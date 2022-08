La taille du marché de l’imagerie thermique a atteint 4,99 milliards USD à un TCAC de 6,0 % en 2027 | Fluke Corporation, United Technologies

L’augmentation des dépenses militaires mondiales et l’augmentation des activités terroristes stimulent la demande du marché.

Le marché mondial de l’imagerie thermique devrait atteindre 4,99 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La croissance de l’imagerie thermique dans diverses industries d’utilisation finale stimule la demande du marché. Une augmentation des activités terroristes a eu un impact considérable sur les revenus du gouvernement et des autres secteurs. L’augmentation du terrorisme, de l’instabilité, des tensions géopolitiques et du terrorisme transfrontalier stimule la demande du marché. L’investissement dans le système de défense pour la modernisation des équipements militaires favorise également la croissance du marché. L’imagerie thermique aide les forces armées à protéger les frontières lors de la tombée de la nuit et des conditions météorologiques extrêmes.

La croissance du marché dépend également de l’avancement des technologies médicales. Plusieurs opportunités de croissance et l’adoption des dernières technologies de pointe dans le secteur offrent de nombreuses opportunités de croissance pour le marché. Plusieurs domaines, tels que la recherche numérique et la gestion de la construction, impliquent l’utilisation de technologies d’imagerie thermique. Il est crucial pour les planificateurs de la construction d’étudier les pertes d’énergie, les inspections d’humidité et l’inspection de l’enveloppe du bâtiment.

Le niveau élevé d’investissement dans le développement de la construction, associé à la demande croissante de surveillance professionnelle et au besoin croissant d’applications de sécurité dans les secteurs public et privé, propulse la demande du marché. Cependant, les restrictions à l’exportation et les détails supplémentaires requis pour les caméras infrarouges à ondes longues entravent la demande du marché.

Les principaux participants incluent Fluke Corporation, United Technologies, FLIR Systems, Inc., Leonardo SpA, Axis Communications AB, L3HARRIS Technologies, Inc., Axis Communications AB, Opgal, Xenics et BAE Systems, entre autres.

Aperçu du marché:

Le rapport de recherche évalue la dynamique du marché, le paysage du marché, les profils des entreprises, la capacité de production et de fabrication, le taux de croissance annuel, l’analyse SWOT, et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport estime la taille du marché, la croissance du marché et fournit une prévision précise pour les segments clés du marché pour la période de prévision 2020-2028. Le rapport couvre également une analyse approfondie des principaux concurrents du marché, ainsi que leurs stratégies de croissance et leurs plans d’expansion commerciale.

Le marché Imagerie thermique a été segmenté en régions clés du monde et propose une analyse du taux de croissance, de la part de marché, de la taille du marché, des tendances actuelles et émergentes, du ratio de production et de consommation, de l’analyse de la chaîne industrielle, de la demande et de l’offre, de l’importation et de l’exportation, des revenus. contribution et la présence d’acteurs clés dans chaque région. Une analyse du marché par pays est proposée dans le rapport pour mieux comprendre la répartition régionale et les progrès du marché Imagerie thermique.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que les

caméras thermiques permettent aux gens de voir le rayonnement thermique invisible émis par n’importe quel objet, quelles que soient les conditions d’éclairage. Certains des avantages de l’imagerie thermique sont la protection des grandes entreprises à travers le pays et la protection contre les intrus.

Le segment de la surveillance et de la détection devrait dominer la part de marché et est crédité de l’adoption croissante des caméras thermiques dans les secteurs résidentiel, industriel et commercial. Les caméras thermiques sont utilisées dans plusieurs monuments historiques, bâtiments et équipements industriels. De plus, ces caméras sont très demandées par la santé structurelle des bâtiments.

Le secteur de l’aérospatiale et de la défense détenait une part importante de l’industrie. La demande est due à la capacité du produit à fonctionner dans toutes les conditions météorologiques, quelle que soit l’heure. Ils sont utilisés dans la surveillance de la frontière, dans l’évitement des collisions de navires, l’application de la loi et la surveillance de la santé structurelle des aéronefs. Ils aident également les soldats à localiser et identifier leurs ennemis.

Le marché de l’Asie-Pacifique est en croissance en raison de l’augmentation de l’adoption du secteur automobile et de l’augmentation de la population. L’augmentation de la population crée un besoin de transport de haute qualité et amélioré dans la région. Les constructeurs automobiles améliorent les conceptions et intègrent des technologies de pointe telles que la détection et la télémétrie de la lumière (LiDAR) pour une meilleure assistance à la conduite.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial de l’imagerie thermique en fonction du type de produit, de l’application, du secteur vertical et de la région :

Product Type Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Caméras

thermiques Thermique Scopes

Modules thermiques

Application Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Sécurité et surveillance Véhicule aérien sans pilote (UAV) Périmètre Suivi

Surveillance et inspection Surveillance de la santé structurelle Inspection des systèmes CVC Surveillance de l’état des machines Évaluation de la qualité

Détection et mesure Détection incendies et des fusées éclairantes Mesure du niveau gaz température corporelle Évaluation des prototypes



Perspectives verticales de l’industrie (chiffre d’affaires, en milliards de dollars ; 2017-2027)

Résidentiel

Commercial

Industriel

Automobile

Aérospatiale et défense

Pétrole et gaz

Santé et vie science

alimentation et des boissons

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord Unis Canada

Europe e Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

MEA Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Reste MEA



Principaux avantages du rapport d’imagerie thermique :

identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par des experts du secteur après de nombreuses études primaires et recherche secondaire

Analyse régionale approfondie de l’industrie Imagerie thermique

Profilage des principaux acteurs ainsi que leur aperçu des activités, leurs stratégies commerciales, leurs accords et partenariats, et leur portefeuille de produits

Analyse SWOT et cinq forces de Porter pour une compréhension approfondie du paysage concurrentiel

faisabilité et analyse des investissements pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

En conclusion, tous les aspects du marché Imagerie thermique sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

