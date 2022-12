La taille du marché des acides aminés devrait connaître une croissance considérable d’ici 2029, part, croissance de l’industrie, perspectives régionales, défis et perspectives de segmentation

» Le rapport d’étude de marché universel Acides aminés fournit aux clients des informations sur leur scénario commercial avec lesquelles ils peuvent élaborer des stratégies commerciales pour prospérer sur le marché. Selon ce rapport de marché, le marché mondial devrait observer un taux de croissance modérément plus élevé au cours de la période de prévision. Les moteurs et les contraintes du marché ont été expliqués à l’aide d’une analyse SWOT. Cette métamorphose peut être soumise aux mouvements d’acteurs ou de marques clés qui incluent des développements, des lancements de produits, des coentreprises, des fusions et des acquisitions qui, à leur tour, changent la vision du visage mondial de l’industrie.

Analyse et aperçu du marché

La demande croissante d’acides aminés dans diverses industries telles que les aliments et les boissons, les compléments alimentaires, les cosmétiques, l’alimentation animale stimule la croissance du marché mondial des acides aminés. En outre, les progrès de la biotechnologie utilisée pour la production d’acides aminés renforcent encore la croissance du marché. En outre, l’acceptabilité croissante des acides aminés pour les propriétés médicinales stimule les ventes et les bénéfices des acteurs opérant sur le marché, ce qui, à son tour, devrait stimuler davantage la croissance du marché des acides aminés.

Le principal obstacle à la croissance du marché est le processus de fabrication compliqué. En outre, le coût logistique élevé de la production d’acides aminés limitera également la croissance du marché. D’autre part, la disponibilité de différents types d’acides aminés devrait constituer une opportunité pour la croissance du marché mondial des acides aminés. Alors que le défi pour la croissance du marché est la mise en œuvre de réglementations strictes pour la commercialisation des produits d’acides aminés.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des acides aminés croîtra à un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Année historique 2020 (personnalisable jusqu’en 2019-2015) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions de dollars Segments couverts Par type d’acide aminé (acide glutamique, méthionine, cystéine, lysine, arginine, tyrosine, alanine, leucine, histidine, phénylalanine, valine, proline, tryptophane, glycine, sérine, isoleucine thréonine, glutamine, acide aspartique, asparagine et autres) , Niveau de pureté (acide aminé 99 %, acide aminé supérieur à 99 %, acide aminé 90 %, acide aminé 80 %, acide aminé 70 % et acide aminé inférieur à 60 %), forme (poudre, granulés, liquide, pastille, et autres), catégorie de produit (acide aminé microbien, acide aminé à base de plantes et acide aminé synthétique), fonction (enrichissement, booster d’énergie, exhausteur de goût, conservateur, croissance musculaire, booster d’immunité et autres), application (aliments pour animaux, Aliments et boissons, produits pharmaceutiques, compléments alimentaires, nutrition sportive, milieux de culture cellulaire, cosmétiques et soins personnels), canal de distribution (direct et indirect) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Suisse, Pays-Bas, Russie, Belgique, Turquie et reste de l’Europe, Chine, Inde, Japon, Australie, Corée du Sud, Malaisie, Singapour, Thaïlande, Indonésie, Philippines , Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique Acteurs du marché couverts Merck KGaA, Ajinomoto Co., Inc., KYOWA HAKKO BIO CO., LTD., Evonik Industries AG, ADM, Prinova Group LLC, NOVUS INTERNATIONAL, Qingdao Samin Chemical Co., Ltd., AMINO GmbH, PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC. , Daesang, Adisseo, CJ CheilJedang Corp., Global Bio-chem Technology Group Company Limited, Sunrise Nutrachem Group Co., LTD, Kingchem Life Science LLC, NIPPON RIKA Co., LTD., Sichuan Tongsheng Amino acid Co., Ltd, Pangée Sciences, FUFENG GROUP, Asiamerica Group, Inc., Sumitomo Chemical Co., Ltd.

Définition du marché

Les acides aminés sont des molécules qui se combinent pour former des protéines. Les acides aminés et les protéines sont les éléments constitutifs de la vie. Les acides aminés constituent une part importante de l’alimentation animale et humaine. Dans le corps humain, ils sont nécessaires aux processus vitaux comme la synthèse des neurotransmetteurs et des hormones. Ils sont avantageux pour nourrir le système immunitaire, lutter contre l’arthrite et le cancer et traiter les maladies rectales et les acouphènes. De nos jours, la demande en acides aminés augmente car ils contribuent à améliorer des conditions telles que la dépression, les troubles du sommeil, le trouble dysphorique prémenstruel (TDPM), le sevrage tabagique, le bruxisme et le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Les acides aminés se trouvent également en abondance dans la viande rouge, les fruits de mer, les œufs, les produits laitiers et les produits à base de soja.

Dynamique du marché mondial des acides aminés

Conducteurs

Une chaîne d’approvisionnement solide

Car la disponibilité de matières premières de qualité est vitale pour la fabrication des acides aminés. Afin d’assurer un approvisionnement continu en matières premières, les principaux acteurs du marché utilisent des techniques d’intégration en amont et en aval visant à garantir un approvisionnement fiable et de haute qualité en matières premières. Ces processus d’intégration verticale offrent une plus grande fiabilité de l’approvisionnement en matières premières et des possibilités de développement de produits nouveaux et créatifs à partir des matières premières actuelles. Par conséquent, une chaîne d’approvisionnement solide est établie pour la production réalisable d’acides aminés.

De plus, les canaux de distribution directs et indirects solides et rapides établis par les fabricants garantissent la livraison en temps voulu des produits, ce qui entraîne une demande accrue d’acides aminés. Par conséquent, la solide chaîne d’approvisionnement stimule la demande d’acides aminés sur le marché car elle garantit la disponibilité en temps voulu des acides aminés.

Disponibilité de différents types d’acides aminés sur le marché

Les acides aminés peuvent être classés en trois groupes, les acides aminés non essentiels, les acides aminés essentiels et les acides aminés conditionnels. Ces groupes sont constitués de différents types d’acides aminés en fonction de leurs besoins. Comme chaque acide aminé essentiel a une fonction distincte dans l’organisme, les symptômes de carence varient en conséquence. Par conséquent, la disponibilité de différents types d’acides aminés et leurs exigences variables ont conduit à la production de produits ayant différents acides aminés.

Par conséquent, la demande de différents types d’acides aminés a conduit à la production de différents produits avec des compositions et des avantages différents, conduisant finalement à la croissance du marché des acides aminés.

Opportunité

Augmentation du nombre d’initiatives prises par les fabricants d’acides aminés

Une augmentation du nombre d’initiatives prises par les fabricants d’acides aminés telles que les lancements de produits, l’expansion, les investissements et autres créera une excellente opportunité pour la croissance du marché mondial des acides aminés. La demande d’acides aminés augmente dans diverses industries, notamment les aliments et les boissons, les cosmétiques, les compléments alimentaires, les produits pharmaceutiques et autres en raison de ses divers avantages pour la santé, tels que le renforcement du système immunitaire, la construction musculaire, la réparation des tissus corporels, le maintien d’une bonne santé. la peau, les ongles et les cheveux, et d’autres avantages. Avec la prise de conscience croissante des consommateurs concernant les avantages pour la santé offerts par les acides aminés, la demande d’acides aminés va augmenter, ce qui permet aux fabricants de lancer de nouveaux produits sur le marché,

Cette étude abordera certaines des questions les plus critiques qui sont énumérées ci-dessous :

Quelle est la taille du marché du marché au niveau mondial du marché des acides aminés?

Quelle taille d’écran est la plus préférée par les consommateurs ?

Quel mode de canal de distribution est le plus préféré par les fabricants du marché des acides aminés ?

Quel est le groupe d’âge préféré pour cibler le marché des fabricants ?

Quels sont les facteurs clés qui stimulent, inhibent la croissance du marché et quel est le degré d’impact des moteurs et des contraintes?

Quel est l’impact de la réglementation sur la croissance du marché Acides aminés ?

Quelle est la région / le pays leader pour la croissance du marché ? Quel est le taux de croissance anticipé des principales régions au cours de la période de prévision ?

Comment les marchés émergents pour le marché devraient-ils se comporter dans les années à venir ? Comment le modèle de consommation devrait-il évoluer à l’avenir ?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché mondial? Quelle est la position actuelle sur le marché des principaux acteurs ? Qui sont les acteurs émergents de cette industrie ?

Quels sont les principaux distributeurs, commerçants et revendeurs opérant sur le marché Acides aminés?

