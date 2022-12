La taille du marché des bouteilles de gaz devrait connaître une croissance considérable d’ici 2029, part, croissance de l’industrie, perspectives régionales, défis et perspectives de segmentation

» Des études de recherche approfondies et transparentes menées par un travail d’équipe d’experts dans leur propre domaine réalisent ce rapport de recherche mondial sur le marché des bouteilles de gaz . Le rapport est précieux pour les acteurs des marchés traditionnels et émergents de l’industrie et fournit des informations approfondies sur le marché. Ce rapport est un excellent exemple d’informations de marché aussi vastes qui explorent des stratégies de croissance pratiques et des recommandations liées à l’industrie du marché des bouteilles de gaz.Ce rapport d’étude de marché des bouteilles de gaz aide les entreprises à prendre de meilleures décisions, à gérer la commercialisation de biens ou de services et à mieux accomplir rentabilité en priorisant les objectifs du marché.

Analyse et aperçu du marché des bouteilles de gaz

L’augmentation de la demande de bouteilles d’oxygène médical est un moteur important pour le marché mondial des bouteilles de gaz. L’augmentation de la consommation de bouteilles de GPL pour diverses applications gagne en importance. Une augmentation du nombre d’activités gouvernementales visant à accroître la sensibilisation des consommateurs et la demande de bouteilles de gaz dans divers secteurs devrait propulser la croissance du marché mondial des bouteilles de gaz.

Le marché des bouteilles de gaz devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,0 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030 et devrait atteindre 4 649 514,48 USD. mille d’ici 2030.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de base 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2020-2015) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliers de dollars Segments couverts Par type de matériau (acier, composite et autres), produit (basse pression, haute pression, acétylène et autres), type d’emballage (moins d’emballage, fibre de verre, fibre d’aramide, fibre de carbone et autres), gaz (gaz inertes, gaz inflammables , gaz toxiques, gaz pyrophoriques, oxydants et autres), application (cuisine et domestique, industries de transformation, médical, transport et autres Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie et Nouvelle-Zélande, Thaïlande, Indonésie, Hong Kong, Philippines, Taïwan, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts 3M, Aygaz A.Ş., FABER INDUSTRIE SPA, Hexagon Ragasco AS, Luxfer Gas Cylinders, Worthington Industries Inc, Beijing Tianhai Industry Co., Ltd., Drägerwerk AG & Co. KGaA, EKC, Linde plc, Time Technoplast Ltd., MS GROUP, Welz Gas Cylinder GmbH et Zhejiang Tianlong cylinder co., LTD

Définition du marché

Une bouteille de gaz est un récipient sous pression qui stocke des gaz à des pressions supérieures à la pression atmosphérique. Bouteilles de gaz à haute pression, également appelées bouteilles. Selon les qualités physiques de l’article, les composants stockés à l’intérieur de la bouteille peuvent être dans un fluide supercritique, un gaz comprimé, de la vapeur sur un liquide ou dissous dans un matériau de substrat. La vanne et le raccord de connexion sont positionnés au sommet d’une conception de bouteille de gaz normale, s’étendant et se tenant debout sur une extrémité inférieure aplatie. L’attention croissante des fabricants renommés sur le développement de conceptions de bouteilles uniques capables d’améliorer les mesures de sécurité, d’optimiser les capacités de manipulation et de stockage et qui sont légères devrait stimuler le marché. L’utilisation accrue de bouteilles de gaz dans diverses applications telles que le traitement de l’eau, le soudage, la distribution de boissons, à des fins médicales,

Dynamique du marché des bouteilles de gaz

Conducteurs

Augmentation de la demande de bouteilles d’oxygène médical

Les prestataires de soins médicaux utilisent fréquemment des bouteilles d’oxygène gazeux à des fins thérapeutiques et diagnostiques. Les systèmes médicaux d’oxygène gazeux, tels que l’oxygène, les concentrateurs et les bouteilles d’oxygène gazeux comprimé, sont largement utilisés dans les établissements de soins à domicile et sont généralement sélectionnés par les patients âgés ayant des problèmes de mobilité et nécessitant un apport constant en oxygène.

