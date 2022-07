La taille du marché des biofertilisants dépassera 4 744,43 millions USD d’ici 2028

Le marché des biofertilisants était évalué à 1 996,13 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 4 744,43 millions de dollars américains d’ici 2028. Il devrait croître à un TCAC de 12,3 % de 2021 à 2028.

Le biofertilisant est l’un des composants essentiels des pratiques d’agriculture biologique, car il combine les agriculteurs naturels avec des engrais d’origine organique riches en nutriments qui fournissent aux plantes et aux sols un environnement de croissance sain et durable pour les futures saisons de croissance. Ainsi, la croissance rapide de l’agriculture biologique due à une adoption accrue des produits biologiques par les consommateurs du monde entier stimule la croissance du marché des biofertilisants.

Obtenez un exemple de copie du rapport, ainsi que la table des matières, les statistiques et les tableaux, veuillez visiter @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00006946/

L’agriculture biologique est essentiellement une méthode qui comprend la culture et l’entretien des cultures avec l’utilisation de matériaux et de produits biologiques et élimine l’utilisation d’engrais et de pesticides synthétiques.La demande de produits biologiques augmente, ce qui n’est pas seulement dû à l’augmentation du nombre de consommateurs consciencieux. mais aussi en raison de la hausse des revenus.Selon le rapport de World of Organic Agriculture, par l’Institut de recherche sur l’agriculture biologique (FiBL) et l’IFOAM, en 2019, 72,3 millions d’hectares étaient sous gestion agricole biologique à travers le monde.

La croissance rapide de l’agriculture biologique stimule la croissance du marché des biofertilisants

Présentation du rapport, aperçu et analyse approfondie de l’industrie

-150+ pages de rapport de recherche

-Comprend la liste des tableaux et des figures

-Analyse régionale avec représentation graphique de la taille, de la part et des tendances

-Fournir des conseils par chapitre sur demande

– Méthodologie de recherche des faits et des facteurs

-Le rapport inclut les principaux acteurs du marché avec leur stratégie commerciale, leur volume de ventes et leur analyse des revenus

Pour plus d’informations ; parlez à notre analyste : https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00006946/

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des biofertilisants

L’impact du COVID-19 sur le marché des biofertilisants a été très minime et n’a pas perturbé la chaîne d’approvisionnement dans une large mesure.Les revenus du marché des biofertilisants n’ont pas été beaucoup impactés pendant la pandémie et la demande s’est maintenue tout au long de la car les cultures saisonnières ont maintenu une croissance durable pendant la pandémie.En outre, la réouverture des principales économies avec des normes de verrouillage assouplies devrait alimenter la croissance du marché des biofertilisants dans les années à venir.

Principales entreprises :

AgriLife ; Biotech International Ltd. ; Kiwa Bio-Tech Products Group Corporation ; Mapleton Agri Biotec Pt Ltd ; Novozymes ; Rizobacter ; Symborg ; T.Stanes and Company Limited ; UPL ; et Vegalab SA sont les principaux fabricants opérant sur le marché des biofertilisants.

La population mondiale augmente, tout comme les activités agricoles pour répondre à la demande croissante de nourriture. Les pratiques agricoles conventionnelles utilisent généralement des engrais chimiques pour augmenter les rendements des cultures ; cependant, ces engrais peuvent nuire à l’environnement et à la santé humaine. À l’heure actuelle, les biofertilisants Les biofertilisants ont un immense potentiel en tant qu’outils de production agricole durable, en particulier dans le sillage du changement climatique et du réchauffement climatique. Les biofertilisants sont des microbes vivants qui améliorent la nutrition des plantes en mobilisant ou en augmentant la disponibilité agricole dans les sols. Divers taxons microbiens comme les bactéries et les champignons bénéfiques sont actuellement utilisés comme biofertilisants car ils réussissent à coloniser la rhizosphère, le rhizoplane ou l’intérieur des racines des plantes. Ainsi, la productivité durable des cultures à partir de biofertilisants sans contaminer l’eau et le sol pousse i t comme une excellente alternative aux engrais chimiques.

Le rapport segmente le marché des biofertilisants comme suit :

Sur la base du type de produit, le marché mondial des biofertilisants est segmenté en rhizobium, azotobacter, bactéries solubilisant les phosphates, etc.. En fonction du type de culture, le marché mondial des biofertilisants est segmenté en rhizobium, azotobacter, bactéries solubilisant les phosphates, etc., les biofertilisants mondiaux Le marché est segmenté en céréales et grains, graines oléagineuses et légumineuses, fruits et légumes, etc.. En outre, en fonction de l’application, le marché mondial des biofertilisants est segmenté en traitement des semences, traitement des sols et autres.

Commandez une copie du rapport de recherche 2021-2028 sur les parts de marché, les stratégies et les prévisions des biofertilisants sur https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00006946/

À propos de nous:

Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. , Biotechnologie, informatique de la santé, fabrication et construction, dispositif médical, Technologie, médias et télécommunications, produits chimiques et matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : + 1-646-491-9876