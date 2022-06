La taille du marché des antennes à puce connaît une croissance incroyable en 2030

Rapport d’étude de marché sur les antennes à puce : segmentation par utilisateur final (BFSI, entreprises, soins de santé, transport, fabrication, informatique et télécommunications), par fonction (Bluetooth, ISM, WLAN), par forme (puce céramique multicouche, puce diélectrique) et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché des antennes à puce couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant dans le monde. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses de marché les plus exhaustives, capturant tous les aspects de l’industrie des antennes à puce.

Perspectives de l’industrie des antennes à puce

La taille du marché mondial des antennes à puce est de 1,12 milliard de dollars en 2020 et croît à un TCAC de 10,2 % au cours de la période de prévision pour atteindre 3,4 milliards de dollars d’ici 2027. Une antenne à puce est un type d’antenne compacte couramment utilisée pour transmettre et recevoir des signaux de radiofréquence. dans diverses applications sans fil, telles que bi-bande et multibande, Bluetooth basse consommation, système global de navigation par satellite/positionnement global et Wi-Fi/WLAN. Les antennes à puce sont bon marché et souvent intégrées dans de petits appareils électroniques. Ce style d’antenne est le meilleur choix lorsqu’une antenne de grande taille n’est pas pratique.

Comparées à d’autres types, les antennes à puce sont de la plus petite taille et peuvent être montées sur des circuits imprimés et émettre des ondes électromagnétiques à haute fréquence. Ces antennes ont une gamme haute fréquence et conviennent aux appareils tels que les téléphones portables et les routeurs Wi-Fi. Les antennes à puce acceptent les fréquences inférieures à 1 GHz et peuvent être installées même avec un espace minimal disponible sur les circuits imprimés.

Dynamique du marché Antenne à puce:

La demande d’électronique grand public est en hausse. La croissance de l’adoption de technologies telles que l’Internet des objets (IoT), les véhicules connectés, l’automatisation et les réseaux intelligents sont des facteurs majeurs qui devraient stimuler la croissance de l’industrie mondiale des antennes à puce.

En outre, les coûts inférieurs des antennes à puce par rapport aux autres antennes sont un autre facteur qui devrait alimenter la croissance du marché. Néanmoins, les problèmes de compatibilité croissants lors de l’intégration d’une antenne à puce sur une carte de circuit imprimé et la conception complexe, ainsi que la qualité de sortie variable de l’antenne à puce, font partie des facteurs susceptibles d’entraver le développement du marché mondial. La miniaturisation croissante de l’électronique grand public est un développement crucial observé sur le marché cible, et cela devrait continuer à alimenter la croissance du marché cible.

On estime que le segment des antennes à puce diélectrique détient la plus grande part du marché des antennes à puce par forme de produit. Le besoin d’antennes à puce diélectrique est principalement dû à la demande croissante d’antennes compactes fonctionnant à différentes plages de fréquences et minimisant l’espace dans des appareils tels que les smartphones, les appareils portables et autres.

On estime que le segment Bluetooth représente la plus grande part du marché des antennes à puce en termes d’applications sans fil. La technologie Bluetooth est largement utilisée pour les communications sans fil à courte portée dans les appareils électroniques grand public tels que les casques et les smartphones, les appareils portables et les consoles de jeux. La demande croissante pour ces appareils électroniques grand public propulse la croissance du marché.

De plus, les activités croissantes de recherche et développement liées aux antennes à puce devraient créer de futures opportunités pour les acteurs du marché mondial à l’avenir.

Impact de COVID-19 sur le marché des antennes à puce :

Le rapport analyse et comprend un chapitre détaillé spécifique sur l’impact à court et à long terme de l’épidémie de COVID-19 sur chaque segment et région du «marché mondial des antennes à puce» et les mesures gouvernementales pertinentes avec les normes les plus récentes pour soutenir le industrie. Il met également en évidence le paysage actuel du marché pendant l’évasion du COVID, l’impact du virus sur les principales entreprises, le calendrier de demande prévu, la chaîne d’approvisionnement de l’industrie et d’autres facteurs importants. Ces facteurs vous aideront à identifier les entreprises qui pourraient bénéficier de cette pandémie, ainsi que celles qui seront perdantes.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché des antennes à puce segmenté en fonction du produit, de l’application et de l’utilisation finale.

Marché mondial des antennes à puce, par produit –

Antenne à puce LTCC

Antenne à puce diélectrique

Marché mondial des antennes à puce, par application –

WLAN/Wi-Fi

Bluetooth/BLE

Bi-bande/Multi-bande

GPS/GNSS

Marché mondial des antennes à puce, par utilisation finale –

Automobile

Soins de santé

Industrie et vente au détail

Réseau intelligent/maison intelligente

Électronique grand public

Les autres

Marché des antennes à puce: perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial des antennes à puce a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. On s’attend à ce que la demande mondiale d’antennes à puce augmente à un rythme significatif au cours de la période de prévision. Le marché des antennes à puce est évalué géographiquement pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2019, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial des antennes à puce et devait en outre être en tête au cours de la période de prévision, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Europe. Les pays émergents, dont l’Inde, la Chine, la Corée du Sud et l’Indonésie, devraient stimuler la croissance du marché sur le marché intérieur. Aussi,

Marché des antennes à puce: paysage concurrentiel –

Les principaux fabricants d’antennes à puce sur le marché mondial sont Fractus SA, Yageo Co., Fractus SA, Partron Co., Ltd, Mitsubishi Materials Corporation.

Parmi les autres fabricants d’antennes à puce, citons Johanson Technology, Inc., Vishay Intertechnologie, Inc., Inpaq Technology Co., Ltd, Linx Technologies, Inc., Pulse Electronics, Antenova Ltd et Taoglas Ltd. Ces sociétés se concentrent sur le renforcement de leur offre d’antennes à puce. en investissant dans l’expansion ainsi que dans les réseaux de distribution à travers le monde.

En juillet 2018, Fractus Antennas, l’un des principaux concepteurs et fabricants d’antennes à puce, a lancé une solution d’amplification d’antenne nommée « ALL mXTEND (FR-01S4-220) ». La solution est classée dans la technologie d’antenne virtuelle brevetée par la société et prend en charge la sortie multibande du système sans fil.

En décembre 2017, Antenova Ltd. a publié une fiche produit intitulée Active Sinica pour son « Antenne GNSS, référence M200471 ». Cette antenne est de taille compacte et peut être facilement intégrée à des dispositifs de suivi tels que la télématique et des appareils de sport portables et utilisée dans les zones où la vue du ciel et la ligne de visée sont limitées

Le rapport sur le marché des antennes à puce fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des antennes à puce couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des antennes à puce comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