L’augmentation mondiale de l’industrialisation a eu un impact négatif sur la qualité globale de l’air respirable. En raison de la croissance rapide et de l’augmentation de la pollution, l’indice de la qualité de l’air (IQA) a été élevé, augmentant la prévalence des troubles respiratoires. Les patients souffrant de maladies respiratoires chroniques (MRC) telles que la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) ont besoin d’une supplémentation en oxygène pour améliorer leur qualité de vie. La pollution, la fumée de cigarette, les produits chimiques et la poussière professionnels et d’autres facteurs peuvent contribuer aux maladies respiratoires chroniques (MRC). Au cours des dernières années, il y a eu une augmentation de la population âgée souffrant de maladies chroniques nécessitant une assistance respiratoire continue.

Augmentation de la consommation de bouteilles de GPL pour diverses applications

Le gaz de pétrole liquéfié (GPL) est un carburant qui brûle proprement, est durable et efficace. Parce que c’est une source d’énergie durable, sobre en carbone, efficace et innovante. Il offre des avantages aux clients. L’industrie et l’environnement Le GPL est moins cher que les autres carburants traditionnels puisque la majeure partie de son énergie est transformée en chaleur, et il peut être transporté, stocké et utilisé dans un large éventail d’applications, y compris résidentielles, commerciales, agricoles, industrielles et automobiles. gaz.

Le GPL est un gaz, mais il est souvent maintenu sous pression, ce qui le transforme en liquide. L’un des principaux avantages du GPL par rapport aux autres sources d’énergie est sa facilité de transport. Il a un meilleur pouvoir calorifique et ne contient pas de Soufre. Parce que le GPL brûle régulièrement, il est plus fiable que les autres types d’énergie. Le GPL est plus écologique que les autres sources d’énergie. Bien que toutes les sources d’énergie émettent du dioxyde de carbone, par rapport au pétrole, le GPL n’émet que 81 % du dioxyde de carbone produit par le pétrole. Comparé au charbon, autre source d’énergie, le GPL n’émet que 70 % du dioxyde de carbone.

Des opportunités

Augmentation de l’innovation des cylindres et des avancées technologiques

Les fabricants de bouteilles de gaz améliorent constamment leurs ensembles de bouteilles pour répondre aux demandes changeantes du marché. Des pressions plus élevées, des affichages numériques et des protections et vannes nouvellement conçues permettent plus de gaz, d’intelligence de bouteille et un transport plus simple sans compromettre la sécurité. Le transport de gaz de grande valeur est crucial, augmentant la demande de bouteilles de gaz sûres et contrôlées. Les progrès de la compression des gaz volatils et non réactifs ont affecté la production de bouteilles de gaz. Une sécurité accrue et des conceptions de bouteilles innovantes ont amélioré les capacités de manipulation et de stockage des bouteilles de gaz. En raison de cette augmentation de l’innovation en matière de bouteilles et des avancées technologiques, on s’attend à ce qu’elles offrent une opportunité de croissance du marché pour le marché des bouteilles de gaz.

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché Cylindre à gaz?

Augmentation rapide de la portée et de l’utilisation du marché des bouteilles de gaz dans le monde avec un taux d’acceptation élevé sur le marché

L’automatisation avec le marché des bouteilles de gaz aide à améliorer l’expérience client et à se développer de manière systématique

Minimiser le travail humain et les erreurs avec une utilisation optimale des ressources pour gagner une plus grande efficacité de l’entreprise commerciale sur le marché

Pour comprendre principalement la dynamique du marché dans le monde, le marché mondial est analysé dans les principales régions du marché mondial des bouteilles de gaz.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

