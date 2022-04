La taille du marché de l’informatique affective devrait atteindre 255,43 milliards USD avec un TCAC de 36,3 % d’ici 2026

La pénétration croissante d’Internet dans de nombreux secteurs verticaux propulse la croissance du marché.

Taille du marché – 21,38 milliards USD en 2018, croissance du marché – TCAC de 36,3%, tendances du marché – Application dans les réseaux et systèmes portables.

Le marché mondial de l’informatique affective devrait atteindre 255,43 milliards de dollars d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’informatique affective est l’étude et le développement de cadres et de dispositifs capables de percevoir, d’interpréter, de traiter et de simuler l’effet humain. L’étude est un domaine interdisciplinaire croisant l’informatique, les sciences cognitives et la psychologie. Le marché de l’informatique affective devient populaire dans diverses entreprises, par exemple, la santé, la banque et l’automobile, en raison de la large adoption de l’informatique affective pour reconnaître l’état émotionnel des acheteurs en temps réel et examiner comment l’esprit des consommateurs influence réellement l’achat. ou la vente de produits. L’informatique affective aidera à reconnaître l’émotion humaine et la prise de décision en étudiant sa fréquence cardiaque, sa voix, ses expressions et d’autres paramètres. Le marché de l’informatique affective est influencé par la demande croissante et l’adoption croissante d’appareils portables.

Les facteurs mentionnés ci-dessus créent collectivement des opportunités de croissance du marché, tandis que des facteurs tels que le coût de production exubérant des systèmes informatiques affectifs posent des limites sur le marché. Cependant, chaque facteur aurait un impact certain sur le marché au cours de la période de prévision. Des progrès constants sur le marché de l’informatique affective grâce à des efforts innovants ont amélioré l’efficacité de la technologie.

La région Amérique du Nord est le plus grand marché de l’informatique affective et devrait connaître une croissance constante au cours de la période de prévision. La présence d’organismes de recherche établis et actifs dans la région qui travaillent au développement de technologies informatiques affectives innovantes affecte positivement le marché.

Pour télécharger un exemple de copie PDF du rapport, visitez @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/2216

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le segment tactile détenait une part de marché de 54,1 % en 2018. Le toucher affectif, en particulier le toucher affectif humain, apporte une mesure très extraordinaire d’informations sur les émotions distinctes dans le domaine de l’informatique affective.

Le segment des logiciels d’extraction des traits du visage devrait croître avec un TCAC de 36,6 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de smartphones et d’autres dispositifs d’authentification.

Le déploiement de caméras pour l’informatique affective devrait croître avec un TCAC de 36,9 % au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de logiciels d’extraction des traits du visage.

Le segment des soins de santé et des sciences de la vie détenait la plus grande part de marché de 28,9 % en 2018 et devrait croître avec le TCAC le plus élevé de 37,3 % au cours de la période de prévision. Dans l’industrie de la santé, l’informatique affective trouve diverses applications, notamment la reconnaissance des expressions faciales pour les enfants spécialement handicapés (dyslexie, autisme et autres) et la détection des troubles mentaux.

La région Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché de 36,3% en 2018. Les organisations de recherche, par exemple, le MIT, se sont concentrées dans la région, menant différentes entreprises de recherche qui intègrent la réponse affective aux signaux haptiques, la reconnaissance automatique du stress dans un scénario réel. et ainsi de suite, ce qui à son tour élargit les intérêts dans la région et attire des investissements croissants pour la croissance de l’informatique affective.

Les principaux participants sont Google Inc., Microsoft Corporation, IBM Corporation, Apple, Inc., Qualcomm Inc., Eyesight Technologies, Ltd., Elliptic Labs, Affectiva, Pyreos Limited et Cognitec Systems GmbH, entre autres.

Pour identifier les principales tendances de l’industrie, cliquez sur le lien ci-dessous: https://www.reportsanddata.com/report-detail/affective-computing-market

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont été segmentés dans l’affectif global Marché de l’informatique sur la base de la technologie, des logiciels, du matériel, des industries d’utilisation finale et de la région :

Perspectives de la technologie (Revenus, milliards USD ; 2016-2026)

sans contact tactiles

Revenus

Perspectives des logiciels

de reconnaissance vocale

GesteReconnaissance

Facial Feature Extraction

Analytics Software

Enterprise Software

Hardware Outlook (Revenus, USD Billion; 2016-2026)

Capteurs

Cameras

Storage Devices and Processors

Autres

End-use Industries Outlook (Revenus, USD Billion; 2016-2026)

Healthcare & Life Sciences

Government & Defense

IT & Télécommunications

Automobile

Médias et Divertissement

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2016-2026)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

Principaux points à retenir de l’étude de marché :

Un aperçu exhaustif du marché mondial de l’informatique affective.

Projections précises du marché en termes de taille du marché et de CAGR des revenus sur la période de prévision.

Analyse approfondie des tendances récentes et émergentes du marché.

Étude détaillée de la dynamique du marché mondial, y compris les moteurs de croissance des revenus du marché, les opportunités, les défis, les menaces et les contraintes.

Analyses qualitatives et quantitatives du marché mondial de l’informatique affective.

Évaluation approfondie des principaux marchés régionaux.

Aperçu détaillé du paysage hautement concurrentiel du marché mondial de l’informatique affective.

Bref aperçu des profils d’entreprise, des portefeuilles de produits et des informations clés sur les percées technologiques.

Demandez une copie personnalisée du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/2216

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour toute question sur la personnalisation ou sur le rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe s’assurera que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | La toile: www.reportsanddata.com

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports

Visitez notre blog pour plus de mises à jour de l’industrie @ https://www.reportsanddata.com/blogs

Lire des rapports similaires par Reports and Data :