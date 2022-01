La taille du marché des Appareils de Chirurgie Plastique atteindra 22 027,05 Millions USD avec un TCAC de + 10% jusqu’en 2027 |/ Allergan, Bohus BioTech AB, ADODERM GmbH, Bioha Laboratories

La chirurgie plastique traite de la récréation de réparation, ou de la substitution des imperfections réelles de la structure ou de la capacité, y compris la peau, le cadre musculaire externe, les conceptions crâniennes et maxillo-faciales, la main, les limites, le sein et le tronc, et les organes génitaux extérieurs.

Le marché mondial des appareils de chirurgie Plastique devrait passer de 85,5 milliards de dollars en 2022 à 138,5 milliards de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de +10 % De 2022 à 2027.

Les chirurgiens plasticiens voient régulièrement les patients pour parler et analyser les problèmes. Ils jouent toutes les tâches vitales et dépistent leurs patients par la suite. Ils travaillent généralement dans des centres, des lieux de travail ou des cliniques. Les cadres des os nasaux ont été traités de manière fondamentalement unique, utilisez des grilles, des marteaux et des gravures soignées pour faire tomber le monticule et amincir les os nasaux

Acteurs Clés –

* Allergan (Une filiale d’AbbVie Inc.)

* Bohus BioTech AB

* ADODERM GmbH

* Laboratoires Bioha

* C.R.L.S.R.L.

* Solta Medical (Une filiale de Bausch Health Companies Inc.)

* B. Braun Melsungen AG

* Innovia Médical

* Galderma

* Merz Pharma

* Coloplast Corp

* Services de Johnson & Johnson, Inc.

* AirXpanders, Inc

* BonashMedical

* CEREPLAS

* Développement Technologique DPS Ltd

* Etablissement Labs S.A.

* Implantologie

* KOKEN CO., LTD. LABORATOIRES ARION

* Société PMT

* POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

* Sebbin, Shanghai Kangning Medical Supplies Ltd

* Sientra, Inc

* Wanhe

* Xilloc Medical B.V.

* Integra LifeSciences

* KARL STORZ SE & Cie. KG

Le rapport sur le marché des appareils de chirurgie plastique souligne les éléments clés du marché de l’industrie des appareils de chirurgie plastique et couvre des informations remarquables, présentant les tendances du marché, le climat, le développement mécanique, les innovations imminentes et l’avancement spécialisé de l’entreprise. En outre, ce rapport de recherche publicitaire donne un aperçu intensif du marché où il reconnaît les modèles de l’industrie, décide de la pleine conscience de la marque et de son impact, donne des expériences de l’industrie et offre des connaissances sérieuses. Le rapport a été préparé avec la réunion délibérée et l’examen d’informations sur les personnes dirigées par des recherches amicales et d’évaluation. Avec le marché des appareils de chirurgie plastique fiables, il s’avère qu’il n’est pas difficile de faire une association puissante et de s’installer sur de meilleurs choix qui prennent l’entreprise sur le degré de réalisation important.

La Segmentation Du Marché Mondial Des Appareils De Chirurgie Plastique:

Par Type-

• Instrument

* Consommables

• Implants

Par Utilisateur Final-

• Clinique

* Spa Médical et Centres de Beauté

• Hôpital

* Cliniques de Dermatologie

* Autres

Par Canal De Distribution-

* Appel d’Offres direct

* Ventes au Détail

Par Région-

* Amérique du Nord

* Europe Occidentale

* Asie-Pacifique

• Orient

* Reste du monde

Comme l’indique l’American Society of Plastic Surgeons, 17,7 millions de techniques correctives ont eu lieu en 2018, l’expansion mammaire continue d’être la procédure médicale réparatrice la plus remarquable et a commencé vers 2006, avec 313 000 procédures médicales en 2018, soit une augmentation de 4% par rapport à l’année précédente. Selon la ventilation des informations sur le marché, le nombre croissant de procédures médicales aide le marché des gadgets de procédure médicale en plastique. Les symptômes de l’intervention médicale concernent principalement les patients diabétiques, les maladies cardiovasculaires, le poids est en danger, ce qui pourrait limiter le développement du marché à l’intérieur du laps de temps de la jauge.

En octobre 2020, AbbVie Inc. a signalé qu’il était entré en concurrence avec Luminera. Il est prévu que cette compréhension devrait renforcer les impressions de l’organisation dans les domaines d’activité élégants.

En septembre 2020, Establishment Labs S.A. a fait l’objet d’un accord de dispersion avec Puregraft LLC pour sa large et inventive gamme d’articles Puregraft pour la récolte de tissus adipeux autologues. Cet arrangement fait par l’organisation a renforcé ses activités de loisirs et d’expansion au sein de l’entreprise, suscitant un intérêt accru pour ses articles.

