La taille du marché des agents de durcissement des résines époxy devrait atteindre 5 976,21 millions USD d’ici 2029 CAGR : 5,48 % : étude de marché sur le pont de données

définition du marché

Les agents de durcissement époxy sont des composés utilisés en combinaison avec des polymères époxy pour produire des produits finaux de haute qualité. Ils ont d’excellentes propriétés adhésives même après durcissement. Les agents de durcissement époxy ont une excellente résistance chimique, une excellente résistance mécanique et une excellente isolation électrique. Le durcissement de l’époxy est une réaction exothermique qui, si elle n’est pas contrôlée, peut générer suffisamment de chaleur pour provoquer une dégradation thermique. Le système époxy est divisé en deux parties : la face « A » et la face « B ». En plus de cela, l’agent de durcissement est également responsable de la réaction avec les groupes époxy dans la résine époxy.

Le marché mondial des agents de durcissement des résines époxy est évalué à 3,9 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 5 976,21 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 5,48 % au cours de la période 2022-2029. En raison de l’énorme demande de produits capables de maintenir la santé du cartilage et de leur utilisation généralisée comme inhibiteurs de corrosion et agents de flottation dans l’industrie électronique, les amines grasses devraient dominer le marché. Les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent des analyses d’experts approfondies, des analyses d’importation et d’exportation, des analyses de prix, des analyses de consommation de production et des scénarios de chaîne climatique.

Analyse et dimensionnement du marché

Le marché a largement connu une croissance au cours des dernières années en raison de la grande variété d’applications des agents de durcissement de résine époxy dans diverses industries d’utilisation finale et des développements importants des acteurs du marché au fil des ans. Par conséquent, avec des déterminants de croissance aussi forts, le marché devrait se développer de manière significative au cours de la période de prévision.

Dynamique du marché des durcisseurs de résine époxy

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des forces, des opportunités, des contraintes et des défis. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous :

chauffeur

Forte demande des utilisateurs finaux

Les principaux moteurs du marché des agents de durcissement pour résine époxy sont la demande croissante d’agents de durcissement pour résine époxy dans l’industrie éolienne et l’adoption croissante d’agents de durcissement pour résine époxy dans les applications de génie civil et de construction. En outre, la demande croissante d’agents de durcissement de résine époxy à utiliser dans les adhésifs et les revêtements, et la demande croissante d’adhésifs dans l’industrie de la construction devraient stimuler le marché tout au long de la période de prévision. En outre, l’utilisation croissante d’agents de durcissement à base de résine époxy dans les applications de génie civil et de construction telles que le collage du béton, les revêtements de sol et les stratifiés de marbre devrait stimuler le marché.

Le passage à la construction et l’augmentation des dépenses publiques dans la construction durable propulseront davantage le taux de croissance du marché des agents de durcissement des résines époxy. En outre, la demande croissante de produits électroniques tels que les smartphones et l’électronique automobile a également augmenté la demande d’agents de durcissement de résine époxy pour soutenir la croissance du marché.

Chance

développement et sensibilisation

De plus, le développement de nouveaux agents de durcissement de résine époxy respectueux de l’environnement présente des opportunités lucratives pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, le développement rapide de l’énergie éolienne et solaire ainsi que les excellentes propriétés d’isolation thermique, mécanique et électrique et les propriétés d’isolation électrique des agents de durcissement de la résine époxy devraient encore augmenter la croissance future du marché des agents de durcissement de la résine époxy.

Certains des principaux acteurs du marché des durcisseurs de résine époxy sont

Corporate.Evonik (Allemagne)

Arkéma (France)

Hexion (États-Unis)

Huntsman International LLC (États-Unis)

Cardolite Corporation (États-Unis)

BASF (Allemagne)



Kukdo Chemical Co., Ltd., (Corée du Sud)

DuPont (États-Unis)

Daikin (Japon)

Bostic (France)

HB Fuller Company (États-Unis)

Sika SA (Suisse)

Freudenberg SE (Allemagne)

Produits chimiques du groupe Aditya Birla (Inde)

Mitsubishi Chemical Corporation (Japon)

Dow (États-Unis)

Solvay (Belgique)

Air Products, (États-Unis)

Momentive (États-Unis)

Impact du COVID-19 sur le marché Agents de durcissement époxy

La récente épidémie de coronavirus a eu un impact négatif sur le marché des agents de durcissement des résines époxy à court terme. En raison de la COVID-19, la fermeture de nombreuses installations de fabrication industrielle dans les secteurs de la construction, de l’industrie et des transports a entraîné une baisse de la demande d’agents de durcissement pour résine époxy. En raison de la fermeture de nombreuses installations de production industrielle, la demande d’agents de durcissement pour résines époxy a diminué dans les secteurs de la construction, de l’industrie et des transports. La plupart de ces industries ont été touchées par la mauvaise circulation et la pénurie de main-d’œuvre pendant la pandémie. À mesure que la demande d’équipements médicaux tels que les incubateurs et autres équipements de stockage médicaux augmente, la demande d’agents de durcissement époxy augmente également. Donc,

Étendue du marché mondial des agents de durcissement de résine époxy

Le marché des agents de durcissement des résines époxy est segmenté en fonction du type, du produit, de l’application et de l’industrie. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

taper

plus mince

accélérateur

promoteur d’adhérence

Résine spéciale

additif

autre

produit

amine cycloaliphatique

Amine grasse

polysulfure

durcisseur à base d’eau

Durcisseur à faible émission

Polyamide

Aminoamines

Résine phénolique

Thiol

Phénalkamide

Polyamidoamine

Phénalkamine

durcisseur à basse température

m-phénylènediamine

méthylène diphénylamine

anhydride

durcisseur latent

autre

application

Peintures et encres

Adhésifs et scellants

matériau composite

industrie

auto

aérospatial

Construction de bâtiments

électrique

produit Electronique

industriel

océan

pétrole et gaz

Peintures et revêtements

autre

L’évaluation géographique du marché Agents de durcissement des résines époxy est :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, pays d’Amérique du Nord et Mexique),

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie),

Asie-Pacifique (Chine, Japon et Corée, pays asiatiques, Inde et Asie du Sud-Est),

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, République de Colombie, etc.),

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

