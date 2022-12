La taille du marché des aliments de santé et de bien-être vaut la peine à l’échelle mondiale avec un excellent TCAC d’ici 2029, la taille, la part, les tendances à la hausse, la demande du marché et les perspectives de revenus La taille du marché des aliments de santé et de bien-être vaut la peine à l’échelle mondiale avec un excellent TCAC d’ici 2029, la taille, la part, les tendances à la hausse, la demande du marché et les perspectives de revenus

» Le rapport de recherche universel sur le marché des aliments de santé et de bien-être est un aperçu complet du marché qui prend en compte divers aspects de la définition du produit, de la segmentation du marché en fonction de divers paramètres et du paysage marchand établi. Ce rapport de marché propose également aux entreprises le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la valeur de la production, les coordonnées du fabricant et les parts de marché de l’entreprise.En outre, il associe une analyse globale de l’industrie à des estimations et des prévisions particulières pour fournir des solutions de recherche complètes avec la plus grande clarté pour la prise de décision stratégique.L’exécution des rapports de marché devient très centrale pour les entreprises de réussir, car il offre un aperçu de la croissance des revenus et de l’initiative de durabilité.

Le rapport de premier ordre sur le marché des aliments pour la santé et le bien-être a été conçu après une étude approfondie de divers segments de marché clés tels que la taille du marché, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs du marché. Ce document de marché reconnaît et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du marché. Il effectue également l’analyse de la part de marché mondiale, de la segmentation, de l’estimation de la croissance des revenus et des régions géographiques du marché. De plus, l’analyse de marché dans le rapport comprend une étude de la concurrence, une analyse des informations de production, des applications et une analyse par région, un paysage concurrentiel, une étude de la consommation et des revenus, une analyse de la structure des coûts, une évaluation des prix et une analyse des revenus jusqu’en 2029.

Analyse et aperçu du marché

Le marché mondial des aliments de santé et de bien-être croît plus rapidement que l’industrie des aliments emballés, en raison de l’évolution des goûts des clients vers une offre plus naturelle et fonctionnelle pour adopter une approche plus holistique d’une alimentation équilibrée. Le nombre croissant d’individus modifiant leurs habitudes alimentaires et adoptant un régime alimentaire équilibré et un mode de vie actif est un élément majeur de la croissance de l’industrie alimentaire de la santé et du bien-être. Partout dans le monde, les gens réalisent la valeur d’une alimentation saine, de l’exercice et d’une activité physique régulière, ce qui est essentiel à la croissance du marché. Cependant, les prix élevés des aliments de santé et de bien-être et les coûts d’entretien élevés peuvent entraver la croissance du marché.

La consommation croissante d’aliments biologiques fabriqués à partir d’ingrédients naturels par rapport aux produits inorganiques ouvrira de nouvelles opportunités pour le marché mondial des aliments de santé et de bien-être. En revanche, une forte concurrence entre les acteurs du marché peut remettre en cause la croissance du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des aliments de santé et de bien-être augmentera à un TCAC de 9,3 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Année historique 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2015) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards, devise en USD Segments couverts Par type (aliments fonctionnels, produits de boulangerie enrichis et sains, collations santé, aliments BFY, boissons, chocolats et autres), teneur en calories (sans calories, faibles en calories et à teneur réduite en calories), nature (sans OGM et OGM), matières grasses Contenu (sans gras, faible en gras et à teneur réduite en gras), catégorie (conventionnel et biologique), sans catégorie (sans gluten, sans produits laitiers, sans soja, sans noix, sans lactose, sans arôme artificiel, artificiel sans couleur et autres) et canal de distribution (détaillants en magasin et détaillants hors magasin Régions couvertes États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Espagne, Italie, France, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Pays-Bas, Belgique, Russie, Turquie et reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Australie, Inde, Philippines, Indonésie, Singapour, Sud Corée, Malaisie, Thaïlande et reste de l’Asie-Pacifique en Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït et reste du Moyen-Orient et Afrique au Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud en Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Danone, PepsiCo, Clif Bar & Company, General Mills Inc., Kashi, The Quaker Oats Company, Mars, Incorporated, Abbott, Huel Inc., Green Valley Dairies, LIBERTÉ, Yoplait USA, Inc., Chobani, LLC., Stonyfield Farm , Inc., SO DELICIOUS DAIRY FREE, Forager Project, Kite Hill, LAVVA, Enjoy Life, Barrel. Site by Barrel, The Simply Good Foods Company, Alter Eco, Lake Champlain Chocolates, Simply Good Foods USA, Inc., Maspex, Mondelez International., Kellogg Co., Nestlé, Yakult Honsha Co., Ltd., GSK Group of Companies.

Définition du marché

L’alimentation, la santé et le bien-être sont tous interconnectés. La nourriture que nous consommons et sa provenance ont un impact sur notre santé et notre condition physique. Le bien-être découle de l’alimentation équilibrée que nous incorporons dans notre vie quotidienne. La santé ne consiste pas seulement à manger de meilleurs aliments, mais aussi à réduire la tension et le stress et à faire de l’exercice régulièrement. Les aliments de l’alimentation, de la santé et du bien-être peuvent aider à réduire le risque ou le traitement des maladies et à améliorer les performances physiques ou mentales en incluant un élément fonctionnel ou une modification dans la transformation.

Dynamique du marché mondial des aliments de santé et de bien-être

Conducteurs

Demande croissante d’aliments et de boissons nutritifs et sains à base de protéines

Il existe une demande rapide d’aliments et de boissons sains à base de protéines, car les consommateurs sont devenus plus soucieux de leur santé et préfèrent les aliments ayant plus de valeur nutritive et de bienfaits pour la santé qui les aideront à maintenir une alimentation saine. De plus, les boissons à base de protéines fournissent une meilleure alimentation car elles contiennent une grande quantité de protéines et d’autres nutriments bénéfiques. ainsi, étant une source riche en protéines, ils stimulent l’énergie et nourrissent davantage le corps. De plus, les consommateurs sont conscients que les protéines augmentent le métabolisme et aident à maintenir leur poids, ce qui permet aux consommateurs d’exiger davantage de produits alimentaires sains à base de protéines.

Les consommateurs prennent conscience que les protéines augmentent le métabolisme et aident à maintenir leur poids, ce qui permet aux consommateurs d’exiger davantage de produits alimentaires sains à base de protéines. Ainsi, la demande croissante de produits alimentaires à base de protéines devrait être un moteur majeur de la croissance du marché mondial des aliments de santé et de bien-être.

Demande croissante d’aliments au label propre

Les produits alimentaires Clean Label contiennent des ingrédients qui sont les plus naturels et les moins transformés. Les consommateurs optent pour des options alimentaires saines et propres pour vivre un mode de vie plus sain, augmentant ainsi la demande de produits alimentaires de santé et de bien-être. Les consommateurs sont de plus en plus enclins à acheter des aliments propres, étiquetés et sans conservateurs ni additifs pour poursuivre un mode de vie particulier. De plus, la prise de conscience concernant la promotion d’un environnement durable en utilisant des produits de marque propre stimule la croissance du marché. La demande croissante d’aliments au label propre permet aux fabricants de produits de santé et de bien-être d’introduire davantage de produits, ce qui contribue à la croissance du marché.

Par conséquent, le nombre croissant de fabricants obtenant des produits de sécurité d’étiquette propre pour offrir des produits de haute qualité aux consommateurs et répondre à leur besoin croissant d’aliments sains et d’étiquette propre devrait propulser la croissance du marché du marché mondial des aliments pour la santé et le bien-être.

Des opportunités

Changement des habitudes alimentaires et du mode de vie des millenials

Les habitudes alimentaires changeantes des milléniaux sont plus enclines à se faire plaisir, ce qui signifie que même s’ils veulent manger au restaurant et bien manger, ils veulent être conscients de ce qu’ils mangent et choisir leurs endroits après un examen approfondi. La génération Y est prête à payer pour des aliments frais et sains. Ils aiment la nourriture et les saveurs de plusieurs cultures et s’engagent dans des canaux de distribution comme les services de repas et les livraisons de smoothies. Ainsi, l’évolution des habitudes alimentaires des milléniaux crée une opportunité pour le marché mondial des aliments de santé et de bien-être.

Ainsi, ces préférences alimentaires changeantes créent une opportunité pour le marché des aliments et boissons nutritionnels, et les fabricants tentent de répondre aux demandes des millennials. Cela devrait créer de nombreuses opportunités pour la croissance du marché mondial des produits alimentaires de santé et de bien-être.

Contraintes/Défis

Augmentation de la réglementation sur les aliments et boissons enrichis

Des réglementations sont appliquées aux aliments et boissons enrichis pour maintenir la transparence des consommateurs et éviter l’adultération. Divers étiquetages, allégations et autres lois relatives aux aliments et boissons enrichis permettent aux consommateurs de comprendre la teneur en nutriments et en micronutriments des aliments. Ces réglementations strictes sont appliquées aux aliments et boissons enrichis en ce qui concerne l’étiquetage et les allégations et autres pour que les consommateurs comprennent la valeur nutritionnelle de l’aliment. Cependant, il devient parfois difficile pour les fabricants de respecter toutes les règles et réglementations, ce qui peut avoir un impact négatif sur le marché.

Ainsi, il est parfois difficile pour un fabricant de mettre en œuvre toutes les réglementations, ce qui peut entraver la croissance du marché mondial des aliments de santé et de bien-être.

Impact post-COVID-19 sur le marché mondial des aliments pour la santé et le bien-être

La pandémie de COVID-19 a considérablement affecté le marché mondial des aliments de santé et de bien-être. La persistance du COVID-19 pendant une période plus longue a affecté la chaîne d’approvisionnement car elle a été perturbée et il est devenu difficile de fournir les produits alimentaires aux consommateurs, ce qui a d’abord diminué la demande de produits alimentaires. Cependant, après le covid, la demande de produits alimentaires de santé et de bien-être a considérablement augmenté en raison d’une sensibilisation accrue aux effets secondaires des aliments malsains et de l’envie de rester en forme et en bonne santé. Les consommateurs essaient d’avoir les produits les plus sains tels que les aliments et les boissons à base de plantes, végétaliens et nutritionnels pour éviter les conditions médicales.

Ainsi, la tendance à avoir des habitudes alimentaires saines a considérablement affecté le marché, ce qui le conduit vers une croissance rapide dans les années à venir.

DEVELOPPEMENTS récents

En mai 2022, Oreo lance une nouvelle gamme d’Oreos sans gluten aux États-Unis, Oreo Zero en Chine, Lacta Intense au Brésil et Caramilk, un produit chocolaté, en Australie. Ces produits résultent de nouvelles formulations pour les consommateurs soucieux de leur santé, car la santé et le bien-être continuent d’être au centre de l’innovation pour l’entreprise.

Le rapport sur le marché des aliments de santé et de bien-être fournit des informations sur les pointeurs suivants:

Découvrez les stratégies du marché des aliments de santé et de bien-être adoptées par vos concurrents et les principales organisations Pénétration : informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du Acquérir des analyses approfondies et avoir une compréhension globale de l’assurance maladie et de son paysage commercial Développement de produits/Innovation : informations détaillées sur les approbations de produits, les activités de R&D et les lancements de produits dans l’assurance maladie

Comprendre les perspectives d’avenir et les perspectives d’analyse et de prévision de l’assurance maladie

Principaux contenus clés couverts sur le marché des aliments de santé et de bien-être :

Introduction du marché des aliments de santé et de bien-être avec développement et statut.

Technologie de fabrication du marché des aliments de santé et de bien-être avec analyse et tendances.

Analyse des principaux fabricants mondiaux avec profil de l’entreprise, informations sur le produit, informations sur la production et informations de contact.

Analyse de la capacité globale, de la production, de la valeur de la production, du coût et du profit

Analyse avec comparaison, approvisionnement, consommation, importation et exportation.

Analyse du marché des aliments de santé et de bien-être avec statut et concurrence par entreprises et pays.

Prévisions 2022-2029 du marché mondial des aliments de santé et de bien-être avec coût, bénéfice, actions, offre, demandes, importation et exportation

Facteurs tendanciels influençant les parts de l’APAC, de l’Europe, de l’Amérique du Nord et du reste du monde.

Analyse du marché des aliments de santé et de bien-être de la structure de la chaîne industrielle, des matières premières en amont, de l’industrie en aval.

«