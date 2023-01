La taille du marché de l’indium est susceptible de connaître une croissance considérable par, part, croissance de l’industrie, perspectives régionales, défis et perspectives de segmentation

Marché mondial de l’indium, par produit (primaire, secondaire et type III), application ( écrans plats , matériaux semi-conducteurs, photovoltaïque, soudures, alliages, matériaux d’interface thermique et batteries) – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2030.

Analyse et perspectives du marché de l’indium

Le marché mondial de l’indium devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,6 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030 et devrait atteindre 1 067 702,07 USD. millions d’ici 2030. Le principal facteur de croissance du marché de l’indium est la demande croissante d’articles électroniques La popularité croissante des panneaux solaires et leur utilisation dans les alliages dentaires devraient propulser la croissance du marché mondial de l’indium.

La croissance de l’industrie des semi-conducteurs et la capacité de recycler l’indium métal devraient offrir des opportunités sur le marché mondial de l’indium. Cependant, les fluctuations des prix des matières premières et les écarts importants entre l’offre et la demande devraient remettre en cause la croissance du marché. Les principales contraintes susceptibles d’avoir un impact négatif sur le marché mondial de l’indium sont la menace crédible des substituts et les problèmes environnementaux et sanitaires associés à l’indium.

Le rapport sur le marché mondial de l’indium fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de modifications de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques, de lancements de produits, d’expansions géographiques, et les innovations technologiques sur le marché. Contactez-nous pour un briefing d’analyste afin de comprendre l’analyse et le scénario de marché. Notre équipe vous aidera à créer une solution ayant un impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de référence 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions de dollars Segments couverts Par produit (primaire, secondaire et type III), application (écrans plats, matériaux semi-conducteurs, photovoltaïque , soudures, alliages, matériaux d’interface thermique et batteries) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Royaume-Uni, Russie, France, Espagne, Italie, Allemagne, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Singapour, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, Australie & Nouvelle-Zélande et reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Égypte, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Israël et reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Nippon Rare Metal Inc, Umicore, Teck Resources Limited, Nyrstar, Avalon Advanced Materials Inc., Ahpmat.com., Indium Corporation, Lipmann Walton & Co. Ltd, Zhuzhou Keneng New Material Co., Ltd. Inc., ESPI Metals, AIM Metals & Alloys LP, DOWA Electronics Materials Co. Ltd. et Xinlian Environmental Protection Technology Co., Ltd., entre autres.

Définition du marché

L’indium est un métal avec diverses propriétés distinctives et est un métal blanc argenté doux qui se produit naturellement et combiné avec du zinc et d’autres métaux. Il possède des propriétés uniques telles qu’un collage exclusif avec soudage à froid, un taux de transfert thermique élevé, des substances non métalliques, des propriétés fiables à des températures cryogéniques et une douceur.

Dynamique du marché mondial de l’indium

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

Hausse de la demande d’articles électroniques

La demande d’articles électroniques tels que les smartphones, les tablettes, les écrans plats, les ordinateurs portables et les moniteurs a augmenté dans le monde entier. La demande pour ces produits électroniques est attribuée à diverses raisons, telles que le développement de nouvelles technologies, l’augmentation du revenu disponible et l’amélioration du niveau de vie qui ont encouragé les clients à les acheter. La récente pandémie de COVID-19 a fait prospérer les ventes de ces produits, car la plupart des employés et des étudiants travaillaient et apprenaient à domicile, respectivement. Les progrès technologiques ont trouvé leur utilisation dans de multiples domaines, notamment le développement d’applications, les logiciels, l’intelligence artificielle, les soins de santé personnalisés et la robotique, qui ont encore accru la demande pour de tels équipements. De plus, plusieurs pays en développement connaissent une transformation numérique,

Augmentation de la popularité des panneaux solaires

La lumière du soleil est une source d’énergie renouvelable. La production et la fourniture d’énergie solaire sont indéfinies. Par rapport à d’autres sources d’énergie, telles que les combustibles fossiles, qui ne sont pas renouvelables, la production d’énergie solaire est plus facile et moins coûteuse. L’utilisation de l’énergie solaire ne contribue même pas au réchauffement climatique. L’architecture solaire, l’énergie solaire concentrée, les cellules photovoltaïques et les panneaux sont quelques exemples de technologie de l’énergie solaire.

L’indium est un métal utilisé dans la production de panneaux solaires. Même si la demande en indium a été récemment faible, il est nécessaire pour le photovoltaïque à hétérojonction. En raison de leur transparence optique, de leurs propriétés de conductivité électrique et de leur résistance chimique à l’humidité, les oxydes d’étain et d’indium sont des matériaux largement utilisés dans les panneaux solaires.

