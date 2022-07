La taille du marché des bronzeurs devrait atteindre 35,95 milliards USD à un TCAC de 9,7 % en 2030

La demande croissante de produits cosmétiques végétaliens et la disponibilité dans différentes teintes est un facteur clé de la croissance des revenus du

marché Taille du marché – 15,50 milliards de dollars en 2021, croissance du marché – à un TCAC de 9,7%, Tendances du marché solutions tout-en-un

mondial des du marché était de 15,50 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 9,7 % sur la période de prévision, selon un dernier rapport de Reports and Data. La croissance des revenus du marché devrait être tirée par l’innovation technologique dans l’industrie cosmétique et la prise de conscience croissante des soins de la peau et des soins personnels.

L’augmentation du nombre de personnes soucieuses de l’environnement stimule la demande de produits bronzants biologiques et végétaliens. Avec l’introduction de produits bronzants pour chaque teint de peau, les producteurs de cosmétiques se sont diversifiés. Un revenu disponible élevé et le désir de dépenser de l’argent pour les soins personnels et le toilettage stimulent la croissance des revenus du marché des poudres bronzantes. Les influenceurs et les marques de beauté travaillent ensemble et forment des collaborations qui changent avec succès les perceptions des gens, en particulier parmi la génération Y et les membres de la génération Z. L’impact des médias sociaux et la croissance des influenceurs dans les médias sociaux stimulent davantage la croissance des revenus du marché des bronzeurs.

Quelques points saillants du rapport

Le segment des mattes devrait enregistrer un taux de croissance significatif des revenus au cours de la période de prévision. Les poudres bronzantes les plus adaptables sont les produits mats afin qu’elles puissent être utilisées comme une poudre bronzante régulière pour réchauffer le teint ou pour modeler le visage. Pour l’acné, les pores dilatés, les ridules et les rides, les bronzeurs mats sont un choix idéal. L’objectif principal est de créer une apparence chaleureuse sans la rendre scintillante ou scintillante. Les bronzeurs mats sont donc une excellente alternative à utiliser fréquemment en donnant au visage de la profondeur et de la définition.

Le segment de la crème devrait enregistrer un taux de croissance significatif des revenus au cours de la période de prévision. Il est très flexible et a une application facile. Il dégage également un effet rosé. Les crèmes bronzantes peuvent être utilisées pour sculpter et façonner le visage, apporter de la chaleur à la poitrine, au cou et aux épaules, ou même fonctionner comme une ombre à paupières neutre pour créer une profondeur magnifique et subtile. La large gamme d’applications des poudres bronzantes de section crème les rend attrayantes pour le grand public.

Le segment des magasins hors ligne devrait enregistrer un TCAC de revenus rapide au cours de la période de prévision. Il est plus simple pour les clients de choisir la bonne teinte pour leur teint lorsqu’ils peuvent inspecter physiquement les produits dans des endroits hors ligne à l’aide de testeurs. De plus, une large base de consommateurs est attirée par les rabais substantiels et les cartes-cadeaux offerts par les supermarchés et les hypermarchés. De plus, les clients reçoivent des conseils professionnels de la part des directeurs de magasin, ce qui facilite et rationalise le processus d’achat.

Le marché nord-américain devrait représenter la plus grande part des revenus du marché mondial des bronzeurs au cours de la période de prévision. Les soins de la peau gagnent rapidement en popularité auprès des clients, plusieurs marques de produits cosmétiques fleurissent et les plateformes de commerce électronique se sont considérablement développées dans la région. Les clients et les entreprises de cosmétiques sont désormais plus étroitement connectés en raison de la tendance croissante à partager des informations liées à la beauté sur les plateformes de médias sociaux, telles que des tutoriels de maquillage et de soins de la peau, des courses de cosmétiques et des recommandations de produits sur YouTube, Instagram et d’autres plateformes. L’accent croissant mis sur la durabilité, les emballages de produits cosmétiques respectueux de l’environnement, la présence d’importants acteurs du marché, l’augmentation des investissements dans la création de produits de soins personnels nouveaux et végétaliens et les débuts de la gamme de produits de célébrités stimulent la croissance des revenus du marché.

Les entreprises présentées dans le rapport de marché sont Make-Up Art Cosmetics (MAC Cosmetics), Bobbi Brown Professional Cosmetics, Inc., Sephora USA, Inc., Tom Ford, Christian Dior SE, Huda Beauty, Maybelline New York, Estée Lauder Inc., L’Oréal SA et Nars Cosmetics.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des poudres bronzantes en fonction du type, du type de produit, du canal de distribution et de la région :

Type Outlook (Revenue , milliards USD ; 2019-2030)

Base

Base

transparente

Autres

Type de produit (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

poudre

crème

Bâton

Autres

Canal de distribution (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Boutiques hors

ligne

Perspectives régionales ( Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

