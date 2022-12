La taille du marché des aliments végétaliens pour chiens vaut la peine dans le monde avec un excellent TCAC d’ici 2029, la taille, la part, les tendances à la hausse, la demande du marché et les perspectives de revenus

» Le rapport d’étude sur le marché des aliments végétaliens pour chiens est un aperçu complet du marché qui couvre divers aspects tels que la définition du produit, le paysage habituel des fournisseurs et la segmentation du marché en fonction de divers paramètres tels que le type de produit, ses composants, le type de gestion et la géographie. – une estimation variée des prévisions et des restrictions de croissance du marché a été étudiée dans ce rapport.Le rapport d’analyse de marché comprend également les fluctuations de la valeur du TCAC par rapport à la hausse ou à la baisse pour la période de prévision donnée.Une évaluation analytique des concurrents dans le rapport sur le marché des aliments végétaliens pour chiens donne une idée claire des défis les plus importants auxquels ils sont confrontés sur le marché actuel et dans les années à venir.

Marché mondial des aliments végétaliens pour chiens, par nature (biologique, conventionnel), produit (nourriture humide, nourriture sèche, friandises et produits à mâcher, autres), canal de vente (commerce moderne, magasins d’aliments pour animaux de compagnie, cliniques vétérinaires, vente au détail en ligne, autres formats de vente au détail), Type (noir, légumes-feuilles (épinards), lentilles, riz , brocoli, carottes, quinoa, haricots) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029 OBTENEZ UN EXEMPLE EXCLUSIF DE COPIE DE CE RAPPORT ICI Analyse et taille du marché Les fabricants et les fournisseurs d’aliments pour animaux de compagnie doivent optimiser leurs offres de produits pour répondre à la demande des consommateurs, car la préférence des consommateurs pour les arômes d’ aliments pour animaux de compagnie a augmenté au cours des cinq dernières années. Les aliments pour chiens sont un segment à forte croissance sur le marché global des ingrédients alimentaires, et la préférence des consommateurs pour les aliments végétaliens pour chiens, combinée à la volonté des fabricants de tirer parti de l’opportunité dans ce créneau, s’est traduite par une demande accrue d’aliments végétaliens pour chiens dans le monde. Data Bridge Market Research analyse que le marché des aliments végétaliens pour chiens était évalué à 12,27 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 31,48 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 12,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs. Portée du rapport et segmentation du marché MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Nature (biologique, conventionnel), produit (nourriture humide, nourriture sèche, friandises et à mâcher, autres), canal de vente (commerce moderne, magasins d’aliments pour animaux de compagnie, cliniques vétérinaires, vente au détail en ligne, autres formats de vente au détail), type (foncé, légumes-feuilles ( épinards), lentilles, riz, brocoli, carottes, quinoa, haricots) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Hill’s Pet Nutrition, Inc (États-Unis), The JM Smucker Company (États-Unis), Schell & Kampeter, Inc. (États-Unis), Heristo Aktiengesellschaft (Allemagne), Simmon Foods, Inc. (États-Unis), Wellness Pet Company (États-Unis), The Farmers Dog, Inc. (États-Unis), JustFoodForDogs (États-Unis), Ollie Pets Inc. (États-Unis), Farmina Pet Foods (Pays-Bas) et NomNomNow, Inc. (États-Unis) Des opportunités Le marché offre une sélection variée d’aliments végétaliens pour chiens

Ajout de nouvelles saveurs plus attrayantes à leurs produits

La demande d’arômes d’aliments pour animaux de compagnie augmente à un rythme rapide sur le marché mondial OBTENEZ UN EXEMPLE EXCLUSIF DE COPIE DE CE RAPPORT ICI Définition du marché Les aliments végétaliens pour chiens sont ceux qui sont fabriqués sans aucun composant ou sous-produit animal. Les aliments végétaliens pour chiens peuvent inclure des fruits, des grains, des céréales , des légumineuses, des noix, des huiles végétales, du soja et certains autres aliments non animaux. Dynamique du marché des aliments végétaliens pour chiens Conducteurs Tendance à la hausse de l’humanisation des animaux de compagnie dans le monde. Alors que de plus en plus de propriétaires d’animaux veulent offrir des produits ou des expériences de type humain à leurs animaux de compagnie, le terme « humanisation des animaux de compagnie » devient un terme mondialement accepté dans l’industrie des animaux de compagnie. Les propriétaires d’animaux considèrent leurs animaux comme des membres de la famille, ils exigent donc des avantages nutritionnels, des ingrédients de haute qualité, une digestibilité améliorée et la sécurité des animaux dans leurs aliments pour animaux de compagnie. Cette tendance augmente la demande d’aliments pour animaux de compagnie de haute qualité et nutritionnellement denses. L’humanisation des animaux de compagnie a sensibilisé le public à l’importance de manger sainement. Cela a permis aux propriétaires d’animaux de compagnie de dépenser plus pour des produits alimentaires pour animaux de compagnie de haute qualité, comme en témoigne une augmentation récente des dépenses liées aux animaux de compagnie. Tendance croissante du véganisme et activités constantes de recherche et développement Le véganisme ne gagne pas seulement du terrain dans l’industrie de l’alimentation humaine ; il gagne également du terrain dans les industries des soins aux animaux de compagnie et des aliments pour animaux de compagnie. Un nombre croissant de propriétaires d’animaux de compagnie deviennent végétaliens parce qu’ils pensent que les produits alimentaires végétaliens sont plus nutritifs que leurs homologues conventionnels, et ils prennent la même décision lors de l’achat d’aliments pour chiens. Les principaux acteurs du marché des arômes alimentaires pour chiens investissent massivement dans la recherche et le développement pour augmenter l’utilisation d’ingrédients végétaliens dans leurs produits tout en s’assurant que ces ingrédients ont les mêmes propriétés nutritionnelles que les variantes à base de viande. Opportunité La demande d’aliments pour animaux de compagnie augmente à mesure que le nombre d’animaux de compagnie augmente. Le marché des arômes d’aliments pour animaux de compagnie est étroitement lié à l’expansion du marché des aliments pour animaux de compagnie. Le marché propose une grande variété d’aliments végétaliens pour chiens. De plus, de nombreuses entreprises mettent l’accent sur l’ajout de nouvelles saveurs plus attrayantes à leurs produits. Afin d’accroître leur présence sur le marché, de nombreuses entreprises se concentrent sur le développement de nouvelles saveurs d’aliments pour animaux de compagnie. La demande d’arômes d’aliments pour animaux de compagnie augmente rapidement sur le marché mondial des arômes d’aliments pour animaux de compagnie, en raison de l’augmentation du revenu disponible et de l’impact croissant du COVID-19 sur la tendance de la propriété d’animaux de compagnie.

Questions clés auxquelles répond le rapport :

Quelle est la taille du marché global des aliments végétaliens pour chiens et de ses segments? Quels sont les segments et sous-segments clés du ? Quels sont les principaux moteurs, contraintes, opportunités et défis des articles jetables pour la restauration et comment ils devraient avoir un impact sur le ? Quelles sont les opportunités d’investissement intéressantes au sein du ? Quelle est la taille des produits jetables pour la restauration au niveau régional et national ? Quels sont les principaux acteurs et leurs principaux concurrents ? chaîne de valeur et tendances clés ayant un impact sur chaque nœud en référence aux entreprises Quelles sont les stratégies de croissance adoptées par les principaux acteurs du marché Aliments végétaliens pour chiens ? Comment une entreprise particulière se classe-t-elle par rapport à ses concurrents en termes de revenus, de comparaison des bénéfices, d’efficacité opérationnelle, de compétitivité des coûts et de capitalisation ? Quelle est la solidité financière des principaux acteurs du marché Aliments végétaliens pour chiens (revenus et marge bénéficiaire, capitalisation, analyse des dépenses, analyse des investissements)? Quelles sont les tendances récentes du marché des aliments végétaliens pour chiens? (M&A, partenariats, développements de nouveaux produits, expansions)

Le rapport peut répondre aux questions suivantes :

Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, taille de l’Amérique latine (ventes, chiffre d’affaires et taux de croissance) de l’industrie des équipements de fabrication de bière.

Situation opérationnelle des principaux fabricants mondiaux (ventes, chiffre d’affaires, taux de croissance et marge brute) de l’industrie du marché des aliments végétaliens pour chiens.

Principaux pays mondiaux (États-Unis, Canada, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie, Espagne, Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Nouvelle-Zélande, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, Afrique, Mexique, Brésil, C. Amérique, Chili, Pérou, Colombie) taille (ventes, chiffre d’affaires et taux de croissance) de l’industrie du marché des aliments végétaliens pour chiens.

Différents types et applications de l’industrie du marché des aliments végétaliens pour chiens, part de chaque type et application par chiffre d’affaires.

Prévision de la taille mondiale (ventes, revenus) par régions et pays de l’industrie du marché des aliments végétaliens pour chiens.

Matières premières et équipements de fabrication en amont, analyse de la chaîne industrielle de l’industrie du marché des aliments végétaliens pour chiens.

Analyse SWOT de l’industrie du marché des aliments végétaliens pour chiens.

Analyse de faisabilité d’investissement dans un nouveau projet de l’industrie du marché des aliments végétaliens pour chiens.

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-vegan-dog-food-market&SR

