distances moyennes. Les câbles à fibres optiques à ruban sont principalement utilisés pour les emplacements intérieurs qui emballent des câbles à fibres optiques multimodes, offrant ainsi une évolutivité en termes de gestion de l’espace dans un endroit confiné, ce qui a entraîné la part maximale du marché des câbles à fibres optiques à ruban.

Cependant, l’augmentation de l’utilisation dans les centres de données, les solutions de télécommunication et les salles de télécommunication va encore stimuler le marché des câbles à fibres optiques à ruban multimode. Le segment des câbles à fibres optiques à ruban multimode est le segment de type à croissance la plus rapide sur le marché des câbles à fibres optiques à ruban et devrait croître à un TCAC prestigieux au cours de la période de prévision.

Le segment d’application sur le marché des câbles à fibres optiques ruban sont les centres de données, les télécommunications et autres. Le segment autres comprend FTTX, les bâtiments et les bureaux. Les principales applications des câbles à fibre optique ruban sont liées aux centres de données, car les câbles à fibre ruban permettent de réduire et de gérer une grande matrice de câbles à fibre optique individuels dans un petit espace. La croissance de ce segment est principalement tirée par les progrès technologiques dans les serveurs de traitement de données modernes et les systèmes de stockage.

Cliquez ici pour bénéficier de remises lucratives sur nos derniers rapports de recherche. Nous offrons des rabais pour étudiants, entreprises et périodiques spéciaux à notre clientèle. Veuillez remplir le formulaire pour connaître le PRIX RÉDUIT : https://www.theinsightpartners.com/discount/TIPTE100000798/

L’utilisation de techniques analytiques avancées dans les entreprises exige le déploiement d’équipements de traitement à grande vitesse dans les centres de données. De plus, le développement du cloud computing encourage les entreprises à remplacer les anciens équipements d’infrastructure informatique afin de suivre le rythme de l’innovation. Le segment des centres de données sur le marché des câbles à fibre optique ruban devrait augmenter à un rythme exponentiel au cours de la période de prévision

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876