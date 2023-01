La taille du marché des appareils buccaux pour l’apnée du sommeil dépassera 16,53 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 7,6 %.

Une étude complète de l’industrie sur le marché des appareils buccaux pour l’apnée du sommeil a été publiée par Data Bridge Market Research qui comprend une analyse de la croissance, le marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport. Le rapport d’analyse approfondie du marché des appareils d’apnée du sommeil pour l’apnée du sommeil présente de nombreux avantages et prédit plusieurs aspects de l’industrie de la santé Il comprend également une analyse, des estimations et une discussion sur les tendances vitales de l’industrie, la taille du marché et la part de marché. le rapport d’analyse, le marché des appareils buccaux pour l’apnée du sommeil a atteint un nouveau record. Il s’agit d’un rapport d’étude de marché des plus prometteurs avec une structure qui répond aux attentes. Ce rapport étudie les opportunités croissantes sur le marché et les influenceurs associés qui sont précieux pour les entreprises.

Le marché des appareils buccaux pour l’apnée du sommeil devrait atteindre 9,2 milliards de dollars en 2021 et 16,53 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 7,6 % sur la période de prévision 2022-2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe de recherche sur le marché de Data Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Aperçu du marché:

L’apnée du sommeil est un trouble du sommeil dans lequel la respiration d’une personne s’arrête continuellement puis reprend. Les facteurs de risque de l’apnée du sommeil comprennent souvent l’âge et l’obésité. De plus, les hommes sont plus susceptibles de contracter la maladie que les femmes. Les principaux symptômes de l’apnée du sommeil comprennent les ronflements bruyants, la fatigue même après une bonne nuit de sommeil, l’insomnie, l’essoufflement au réveil soudain, les ronflements, la bouche sèche ou le mal de gorge au réveil, les maux de tête, les difficultés de concentration et l’irritabilité. .

On estime que la prévalence croissante de l’apnée du sommeil dans le monde stimule la croissance du marché mondial. Selon le site sleepassociation.org, l’apnée obstructive du sommeil (AOS) est une affection courante qui touche jusqu’à 20 % de la population mondiale. Il s’agit d’un trouble du sommeil potentiellement mortel qui est le plus souvent mal diagnostiqué et non traité. Par conséquent, le marché est tiré par divers déterminants de la croissance et devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision.

Les participants au marché ont couvert :

Resmed (États-Unis)

Somnomed (Australie)

tout pour toi (USA)

Oventur (Australie)

Panthera Dentaire (Canada)

Thermo Fisher Scientific Corporation (États-Unis)

Sciences de l’apnée (États-Unis)

Dynaplex (États-Unis)

Oravan OSA (États-Unis)

Cabinet d’avocats Myerson (Royaume-Uni)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Compumedics Limited (Australie)

Compumedics Limited (Australie) et BMC Medical Co.Ltd.

Dynamique du marché des appareils buccaux pour l’apnée du sommeil

Cette section explique comment comprendre les moteurs, les forces, les opportunités, les contraintes et les défis du marché. Tout cela est expliqué en détail ci-dessous.

chauffeur

Augmentation du nombre de patients souffrant d’apnée du sommeil

La prévalence croissante de l’apnée du sommeil dans la population mondiale est le facteur le plus important de la croissance de ce marché. Le grand nombre de patients souffrant d’apnée du sommeil non diagnostiquée devrait également alimenter la croissance globale du marché.

De plus, la popularité croissante des appareils buccaux dans la gestion de l’apnée du sommeil et la sensibilisation croissante à l’apnée du sommeil devraient stimuler la croissance du marché. De plus, les tendances à la hausse des dispositifs oraux dans la gestion de l’apnée du sommeil amortissent également la croissance du marché au cours de la période de prévision. La sensibilisation, le diagnostic et le traitement de l’apnée du sommeil, un mode de vie malsain, un mode de vie chargé qui cause du stress et une augmentation des dépenses médicales devraient également stimuler la croissance du marché.

Possibilité

progrès technologique rapide

De plus, on estime que les progrès technologiques dans les appareils buccaux créent des opportunités lucratives pour le marché. La faible conformité des appareils PAP combinée à une demande croissante de soins à domicile offrira de nombreuses opportunités de croissance pour le marché.

Limites / Défis Marché mondial des appareils buccaux pour l’apnée du sommeil

coût élevé lié à l’équipement

D’autre part, le coût élevé associé aux dispositifs oraux personnalisés devrait entraver la croissance du marché.

politique réglementaire stricte

De plus, des réglementations strictes pour le traitement des appareils buccaux devraient remettre en question le marché des appareils buccaux pour l’apnée du sommeil au cours de la période de prévision 2022-2029. Les politiques de remboursement défavorables pour la thérapie par appareils buccaux entraveront également la croissance du marché.

Ce rapport met en évidence les tendances récentes et l’analyse SWOT.

Ce rapport se concentre sur les opportunités de croissance du marché des appareils buccaux pour l’apnée du sommeil dans les années à venir.

Il fournit une analyse concurrentielle ainsi que les parts de marché des principaux acteurs du marché, ainsi que les lancements de projets et les approches tactiques mises en œuvre par les acteurs au cours des cinq dernières années.

Table des matières – Points clés

résumé

résumé

Marché du mobilier buccal pour l’apnée du sommeil – Scénario de démarrage

Dispositif buccal pour l’apnée du sommeil – Scénario d’entrée sur le marché de l’industrie

Forces du marché des appareils buccaux pour l’apnée du sommeil

analyse stratégique

Appareils oraux pour l’apnée du sommeil – par segment (taille du marché – millions USD/milliards USD)

Marché des appareils buccaux pour l’apnée du sommeil – Paysage concurrentiel de l’industrie / du secteur

Marché des appareils buccaux pour l’apnée du sommeil – Liste des principaux acteurs par pays

analyse de l’entreprise

annexe

méthode

