La taille du marché des bioinsecticides enregistrera un TCAC substantiel de 13,25% sur la période de prévision

Data Bridge Market Research analyse que le marché des bioinsecticides prévoit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,25 % au cours de la période de prévision 2022-2029. L’attention croissante portée à la productivité des cultures de haute qualité, en particulier dans les économies en développement, l’augmentation du taux de maladies liées aux cultures, l’augmentation des réglementations gouvernementales sur l’utilisation de produits agrochimiques synthétiques, l’intégration croissante des technologies de pointe avec l’équipement agricole et l’augmentation de la compétitivité de l’industrie sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des bioinsecticides.

D’après le nom lui-même, il est clair que les bioinsecticides sont les produits agrochimiques, qui sont fabriqués à partir de matériaux et de ressources naturels tels que le neem, l’anone, le tabac, le pyrèthre, etc. Cela signifie que les bioinsecticides n’affectent pas négativement la santé des cultures et n’ont pas non plus d’effet néfaste sur le sol et l’environnement. Les bioinsecticides détiennent environ la moitié du marché mondial des pesticides et sont utilisés par les agriculteurs pour se débarrasser des insectes et des ravageurs.

Les préférences croissantes des consommateurs pour les engrais biologiques, les pesticides, les herbicides et autres produits agrochimiques, la prise de conscience croissante des agriculteurs en ce qui concerne le maintien de la santé des sols et l’adoption accrue de la lutte antiparasitaire intégrée (IPM), en particulier dans les économies en développement, apparaîtront comme les principaux facteurs favorisant la croissance du marché. En outre, l’importance croissante de la sécurité alimentaire des consommateurs et l’essor des pratiques d’agriculture biologique sont d’autres facteurs importants favorisant la croissance du marché. La culture croissante des fruits et légumes en raison de la population toujours croissante créera davantage des opportunités de croissance lucratives et rémunératrices pour le marché.

Cependant, le manque de connaissances et de sensibilisation dans les économies arriérées est un facteur majeur qui posera un défi majeur à la croissance du marché. En outre, le manque d’infrastructures nécessaires, les coûts de production élevés associés aux produits chimiques biologiques et bio-agrochimiques et le manque de compétences techniques, en particulier dans les économies sous-développées, ralentiront davantage le taux de croissance du marché.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Bioinsecticides

Le paysage concurrentiel du marché mondial des bioinsecticides fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des bioinsecticides.

Certains des principaux acteurs couverts sur le marché des bioinsecticides sont BASF SE, Bayer AG, BIOBEST GROUP NV, Certis USA LLC, Novozymes, Marrone Bio Innovations, Syngenta, Nufarm, Som Phytopharma India Ltd., Valent BioSciences LLC, BioWorks Inc., Camson Biotechnologies Ltd, Andermatt Biocontrol AG, Kan Biosys Pvt. Ltd., Futureco Bioscience SA, Kilpest India Ltd, BioSafe Systems, LLC., Vestaron Corporation, SDS Biotech KK, NEOGEN Corporation et LANXESS, entre autres.



Ce rapport sur le marché des bioinsecticides fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des bioinsecticides, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial des bioinsecticides et taille du marché

Le marché mondial des bioinsecticides est segmenté en fonction du type, du type de culture, des applications, de la forme et des insectes. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des bioinsecticides est segmenté en insecticides naturels, agents pathogènes et parasites

Sur la base du type de culture, le marché des bioinsecticides est segmenté en oléagineux et légumineuses, fruits et légumes et grains et céréales

Sur la base des applications, le marché des bioinsecticides est segmenté en traitement des semences, traitement des sols et pulvérisation foliaire

Sur la base de la forme, le marché des bioinsecticides est segmenté en sec et liquide

Basé sur les insectes, le marché des bioinsecticides est segmenté en insectes et acariens, chenilles et insectes du sol

Analyse au niveau du pays du marché des bioinsecticides

Le marché mondial des bioinsecticides est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays par type, type de culture, applications, forme et insectes, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des bioinsecticides sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Pologne, l’Irlande, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe, le Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Chili, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, de l’Égypte, du Koweït, de l’Afrique du Sud, du reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

La région Amérique du Nord domine le marché des bioinsecticides et continuera de prospérer au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du nombre de têtes de bétail et de l’exportation croissante de divers fruits et légumes, ainsi que du déplacement de la demande des consommateurs vers des cultures sans résidus. La région Asie-Pacifique continue de connaître des gains substantiels au cours de la période de prévision et enregistrera le TCAC le plus élevé. La prévalence croissante de diverses maladies liées aux cultures, l’augmentation du revenu personnel disponible, l’accent accru des acteurs de la chaîne d’approvisionnement pour augmenter la production, l’accent croissant sur la qualité des cultures et l’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement sont d’autres facteurs importants favorisant la croissance de ce Région.



