La taille du marché des aéroports intelligents devrait atteindre 10,07 milliards USD à un TCAC de 18,2 %, en 2028

La demande croissante de données en temps réel et le développement des progrès de la connectivité dans les aéroports intelligents stimulent la croissance des revenus du

marché à un TCAC de 18,2 %, Tendances du marché – Progrès dans les solutions de connectivité aéroportuaire

La taille du marché mondial des aéroports intelligents devrait atteindre 10,07 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 18,2 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports et Données. L’attention croissante portée au développement des villes intelligentes à l’échelle mondiale est un facteur clé de la croissance des revenus du marché des aéroports intelligents. Les systèmes de communication, la manutention du fret et des bagages, l’assistance en escale, les systèmes de sécurité, les solutions de stationnement des véhicules et la gestion du trafic aérien font tous partie de l’infrastructure aéroportuaire intelligente. Les systèmes de notification des passagers et du personnel, les systèmes d’affichage d’informations, les systèmes d’éclairage et les systèmes d’annonce font également partie des fonctions qui devraient alimenter la demande d’aéroports intelligents.

La demande croissante d’informations en temps réel et les progrès croissants des technologies de connectivité devraient propulser la croissance du marché des aéroports intelligents. L’objectif principal de la création d’un aéroport intelligent est de développer des systèmes et des processus équipés et organisés numériquement pour une efficacité et une connectivité maximales. Diverses technologies modernes, telles que l’intelligence artificielle et l’identification des clients utilisant un rythme d’impulsion unique et des signatures biométriques, sont utilisées dans tous les aéroports pour aider à l’administration de grandes bases de données aéroportuaires. Le besoin croissant de systèmes intelligents pour des fonctions telles que la gestion des billets d’avion et l’inspection des bagages et des documents stimule la croissance du marché.

Télécharger l’exemple @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1861

Quelques points saillants du rapport

Par application, le segment des applications côté piste représentait la plus grande part des revenus du marché mondial des aéroports intelligents en 2020. Applications côté piste des infrastructures aéroportuaires intelligentes comprennent le contrôle du trafic aérien et la gestion des rotations d’aéronefs. Les applications intelligentes pour les opérations côté piste sont devenues plus populaires ces dernières années. Les aéroports ont la capacité de réduire considérablement les temps d’attente des passagers et de gérer certaines des préoccupations les plus courantes, telles que la perte de bagages, les retards de vol et les difficultés de service à la clientèle, en tirant parti avec succès de l’Internet des objets (IoT), de l’intelligence artificielle (IA) et du Big Données.

Par type, le segment Airport 4.0 devrait être le segment à la croissance la plus rapide en termes de partage des revenus au cours de la période de prévision. Airport 4.0 se concentre sur la connectivité et les informations en temps réel en connectant toutes les parties prenantes dans un environnement numérique intégré.

Le marché des aéroports intelligents en Amérique du Nord représentait la plus grande part des revenus en 2020. Les efforts visant à améliorer les opérations aéroportuaires stimulent les investissements dans les aéroports intelligents. L’utilisation de l’Internet des objets (IoT), de l’intelligence artificielle (IA), de la réalité virtuelle (VR) et de la réalité augmentée (AV) dans les opérations aéroportuaires a le potentiel d’améliorer l’efficacité et la transparence. La présence de principaux fournisseurs de solutions intelligentes comme Collins Aerospace, IBM Corporation et Honeywell International Inc. devrait également alimenter la croissance du marché dans cette région.

Les entreprises présentées dans le rapport sur le marché mondial comprennent Collins Aerospace, Siemens AG, Thales Group, Ascent Technologies, Daifuku Co. Ltd., Wipro Limited, Zensors, Smart Airport System (SAS), Infax Inc., IBM Corporation.

Data a segmenté le marché des aéroports intelligents en fonction du système, de l’application, de la taille de l’aéroport, de l’utilisation finale, du type, de l’exploitation et de la région :

Reports

andSystèmes de réseau

Dispositifs terminaux

Stockage de données

Logiciels et solutions

Perspectives des applications (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Côté

terminal Côté

piste

Taille de l’aéroport Perspectives (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Grandes

Moyennes

Petites

Utilisations finales Perspectives des matériaux (Revenus, millions USD ; 2018–2028)

Mises

et perspectives de type de services

(revenus, millions USD ; 2018–2028)

Aéroport 2.0

Aéroport 3.0

Aéroport 4.0

Perspectives d’exploitation (revenus, millions USD ; 2018-2028)

aéronautiques

non aéronautiques

(revenus, millions USD ; 2018–2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient & Afrique

Demande de personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1861

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de renseignements ou pour une demande de personnalisation, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport le mieux adapté à vos besoins.

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | La toile: www.reportsanddata.com

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports

Visitez notre blog pour plus de mises à jour de l’industrie @ https://www.reportsanddata.com/blogs

Lisez des rapports similaires de Reports and Data: