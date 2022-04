La taille du marché de RegTech devrait atteindre 21,73 milliards USD à un TCAC de 19,5%, d’ici 2027

L’augmentation de la demande de RegTech, en raison de la charge réglementaire imminente, est l’un des facteurs importants qui influencent la croissance du marché.

Taille du marché – 5,32 milliards USD en 2019, croissance du marché – TCAC de 19,5%, tendances du marché – Financement accru pour RegTech dans les pays en développement

Le marché mondial de la RegTech devrait atteindre 21,73 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data . RegTech est bénéfique pour aider les institutions financières dans la gestion des processus réglementaires au sein du secteur financier grâce à la technologie. Divers défis auxquels sont confrontées les institutions financières en matière de gestion des risques et RegTech, par le biais de la numérisation et de l’automatisation, offre une solution économique pour résoudre ces défis et se conformer aux normes réglementaires. Il assiste les institutions financières dans la collecte de données et la génération automatique de rapports conformément au format et au calendrier mandatés par de nombreux organismes de réglementation. En outre, il renforce la capacité de réglementation et de surveillance des régulateurs en utilisant efficacement les données dans un format unifié pour surveiller les évolutions rapides du secteur.

L’augmentation de la demande de RegTech, en raison de la charge réglementaire imminente, est un facteur essentiel pour stimuler la croissance du marché. Selon l’étude, le coût de la conformité dans toutes les banques de 2014 à 2016 représentait en moyenne environ 7,0 % de leurs dépenses hors intérêts. Ce fardeau réglementaire était beaucoup plus important pour les petites banques dont les actifs étaient inférieurs à 100,0 millions de dollars, et le coût de la mise en conformité était en moyenne d’environ 10,0 %. En revanche, les dépenses des banques dont les actifs se situent entre 1,00 et 10,0 milliards de dollars se situent en moyenne à un peu plus de 5,0 %.

De plus, l’augmentation du financement de RegTech est un facteur déterminant pour stimuler la demande du marché. Alors que l’industrie FinTech de l’Inde est réglementée par de nouvelles lois, le financement de la startup RegTech connaît une augmentation. Le financement privé dans l’industrie RegTech en Inde a plus que quintuplé pour atteindre 43,5 millions USD en 2019 contre 7,3 millions USD en 2018. Parmi les startups indiennes RegTech les mieux financées figurent CrediWatch, Simility, Fintellix et Digio, entre autres. En outre, les investissements dans les entreprises Fintech et les startups du monde entier ont plus que doublé pour atteindre 15,00 milliards USD en 2017, alors qu’en 2018, ils étaient de 31,00 milliards USD, ce qui, à son tour, stimule la croissance du marché.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/3206

Les principaux participants sont Deloitte, ACTICO, IBM Corporation, Broadridge Financial Solutions, PWC, McAfee, London Stock Exchange Group, Thompson Reuters, Jumio et NICE Actimize, parmi lesquels autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

taille de l’organisation, les grandes entreprises ont contribué à une part de marché majeure en 2019. Comme les défis auxquels sont confrontées les sociétés financières devraient continuer à se complexifier, ces organisations doivent avoir une longue expérience axée sur la technologie. plate-forme pour se conformer à la conformité réglementaire et à la gouvernance de bout en bout.

Selon le modèle de déploiement, le déploiement basé sur le cloud devrait connaître un taux de croissance plus rapide de 22,3 % au cours de la période de prévision. Les entreprises RegTech déploient le cloud computing pour fournir leurs solutions à l’aide d’un modèle de déploiement SaaS (logiciel en tant que service). Ces solutions SaaS aident les entreprises à se conformer aux normes réglementaires. Le cloud computing réduit le coût du matériel et des logiciels, permettant un stockage des données plus économique pour les entreprises RegTech.

Par application, la gestion des risques et de la conformité a contribué à la plus grande part de marché en 2019 et devrait croître à un taux de 19,4 % au cours de la période de prévision. Il aide à détecter l’état actuel de la conformité et les réglementations à venir. En outre, cela aide à atténuer les risques réglementaires, à simplifier la gouvernance, à évaluer l’exposition aux risques et à anticiper les menaces futures.

L’Amérique du Nord a dominé le marché en 2019 et devrait croître à un taux de 18,7 % au cours de la période de prévision. La domination du marché de la région est attribuée à une augmentation des activités frauduleuses, à une sensibilisation accrue à RegTech et à l’élaboration de politiques réglementaires strictes, entre autres

. Pour identifier les principales tendances du secteur, cliquez sur le lien ci-dessous : https://www.reportsanddata.com/report-detail/regtech-market

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial de RegTech en fonction de la taille de l’organisation, du modèle de déploiement, de l’application et de la région :

Taille de l’organisation Perspectives (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

Petites et moyennes entreprises

Grandes entreprises

Perspectives du modèle de déploiement (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

Déploiement

de déploiement basées sur le cloud

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2017- 2027)

Risk & Compliance Management

Identity Management

Regulatory Reporting

Fraud Management

Regulatory Intelligence

Regional Outlook (Revenu, USD Million; 2017-2027)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

MEA

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/3206

Questions fréquemment posées abordées dans le rapport :

Quelle est la taille prévue et le TCAC des revenus du marché mondial RegTech?

Quels sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché mondial des RegTech ?

Quelles sont les dernières tendances qui influencent la croissance du marché ?

Quels sont les risques et défis imminents susceptibles d’entraver la croissance de l’industrie ?

Quelles sont les principales entreprises opérant sur le marché mondial des RegTech?

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et sa fonction de personnalisation. Notre équipe s’assurera que le rapport est bien adapté pour répondre à vos exigences.

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | La toile: www.reportsanddata.com

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports