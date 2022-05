La taille du marché de l’informatique cognitive devrait atteindre 148,12 milliards USD à un TCAC de 27,70 % d’ici 2028. La

demande croissante d’informatique cognitive en mode de déploiement dans le cloud, associée à des investissements élevés dans la R&D de l’informatique cognitive, alimente la croissance du marché.

Taille du marché – 20,43 milliards USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 27,70 %, tendances du marché – Augmentation de la demande d’informatique cognitive dans les secteurs verticaux d’utilisation finale des soins de santé.

Le marché mondial de l’informatique cognitive devrait atteindre 148,12 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La technologie informatique cognitive dérive les réponses et fonctionne comme le cerveau humain. Littéralement, les modèles informatisés adaptent des algorithmes qui s’auto-apprennent et utilisent des modèles d’apprentissage automatique pour imiter le fonctionnement du cerveau humain. Les modèles formés par l’informatique cognitive fournissent une feuille de route réelle pour l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique et facilitent éventuellement les systèmes automatisés, qui fonctionneraient sans assistance humaine. L’exigence croissante d’assistance virtuelle et de réponse vocale interactive (IVR) éloquente pour le support client dans divers secteurs est très insistante sur le marché. Le déploiement du cloud est susceptible de s’enrichir largement en raison du taux d’adoption plus élevé des services basés sur le cloud dans les PME financières.

L’APAC devrait atteindre la croissance la plus rapide d’environ 40,4 % au cours de la période 2020-2028, en raison de son développement important dans l’ingénierie des technologies de l’information couplé à la prolifération massive de la disponibilité d’Internet et du marketing numérique. L’Inde et la Chine font partie des pays à la croissance la plus rapide en raison de l’immense croissance de leur base de consommateurs potentiels dans tous les principaux secteurs verticaux de l’industrie et de la forte augmentation des mégadonnées.

D'autres conclusions clés du rapport suggèrent que l'

accès aux bases de données pour les procédures de traitement passées et les enregistrements de toutes les activités requises concernant les maladies, l’informatique cognitive peut permettre de former des informations significatives pour les médecins. Les fabricants de bracelets intelligents ou d’autres trackers de santé intègrent cette technologie dans leur R&D pour améliorer leurs produits pour leurs clients. Le segment devrait atteindre une part de marché de 27,9 % d’ici 2026, après avoir augmenté avec un TCAC de 39,2 % au cours de la période de prévision.

L’assistance virtuelle intelligente et la réponse vocale interactive nécessitent une informatique cognitive pour des services d’assistance client significatifs en temps réel. Les réponses automatisées elles-mêmes seraient capables de répondre à diverses requêtes et résoudraient les problèmes des clients.segment du service client avait une valorisation marchande de 6,82 milliards USD en 2018.

Les réseaux de neurones sont la série d’algorithmes conçus pour imiter le cerveau humain en termes de processus de pensée ; de même, les systèmes de neurones. Le réseau de neurones aide à la prévision financière, à la modélisation du risque de crédit et à l’analyse de régression, entre autres. La part de marché de ce segment devrait atteindre 20,8 % en 2026.

L’Amérique du Nord est en tête du marché mondial, avec 39,4 % de possession du marché en 2018 et continuerait à dominer avec un TCAC de 38,3 % au cours de la période de prévision. Les États-Unis possédaient la part de marché la plus élevée sur le marché mondial en 2018. L’

APAC devrait réaliser la croissance la plus rapide d’environ 40,4 % tout au long de la période de prévision, en raison de sa forte croissance de la base de consommateurs potentielle globale associée à la tendance croissante du marketing numérique. dans des pays comme la Chine, l’Inde et Singapour.

L’Europe atteindrait une part de marché de 23,7 % d’ici 2026 et croîtrait à un TCAC de 36,8 % au cours de la période de prévision. Le Royaume-Uni et l’Allemagne sont les principaux contributeurs de cette région.

Les principaux participants sont Microsoft, IBM, Google, Saffron Technology, Enterra Solutions, Numenta, HP, Oracle Corporation, CognitiveScale, Inc. et Vicarious.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté l’informatique cognitive mondiale sur la base des utilisateurs finaux, de la technologie, du mode de développement, des secteurs d’utilisation finale et de la région :

Perspectives des utilisateurs finaux (Revenu : milliards USD ; 2018-2028)

grandes entreprises

PME

(Revenus : milliards USD ; 2018- 2028)

Apprentissage automatique (ML)

Traitement du langage naturel (NLP)

Réseaux de neurones

Apprentissage en profondeur

Analyse du raisonnement

Autres

Mode de déploiement Perspectives (Revenus : milliards USD ; 2018-2028)

cloud

sur site dans le

(Revenus : milliards USD ; 2018- 2028)

Soins

BFSI

la clientèle

Secteur industriel

Voyages et tourisme

Services informatiques et télécoms

Éducation et recherche

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires : milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour toute question sur la personnalisation ou sur le rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe s’assurera que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

