La taille du marché de l’unité de mesure inertielle devrait atteindre 31,49 milliards USD d’ici 2028

L’avancement croissant des MEM est un facteur important pour la croissance de l’industrie de l’unité de mesure inertielle. Un autre facteur majeur de l’augmentation de la demande du marché de l’IMU est la hausse du marché des smartphones, qui est le principal consommateur d’IMU. Cependant, le problème des erreurs accumulées au fil du temps dans l’application de navigation affectera négativement la croissance du marché.

Selon l’analyse actuelle de Reports and Data, la du marché mondial de l’unité de mesure inertielle était évaluée à 20,38 milliards USD en 2020 et devrait croître à un TCAC de 5,50 % au cours de la période de prévision. Les facteurs affectant la demande croissante pour le marché des unités de mesure inertielle sont le taux croissant d’applications dans les systèmes micro-électromécaniques (MEM). La demande croissante des consommateurs pour des équipements avec une meilleure ergonomie sera également un facteur important pour la croissance du marché. IMU est également utilisé dans les smartphones à diverses fins. Avec la croissance accélérée de l’industrie des smartphones, la demande d’unité de mesure inertielle augmentera également au cours de la période de prévision.

Certaines des applications courantes de l’unité de mesure inertielle incluent la détermination de la direction dans les systèmes GPS, le suivi du mouvement dans l’électronique grand public dans les téléphones portables ou les télécommandes de jeux vidéo. L’IMU est de plus en plus utilisé dans les systèmes de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR). Les applications industrielles de l’IMU incluent l’alignement et la mesure des équipements tels que les antennes. Dans l’industrie aérospatiale, l’unité de mesure inertielle est utilisée pour manœuvrer l’avion ; aussi bien habité que non habité. Les futures applications des unités de mesure inertielle (IMU) incluent le couplage de l’appareil avec des technologies telles que GPS, RF et LiDAR, ce qui permettra en outre une localisation précise des personnes, des véhicules et des équipements, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

L’augmentation de l’industrie des smartphones est le principal facteur attribué à la croissance de la demande d’unité de mesure inertielle au cours de la période de prévision 2019-2026.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

l’évaluation du marché mondial de l’unité de mesure inertielle était de 20,38 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 31,49 milliards USD d’ici 2028

. Les progrès réalisés dans les MEM sont la principale raison de la croissance de l’industrie Unité de mesure inertielle.

L’erreur accumulée de l’équipement IMU est le principal facteur qui peut freiner la croissance du marché.

Les segments du gyroscope, du magnétomètre et de l’accéléromètre devraient croître à des taux similaires au cours de la période de prévision, car les trois font partie intégrante du dispositif IMU.

L’équipement est de plus en plus utilisé dans les applications terrestres, de défense, industrielles et aérospatiales dans le but d’obtenir une mesure précise des variables vectorielles.

L’industrie de l’unité de mesure inertielle est assez compétitive et se compose de plusieurs acteurs dominants. Certains des acteurs dominent actuellement le marché ; cependant, les progrès de la technologie des capteurs de type MEM permettent aux nouveaux entrants sur le marché d’augmenter leur part de marché.

La forte croissance des applications dans les systèmes micro-électromécaniques (MEMS) sera le principal facteur de l’augmentation de la demande du marché IMU au cours de la période de prévision.

Les principaux participants sont Honeywell International (États-Unis), Thales Group (France), Bosch (Allemagne), Northrop Grumman Corporation (États-Unis), Kvh Industries (États-Unis), Moog, Inc. (États-Unis), Rockwell Collins (États-Unis), Fairchild Semiconductors ( États-Unis), Analog Devices (États-Unis), Xsens (Pays-Bas), Sensonor AS (Norvège) et VectorNav Technologies (États-Unis).

Pour les besoins de cette étude, Reports and Data a segmenté l’Inertial Marché de l’unité de mesure sur la base des techniques gyroscopiques, des composants, de la plate-forme, des applications et de la région :

techniques gyroscopiques (chiffre d’affaires, en millions USD ; 2018-2028)

Gyro laser annulaire Gyro

fibre optique Gyro

résonateur hémisphérique

Systèmes micro-électrochimiques

Gyroscope vibrant

Autres

composants (revenu , millions USD ; 2018-2028)

gyroscope

magnétomètre

accéléromètre

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

aériennes

terrestres

navales

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Aérospatiale Aviation civile Avions généraux Avions commerciaux Hélicoptères Avions Hélicoptères militaires Transport Transporteurs Lanceurs spatiaux UAV

maritimes Navires marchands de guerre Véhicules marins sans pilote

Électronique grand public

Automobile

Équipement d’arpentage

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires en USD Mill ion; 2016-2026)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Reste du monde

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine

