La taille du marché des aspirateurs robotiques en Amérique du Nord vaut la peine dans le monde avec un excellent TCAC par, taille, part, tendances à la hausse, demande du marché et perspectives de revenus

Marché des aspirateurs robotiques en Amérique du Nord, par type (aspirateur de sol, aspirateur de fenêtre, aspirateur de piscine, autres), catégorie (robots de nettoyage, robots de nettoyage, robots hybrides), mode de fonctionnement (auto-entraînement, télécommande), type de charge (recharge manuelle, recharge automatique), canal de distribution (magasins d’électronique, commerce électronique, magasins de détail, supermarchés/hypermarchés, autres), utilisateur final (résidentiel, commercial, institutionnel, industriel) – tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029.

Analyse et taille du marché

Il y a eu une énorme croissance de la disponibilité du réseau 5G et de l’élargissement de la portée des installations Internet. Ces déterminants stimulent davantage l’adoption des aspirateurs robotisés, contribuant ainsi à l’expansion du marché. De plus, l’aspirateur autonome a également largement gagné en popularité et l’évolution de la culture du travail domestique a permis la croissance du marché des aspirateurs robotiques dans cette région. Par conséquent, on estime que le marché prospérera rapidement au cours de la période de prévision en raison de ces facteurs.

Le marché nord-américain des aspirateurs robotiques était évalué à 2 073,84 millions USD en 2021 et devrait atteindre 8 228,24 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 18,80 % au cours de la période de prévision 2022-2029. On estime que le segment de la télécommande affiche le TCAC le plus élevé en raison de la demande croissante de contrôle des nettoyeurs à l’aide de télécommandes portables ou de téléphones portables pendant le processus de nettoyage. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et du comportement des consommateurs.

Définition du marché

Le robot aspirateur est essentiellement un robot autonome doté d’un logiciel intelligent. Avec peu ou pas d’interaction humaine, il remplit les fonctions d’un aspirateur typique. En raison de leur petite taille, ces nettoyeurs peuvent facilement accéder et nettoyer les emplacements sous les lits, les armoires et les tables. Ils font moins de bruit que leurs équivalents non robotiques et sont équipés de capteurs qui les empêchent d’entrer en collision avec d’autres objets ou de tomber dans les escaliers.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Par type (aspirateur de sol, aspirateur de vitres, aspirateur de piscine, autres), catégorie (robots de nettoyage, robots de nettoyage, robots hybrides), mode de fonctionnement (auto-entraînement, télécommande), type de charge (charge manuelle, charge automatique) , Canal de distribution (magasins électroniques, commerce électronique, magasins de détail, supermarchés/hypermarchés, autres), utilisateur final (résidentiel, commercial, institutionnel, industriel) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique Acteurs du marché couverts ECOVACS (Chine), Dyson (Royaume-Uni), LG Electronics (Corée du Sud), iRobot Corporation (États-Unis), Proscenic (Chine), Samsung (Corée du Sud), Neato Robotics, Inc., (Californie), Matsutek Co. Ltd. (Taïwan), Robert Bosch GmbH (Allemagne), Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), Panasonic Corporation (Japon), Hayward Industries, Inc, (États-Unis), BLACK+DECKER (États-Unis), SharkNinja Operating LLC (États-Unis), bObsweep (Canada ), Maytronics (Israël), Taurus Group (Espagne), Miele & Cie. KG (Allemagne) et AB Electrolux (Suède) Opportunités de marché Augmentation des investissements en recherche et développement

Numérisation accrue avec une adoption accrue des solutions Internet des objets (IoT)

Intégration de technologies avancées

Dynamique du marché des aspirateurs robotiques

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Besoin accru d’aspirateur robotique

Les aspirateurs robots sont de plus en plus populaires dans les secteurs commerciaux et domestiques pour nettoyer les fenêtres, les piscines, les pelouses et les sols car ils font le travail en moins de temps et à moindre coût sans nécessiter d’effort physique. Le temps moindre consacré aux activités ménagères par ces robots crée en outre une demande exceptionnelle pour les services d’aspirateur robotique. Par conséquent, l’augmentation de la demande de produits entraînera davantage la croissance du marché.

L’augmentation de la population active, le nombre croissant de maisons intelligentes et la croissance du pouvoir d’achat propulseront davantage le taux de croissance du marché des aspirateurs robotiques. De plus, l’augmentation du potentiel des nouvelles fonctions industrielles et la préférence des consommateurs pour les appareils électriques intelligents et innovants stimuleront également la croissance de la valeur marchande au cours de la période de prévision. En outre, les horaires chargés et le temps réduit pour les tâches ménagères, le nombre croissant de femmes qui travaillent, la propension croissante à la propreté et à l’hygiène et l’augmentation des niveaux de revenu des ménages stimulent également la croissance globale du marché.

Opportunités

Avancées, numérisation et investissements

En outre, l’intégration de technologies avancées telles que la reconnaissance vocale et les technologies laser pour cartographier la structure du sol étend encore les opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, la numérisation accrue avec l’adoption accrue d’Internet de les solutions d’objets (IoT) ainsi que des investissements accrus dans la recherche et le développement élargiront encore la croissance future du marché des aspirateurs robotiques.

Ce rapport d’analyse du marché des aspirateurs robotiques en Amérique du Nord tente en profondeur de déterminer l’impact des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché. Le rapport a expliqué les informations sur le marché concernant la taille du marché, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui motivent le marché. Il donne une connaissance approfondie des développements récents, des lancements de produits tout en gardant la trace des acquisitions récentes, des fusions, des coentreprises et de la recherche concurrentielle sur le marché mondial. Le rapport sur le marché nord-américain des aspirateurs robotiques est une étude professionnelle mais exhaustive sur l’état actuel et futur du marché.

Le rapport sur le marché des aspirateurs robotiques en Amérique du Nord fournit une recherche approfondie sur les conditions actuelles de l’industrie, le potentiel du marché dans le présent et les perspectives futures de divers points de vue. Les données numériques et statistiques ont été notées sous forme graphique pour une compréhension claire des faits et des chiffres. Dans ce rapport sur le marché, la segmentation du marché est effectuée en détail en fonction de divers paramètres, notamment les applications, les secteurs verticaux, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la région géographique. Avec la compréhension complète des objectifs commerciaux et des besoins pour combler le fossé, ce rapport sur le marché des aspirateurs robotiques en Amérique du Nord est généré et fournit les solutions les plus appropriées.

