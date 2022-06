La taille du marché de l’industrie des technologies portables devrait atteindre une nouvelle croissance lucrative d’ici 2027

Selon le Market Statsville Group, la taille du marché mondial des écrans sur papier électronique devrait croître à un TCAC de 35,1 % pour atteindre 21 859,6 millions USD d’ici 2030 , contre 1 969,7 millions USD en 2021 . Le papier électronique est un type d’affichage qui présente un certain nombre d’avantages par rapport à d’autres technologies d’affichage telles que les diodes électroluminescentes (LED), le traitement numérique de la lumière (DLP) et les écrans à cristaux liquides (LCD). Ses caractéristiques distinctives incluent la lisibilité à la lumière du jour, une fatigue oculaire minimale, une faible consommation d’énergie, un faible coût et une fabrication sur mesure. L’éducation et la formation, la vente au détail, les appareils mobiles et portables, l’emballage, la décoration d’intérieur, les transports publics, les stations-service, les musées, les étiquettes à bagages, les cartes à puce et les maisons intelligentes ne sont que quelques-uns des domaines dans lesquels il peut être utilisé.

De plus, à mesure que les villes intelligentes émergent et que le besoin de technologies vertes dans le développement urbain augmente, l’affichage sur papier électronique devrait connaître une forte croissance à l’avenir. Cependant, les technologies d’affichage existantes sur le marché, telles que les écrans IPS et les écrans AMOLED, étouffent la croissance du marché des écrans e-paper. En outre, de multiples développements sur le marché de l’affichage du papier électronique et les avancées technologiques offriront au marché des opportunités de croissance fructueuses.

Définition du marché mondial de l’affichage du papier électronique

Le papier électronique (également connu sous le nom d’encre électronique, d’affichage électrophorétique ou d’encre électronique) est un affichage électronique qui imite l’apparence de l’encre sur le papier. Un écran papier électronique, contrairement aux écrans plats conventionnels qui émettent de la lumière, réfléchit la lumière ambiante comme du papier.

Impact du Covid-19 sur le marché mondial des affichages sur papier électronique

D’après l’analyse d’Infinium Global Research, l’épidémie de COVID 19 est la moins susceptible d’avoir un impact sur la croissance annuelle du marché mondial de l’affichage du papier électronique en raison de l’augmentation de la demande d’appareils lisibles portables tels que les smartphones et les tablettes. Bien que la fabrication devrait frapper en 2020 alors que plusieurs pays fabricants ont eu recours au confinement pour contrôler la propagation de la maladie, la consommation connaîtra un pic important avec la demande croissante de papiers électroniques. Les écrans ePaper connaîtront un énorme succès dans l’application eBook au cours des prévisions, en particulier avec le lancement des eTextbooks pour les étudiants. De plus, de nombreuses écoles sont passées à l’utilisation de Zoom pour leurs cours, et un Kindle à 40 $ peut exécuter Zoom, donc si les parents avaient besoin d’un écran pour leurs enfants, le moyen le moins cher d’en obtenir un était d’acheter un Kindle Fire qui exécute Zoom pour ce prix et cette qualité. De même, la demande d’appareils de lecture s’est également accélérée parmi les bibliophiles, ce qui est également susceptible d’augmenter la demande d’affichages e-paper. De plus, comme Flexible Active Matrix et ColorePaper deviennent les tendances futures, le marché devrait prospérer dans les années à venir.

Dynamique du marché mondial de l’affichage du papier électronique

Pilotes : avantages de performance offerts par l’affichage e-paper pour stimuler sa demande sur le marché

Les écrans papier électroniques offrent une haute résolution et une visibilité sans éblouissement, permettant aux utilisateurs de visualiser du texte et des images sous n’importe quel angle. Les papiers électroniques offrent durabilité et fiabilité, ainsi qu’un stockage de données et une faible consommation d’énergie, ce qui réduit les coûts de production d’énergie. Le papier électronique a une faible consommation d’énergie car il n’a pas besoin d’énergie pour afficher une image, mais il en a besoin pour modifier le contenu. Il peut contenir du texte et des images statiques pendant une durée indéterminée sans utiliser d’électricité. Les principaux avantages des écrans e-paper par rapport aux écrans LCD traditionnels sont une lisibilité semblable à celle du papier et une consommation d’énergie extrêmement faible. Un écran e-paper utilisera environ 3 mA pendant 2 secondes chaque fois qu’il met à jour son contenu, ce qui donne une utilisation complète de 36 mA ou 0,012 mAh par jour. Par conséquent, l’affichage ne consomme que 0. 008% de la puissance qu’un écran LCD TFT de même taille nécessiterait en une journée. De plus, il est plus facile à lire à l’extérieur et en plein soleil. Il est parfait pour tous les affichages intérieurs et extérieurs, tels que les étiquettes d’étagères de vente au détail, les panneaux de musée interactifs, les panneaux de signalisation et les panneaux d’affichage des panneaux d’information des passagers.

Contraintes : les technologies d’affichage existantes sur le marché entravent la croissance du marché de l’affichage sur papier électronique

Les technologies d’affichage sur papier électronique sont en concurrence avec les technologies d’affichage existantes qui doivent devenir des normes de l’industrie. Par exemple, les écrans IPS et les écrans AMOLED ont gagné en popularité dans les smartphones et les tablettes et sur les grands écrans tels que les téléviseurs et les écrans d’ordinateur. De plus, les progrès croissants de ces technologies d’affichage ont résolu des problèmes tels que la longévité de l’affichage, la capacité de densité de pixels et la consommation d’énergie ou l’efficacité énergétique, entre autres. De plus, un inconvénient notable de l’affichage e-paper est qu’il a un taux de rafraîchissement très faible par rapport à la technologie LCD IPS et à la technologie d’affichage AMOLED. Cela empêche les fabricants d’utiliser cette technologie d’affichage dans les appareils électroniques avec un degré élevé d’interactivité de l’utilisateur, en particulier dans les smartphones et les tablettes. Ainsi,

Portée du rapport d’étude de marché mondial sur l’affichage du papier électronique

L’étude classe le marché de l’affichage E-paper en fonction du type de produit, de l’application et des régions .

Par type de produit Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Affichages auxiliaires

Étiquettes de rayon électroniques

Liseuses

Les autres

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Automobile et transport

Électronique grand public et portable

Institutionnel

Médias et divertissement

Commerce de détail et entreprise

Les autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment des liseuses devrait représenter la plus grande part de marché, par type de produit

En fonction du type de produit, le marché est divisé en présentoirs auxiliaires, étiquettes électroniques de rayon, lecteurs électroniques et autres. Parmi ces segments de lecteurs électroniques domine le marché et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le lecteur électronique est également connu sous le nom de lecteur de livre électronique. Il s’agit d’un appareil électronique portable conçu principalement pour lire des livres électroniques et des périodiques. Les liseuses ont une forme similaire à une tablette ; on parle généralement d’appareils utilisant du papier électronique qui offre une meilleure lisibilité de l’écran, en particulier en plein soleil. Certains livres électroniques offrent un rétro-éclairage pour permettre une lecture dans des conditions de faible luminosité et une autonomie de batterie plus longue par rapport à une tablette. La batterie du lecteur électronique peut durer longtemps et peut durer plusieurs semaines. Avec le papier électronique flexible avancé qui permet un écran flexible, l’utilisateur peut plier la liseuse sans l’abîmer et peut la replier pour la mettre dans une poche ; avec de tels progrès dans la technologie, ce segment devrait enregistrer une croissance saine au cours de la période de prévision.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 36,6 % sur le marché mondial des écrans E-paper au cours de la période de prévision . La région Asie-Pacifique offre un potentiel substantiel de croissance du marché en raison de la croissance rapide de la Chine, de l’Inde, du Japon, de la Corée du Sud, de l’Indonésie, de la Thaïlande, de la Malaisie, de Singapour, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer la croissance la plus rapide de la technologie d’affichage et devrait occuper une part de marché importante au cours de la période de projection. Au cours de la dernière décennie, la région a observé plusieurs avancées technologiques et une forte adoption des technologies d’affichage. Le marché de l’affichage sur papier électronique dans cette région est principalement tiré par le nombre croissant de fabricants d’électronique grand public et d’installations de fabrication dans plusieurs de ses pays en développement. L’intérêt croissant des fabricants pour les écrans flexibles et fins, principalement en raison des avantages qu’ils offrent par rapport aux écrans traditionnels, a augmenté les investissements pour cette technologie dans cette région.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial de l’affichage du papier électronique

Les principaux acteurs du marché de l’affichage E-Paper sont :

Les meilleures stratégies gagnantes sont analysées en effectuant une étude approfondie des principaux acteurs du marché mondial du papier électronique. Une analyse complète des développements récents et des courbes de croissance de diverses entreprises a aidé à comprendre leurs stratégies de croissance et l’effet potentiel sur le marché. Les entreprises sont évaluées sur la base des rapports annuels, des documents déposés auprès de la SEC et des communiqués de presse.

