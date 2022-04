La taille du marché des apprêts époxy devrait atteindre 12,37 milliards USD d’ici 2026, selon des rapports et des données

Le marché des apprêts époxy devrait atteindre 12,37 milliards de dollars d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le marché des apprêts époxy devrait afficher une croissance robuste au cours de la période de prévision. Les facteurs clés qui animent le marché sont la demande croissante d’apprêts époxy haute performance et la demande croissante d’apprêts époxy dans plusieurs applications qui tendent à stimuler le marché à l’échelle mondiale.

L’apprêt époxy est un scellant utilisé pour fournir une excellente finition de surface sur les couches de finition appliquées. Il peut être appliqué sur des matériaux étanches qui préservent par conséquent le métal nu de la rouille. Les apprêts époxy sont appliqués sur plusieurs substrats métalliques et sont largement utilisés sur les substrats métalliques pour diverses industries d’utilisation finale telles que la marine, l’énergie, l’automobile, les structures d’infrastructure, l’aviation et le pétrole et le gaz. C’est un type de revêtement liquide utilisé sur plusieurs matériaux tels que l’acier au carbone, l’acier inoxydable, la fibre de verre, l’acier galvanisé et le bois. Le principal avantage des apprêts époxy est sa capacité de liaison fonctionnelle et sa finition de surface supérieure. Les apprêts époxy offrent une adhérence adéquate aux métaux et constituent une base appropriée pour les produits de sous-couche et les couches de finition supplémentaires.

La région APAC représente la plus grande part de 29,3% du marché en 2018. Cette plus grande part est due à la demande massive de revêtements de pays tels que l’Inde, la Chine et d’autres pays d’Asie du Sud-Est. La croissance des secteurs de l’automobile, de la construction, de la marine et de l’industrie est également un facteur important qui devrait stimuler le marché dans la région.

PPG Industries, Sherwin-Williams, BASF, AkzoNobel , Peinture Kansai, Systèmes de revêtement Axalta , Peinture Nippon, RPM International, Tikkurila Oyj et Berger Paints.

Le marché des apprêts époxy devrait atteindre 12,37 milliards USD d’ici 2026, avec un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision.

Le marché est principalement porté par la demande croissante d’apprêts époxy dans plusieurs applications et la prise de conscience croissante pour réduire les pertes causées par la corrosion.

Le segment des technologies à base de solvants représente une part plus importante de 62,8 % du marché en 2018.

Le segment des utilisateurs finaux automobiles représente la plus grande part de 37,3% du marché en 2018.

Il est largement préféré dans l’automobile, car il offre une excellente adhérence aux couches de base et de finition. Ils offrent également une résistance supérieure à la corrosion et aux solvants.

Le substrat métallique devrait connaître le TCAC le plus élevé de 4,7 % au cours de la période de prévision.

En tant que substrats métalliques, les apprêts époxy sont largement utilisés pour diverses applications telles que la marine, l’automobile, les structures d’infrastructure, l’énergie, l’aviation, le pétrole et le gaz. Ils sont privilégiés pour ces substrats en raison de leurs caractéristiques chimiques, d’adhérence et de corrosion exceptionnelles et de leur résistance à l’eau.

Divers acteurs développent des stratégies pour marquer leur présence dans l’industrie.

Par exemple, PPG Industries a acquis une société d’application de revêtements, Crown Group. L’acquisition aide à mieux servir ses clients en Amérique du Nord.

PPG Industries a dépensé environ 49 millions de dollars pour démarrer une toute nouvelle opération commerciale et une usine de fabrication de peintures et de revêtements dans la région de Lipetsk en Russie. Le développement l’aide à mieux servir les clients existants en Russie et en Europe de l’Est et renforce sa présence en Europe et au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA).

Aux fins de cette étude, Reports and Data a segmenté le marché en fonction de la technologie, du substrat, de l’application et de la région :

Perspectives technologiques (volume, kilotonnes ; et revenus, milliards USD ; 2016-2026)

À base de solvant

D’origine hydrique

Perspectives du substrat (volume, kilotonnes ; et revenus, milliards USD ; 2016-2026)

Métal

Béton & Maçonnerie

Fibre de verre

Perspectives des applications (volume, kilotonnes ; et revenus, milliards USD ; 2016-2026)

Automobile

Construction de bâtiments

Marin

Perspectives régionales (volume, mètres carrés ; et revenus, milliards USD ; 2016-2026)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