Utilisation dans les alliages dentaires

Les alliages utilisés pour fabriquer des prothèses dentaires contiennent principalement de l’or, de l’argent et du palladium comme métaux principaux, avec 0,5 % à 10 % d’indium ajouté. La résistance à la corrosion et la dureté des implants dentaires peuvent être considérablement augmentées en utilisant une quantité minimale d’indium métallique. De plus, les amalgames dentaires contiennent fréquemment de l’indium. Pour éviter que le remplissage ne devienne dangereux, l’indium aide à maintenir le mercure. Ainsi, l’indium aide à sauver les individus des effets secondaires toxiques du mercure dans les amalgames dentaires.

Opportunités

Croissance dans l’industrie des semi-conducteurs

Un point d’ébullition élevé, une résistance à la corrosion et une faible résistance sont quelques-unes des propriétés de l’indium, grâce auxquelles ils sont largement utilisés dans l’industrie des semi-conducteurs. Les composés à base d’indium tels que le trichlorure d’indium sont bien connus pour la construction de couches semi-conductrices telles que les circuits électroniques, les lasers et les LED. De plus, l’indium a des applications dans les transistors à haute et basse température. L’indium est également utilisé dans l’assemblage solaire en tant que séléniure de cuivre, d’indium et de gallium semi-conducteur. Une telle application haut de gamme de l’indium dans les industries créera en outre des opportunités d’augmentation des ventes pour les produits dans lesquels l’indium est utilisé.

Capacité à recycler l’indium métal

En raison de ses performances dans les semi-conducteurs et l’optoélectronique, l’indium fait l’objet d’une attention croissante. L’indium est une ressource stratégique cruciale répertoriée comme l’une des ressources clés par la Commission européenne. Il n’y a pas de minerais d’indium en eux-mêmes; au lieu de cela, il est principalement produit à partir de sous-produits du plomb et du zinc.

Comme l’indium est largement utilisé dans les LCD, le recyclage de l’indium à partir de ces panneaux LCD est effectué. Les écrans LCD endommagés sont collectés et démontés manuellement ou automatiquement.

Le rapport sur le marché de l’indium évalue chaque segment du marché mondial selon un modèle très détaillé afin que les lecteurs puissent être informés des opportunités futures et des domaines à forte croissance de l’industrie. Le document d’étude de marché utilise une série d’étapes pour collecter, enregistrer, analyser et interpréter les données de marché afin de rendre ce rapport complet. Ce rapport de marché comprend une évaluation complète des perspectives de croissance et des restrictions du marché. Toutes ces informations sont fournies de telle manière qu’elles expliquent correctement divers faits et chiffres à l’entreprise. En outre, il propose une étude complète de la dynamique cruciale du marché, y compris les moteurs de croissance, les contraintes, les défis, les tendances et les opportunités.

Une myriade de champs d’application sont soigneusement évalués dans ce rapport sur le marché de l’indium, qui vont de l’estimation du marché potentiel pour un nouveau produit, à l’identification de la réaction du consommateur pour un produit particulier, à la détermination des tendances générales du marché, à la connaissance des types de clients, à la reconnaissance de la dimension du problème marketing et plus encore. Le rapport Indium Market est un synopsis des faits, statistiques et chiffres du marché pour la période de prévision. Ce rapport d’étude de marché fournit aux clients des informations sur leur scénario commercial avec lequel ils peuvent élaborer des stratégies commerciales pour prospérer sur le marché.

Certains des principaux objectifs de ce rapport sur le marché Indium:

Fournir une évaluation particulière de la forme du marché ainsi que des prévisions des nombreux segments et sous-segments du marché mondial de l’ indium.

Fournir des informations sur les éléments affectant la croissance du marché. Analyser le marché principalement sur la base d’ un certain nombre de facteurs – analyse des frais , analyse de la chaîne de subventions , analyses de la pression du porteur 5 , etc. Accorder des revenus historiques et prévisionnels du marché de l’ indium

segments et sous-segments avec appréciation de 4 zones géographiques essentielles et de leurs pays – Amérique du Nord, Europe, Asie et Reste du monde. Évaluation du degré

de pays du marché avec reconnaissance de la dimension actuelle du marché et prospective future. Pour vous fournir . s. évaluation du degré du marché de l’indium pour la phase au moyen de l’application, du type de produit et des sous-segments. Fournir un profilage stratégique des joueurs clés



sur le marché Indium, examinant de manière approfondie leurs compétences de base et dessinant un panorama agressif pour le marché. Suivez et analysez les traits agressifs tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions, les développements de nouveaux produits, ainsi que la recherche et les tendances sur le marché international .



«