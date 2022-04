La taille du marché de l’intelligence ambiante (AmI) devrait atteindre 225,35 milliards USD à un TCAC de 32,9 %, en 2028

Le besoin croissant d’efficacité énergétique et la demande croissante d’appareils intelligents sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du

marché Taille du marché – 24,89 milliards USD en 2020,des technologies de capteurs

croissants TCAC 32,9à un dernier rapport de Reports and Data. Le besoin croissant d’efficacité énergétique et la demande croissante d’appareils intelligents devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. En outre, le nombre croissant d’avancées dans la technologie des capteurs devrait également stimuler la croissance des revenus du marché à l’avenir. L’intérêt croissant pour les réseaux de capteurs, qui jouent un rôle vital dans l’activation de la technologie informatique omniprésente, est dû aux avancées significatives dans les technologies de mise en réseau et de détection. La communauté du réseau de capteurs est utilisée dans des applications telles que la surveillance de l’environnement, la connaissance de la situation et la surveillance de la sécurité structurelle dans des environnements virtuels. Ces facteurs devraient stimuler la croissance des revenus du marché mondial de l’intelligence ambiante au cours de la période de prévision.

Le manque de sensibilisation concernant AmI peut entraver la croissance des revenus du marché mondial au cours de la période de prévision. De plus, les produits AmI nécessitent une expertise pour fonctionner et entretenir, et avec l’augmentation de l’espace virtuel disponible pour les utilisateurs à travers le monde, il est important de connaître le mécanisme par lequel les produits AmI fonctionnent. Les produits AmI stockent des données importantes et personnelles, et si le produit n’est pas géré efficacement, cela peut entraîner une fuite de données. De plus, les gouvernements de divers pays à travers le monde imposent certaines directives pour protéger la confidentialité et la sécurité des informations, en raison du nombre croissant de menaces pesant sur les données personnelles des utilisateurs. Cependant, il serait très difficile d’établir une juridiction et d’établir des lois qui peuvent garantir que l’environnement virtuel est sûr et protégé pour les utilisateurs.

Demander un exemple de rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/4840

Certains points forts du

segment Report Solution devraient représenter la plus grande part de marché sur le marché mondial de l’intelligence ambiante entre 2021 et 2028, en raison de la demande croissante de solutions virtuelles. environnements par des organisations privées pour rester connecté numériquement.

Le marché de l’intelligence ambiante en Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus du marché mondial au cours de la période de prévision. La forte présence de géants de la technologie et de start-ups se concentrant sur la construction de produits technologiques AmI devrait stimuler la croissance des revenus du marché en Amérique du Nord.

Les entreprises présentées dans le rapport sur le marché mondial comprennent ABB Group, Honeywell International Inc., Ingersoll-Rand PLC, Siemens AG, Schneider Electric SE, Tunstall Healthcare Ltd., Koninklijke Philips NV, Vitaphone GmbH, Legrand SA et AISense Inc.

En mars 2020 , Siemens AG a lancé une suite de construction intelligente visant à rendre les lieux de travail plus efficaces et flexibles. Les lieux de travail deviennent un avantage concurrentiel pour les entreprises grâce à une suite d’équipements, d’applications et de services connectés à l’Internet des objets (IoT). De plus, la suite contient des technologies Siemens supplémentaires qui permettent aux systèmes de gestion des bâtiments de répondre intelligemment aux interventions humaines. Le lancement de la suite rendra le travail des employés plus productif, agile et flexible.

En décembre 2019, Schneider Electric SE a lancé Easy homes, l’une des innovations dans l’espace de la maison intelligente. Les maisons faciles offrent aux utilisateurs une seule application pour gérer l’alimentation de leur maison. Il peut être utilisé par Alexa et Google Home, les smartphones, les télécommandes et les commutateurs car il dispose de quatre interfaces. L’objectif principal de Schneider Electric Easy home est de transformer chaque interrupteur et appareil d’une maison en un appareil connecté et de transformer une maison normale en une maison intelligente.

Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/ambient-intelligence-ami-market

Aux fins du présent rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial de l’intelligence ambiante (AmI) en fonction des composants, de la technologie, de l’utilisation finale, et région :

Perspectives des composants (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

solutions

des services

Perspectives de la technologie

Bluetooth à faible consommation d’énergie

identification par radiofréquence (RFID)

Agents logiciels

Nanotechnologie

Biométrie

Informatique affective

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus , milliards USD ; 2018-2028)

Banque, services financiers et assurances (BFSI)

Commerce de détail et commerce électronique

Gouvernement et défense

Énergie et services publics

IT et télécommunications

Éducation

Santé

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Demander la personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/4840

Les objectifs de l’étude du rapport d’étude de marché mondial:

analyser le marché mondial de l’intelligence ambiante (AmI) sur la base de plusieurs secteurs commerciaux tels que les conducteurs, les contraintes et opportunités

Il offre une élaboration détaillée sur le paysage concurrentiel mondial

Pour obtenir des données informatives sur diverses industries clés de premier plan fonctionnant dans les régions du monde

Il offre une analyse qualitative et quantitative du marché mondial de l’intelligence ambiante (AmI)

Il offre des informations complètes sur le marché mondial le long avec ses fonctionnalités, ses applications, ses défis, ses menaces et ses opportunités

Merci d’avoir lu notre rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les besoins. Veuillez nous contacter pour plus d’informations et nous veillerons à ce que vous obteniez le rapport le mieux adapté à vos besoins.

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | La toile: www.reportsanddata.com

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports

Visitez notre blog pour plus de mises à jour de l’industrie @ https://www.reportsanddata.com/blogs

Lire des rapports similaires par Reports and Data :