La taille du marché de l’huile de cuisson connaît une croissance incroyable en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial de l’huile de cuisson devrait passer de 154 961,2 millions USD en 2021 à 250 896,4 millions USD d’ici 2030 , avec un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision (2022-2030). Les huiles de cuisson sont naturellement liquides à température ambiante ; Cependant, certaines huiles contenant des graisses saturées, telles que l’huile de noix de coco et l’huile de palmiste, restent solides même à une température légèrement basse. Les huiles comestibles courantes sont principalement des huiles végétales, y compris, mais sans s’y limiter, l’huile de sésame, l’huile d’arachide, l’huile d’olive, l’huile de palme, l’huile de colza, l’huile de maïs, l’huile de camélia, l’huile de canola, l’huile de tournesol, l’huile de lin (huile de soma), l’huile de raisin huile de graines, huile de soja, huile de noix, huile de graines de pivoine et autres huiles végétales.

Ces dernières années, les consommateurs se sont tournés vers les produits biologiques, naturels et sans OGM. Ainsi, la demande d’huile comestible biologique a gagné en popularité, en particulier au cours des quatre dernières années. Les principaux acteurs améliorent leurs offres de produits avec des huiles de cuisson certifiées biologiques et sans OGM pour répondre à cette nouvelle opportunité. Par exemple, Nutiva a dévoilé que les huiles de noix de coco liquides biologiques étaient des huiles liquides sans hexane certifiées biologiques et sans OGM par l’USDA, fabriquées sans produits chimiques ni huile de remplissage. Dans le même ordre d’idées, pour répondre à la demande croissante d’huiles sans OGM, Whole Harvest, une filiale de Bunge North America, a agrandi ses installations pour répondre à la demande d’huiles de soja et de canola sans OGM pour les opérateurs de services alimentaires aux États-Unis et au Canada. Par conséquent, la demande d’huiles certifiées biologiques et sans OGM devrait gagner en popularité dans les années à venir.

Cependant, l’industrie de l’huile de cuisson est confrontée à de multiples défis, y compris, mais sans s’y limiter, la contrefaçon, l’adultération et la tromperie. La falsification de l’huile de cuisson entraîne une myriade de maladies, y compris, mais sans s’y limiter, le cancer de la vésicule biliaire, le glaucome, l’hydropisie et la perte de la vue.

Définition du marché mondial de l’huile de cuisson

L’huile de cuisson est principalement extraite des graines oléagineuses utilisées pour la friture, la pâtisserie et d’autres types de cuisson. L’huile de cuisson est également connue sous le nom d’huile comestible ou d’huile végétale. L’huile de cuisson est également utilisée pour préparer des arômes et des aliments qui ne nécessitent pas de chaleur, comme les trempettes de pain et la salade.

COVID – 19 Impact sur le marché mondial de l’huile de cuisson

COVID-19 a laissé un impact important sur l’industrie de l’huile de cuisson ; le principal défi auquel étaient confrontés les principaux acteurs était la pénurie de main-d’œuvre, car les gens étaient contraints de rester chez eux. De plus, la production, la transformation et la fourniture d’huile de cuisson nécessitaient une main-d’œuvre pour concurrencer la demande croissante du segment résidentiel.

De plus, il y a eu une baisse de la demande du côté des acheteurs d’huile de cuisson en vrac tels que les cafés, les restaurants et les hôtels. De plus, de nombreuses industries de transformation alimentaire ont également été fermées en raison de la pénurie de main-d’œuvre, entraînant une baisse de la demande d’huile de cuisson. En outre, de nombreux canaux de distribution ont été fermés au cours de la première phase de la pandémie, ce qui a augmenté l’approvisionnement en ligne d’aliments et de boissons dans la plupart des pays développés et en développement pour répondre aux besoins quotidiens en huile de cuisson.

Dynamique du marché mondial de l’huile de cuisson

Moteurs : Augmentation de la demande d’huile de cuisson biologique pour donner une impulsion à la croissance

À l’échelle mondiale, les consommateurs adoptent des produits sans produits chimiques ou biologiques en raison de la prise de conscience des avantages des produits sans produits chimiques. Les huiles de cuisson biologiques attirent également l’attention du consommateur car elles sont fabriquées dans une gamme extraordinaire par des animaux, des plantes et d’autres organismes par le biais de procédures métaboliques ordinaires. Ils bénéficient également du maintien de la stabilité de l’arôme et de la saveur originale des aliments. De plus, la prise de conscience croissante des avantages pour la santé des produits biologiques stimule le marché de l’huile biologique comestible, car l’huile est bien connue pour la santé cardiaque et est efficace pour augmenter le niveau d’énergie de ses consommateurs.

Contraintes : La contrefaçon d’huile alimentaire va chercher les contraintes du marché

La contrefaçon est un crime qui implique la fabrication ou la distribution de biens sous le nom de quelqu’un d’autre sans son autorisation. Cette pratique est courante sur le marché mondial de l’huile de cuisson. En outre, le vol pur et simple et l’adultération causent des ravages sur le marché mondial de l’huile de cuisson. En Amérique du Nord, la principale escroquerie pétrolière concerne l’huile d’olive.

Il y a une pénurie d’huile d’olive en raison de la combinaison climatique et de la propagation de la pandémie de Xylella fastidiosa et de bactéries dans les régions productrices d’olives. De plus, la production globale d’olives est en baisse dans la région méditerranéenne comme le Maroc, la Turquie, la Grèce et la Tunisie, ce qui n’a fait qu’aggraver le problème. De plus, aux États-Unis, les fabricants mélangent leur huile d’olive produite avec des huiles moins chères comme l’huile de tournesol et l’huile de canola de qualité inférieure pour répondre à la demande et réduire les coûts de production.

Étendue du marché mondial de l’huile de cuisson

L’étude classe le marché de l’huile de cuisson en fonction du type de produit, des utilisateurs finaux et des canaux de distribution aux niveaux régional et mondial .

Par type de produit Perspectives ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

huile de palme

je suis huile

Huile de tournesol

Huile d’arachide

Huile d’olive

L’huile de colza

Les autres

Par les perspectives des utilisateurs finaux ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Résidentiel

Services d’alimentation

Robot culinaire

Par perspectives de canal de distribution ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Supermarché/Hypermarché

Les magasins de détail indépendants

Entreprise à entreprise

Canaux de vente en ligne

Perspectives par région ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des palmiers devrait représenter la plus grande part de marché, par type de produit

Par type de produit, le marché mondial est divisé en huile de palme, huile de soja, huile de tournesol, huile d’arachide, huile d’olive, huile de colza et autres huiles de cuisson. Le segment de l’huile de palme a été le plus gros contributeur au marché, avec une part de marché de 29,5 % en 2021. L’huile de palme est une huile végétale extraite du fruit du palmier. Il est extrait en écrasant le noyau au milieu du fruit ou en pressant le fruit ample. La majorité des palmiers à huile sont cultivés en Malaisie et en Indonésie, qui sont les forêts tropicales les plus diversifiées au monde.

L’huile de palme est une riche source de carotènes, d’antioxydants et de vitamine E. C’est un bon ingrédient pour les patients cancéreux et ceux qui ont le problème de la maladie d’Alzheimer, de l’arthrite et de l’athérosclérose, qui est un facteur déterminant de la consommation d’huile de palme. En outre, l’augmentation de la population et la diminution des terres arables autour des régions développées encouragent la plantation et la croissance de l’huile de palme brute afin de répondre aux besoins de consommation régionaux. De plus, l’huile de palme est très demandée car elle reste semi-solide à température ambiante et n’est pas affectée par l’oxydation et offre aux produits une durée de conservation plus longue. De plus, l’huile reste stable à des températures élevées et est connue pour fournir une bonne texture et un bon croquant aux aliments frits. De plus, elle est incolore et inodore, de sorte qu’elle ne change pas l’odeur et l’apparence des produits alimentaires.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial de l’huile de cuisson a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, suivie de l’Amérique du Nord. La région Asie-Pacifique affiche un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision. Le marché de l’huile de cuisson en Asie-Pacifique est analysé à travers la Chine, le Japon, l’Inde, l’ANASE, l’Australie et le reste de l’Asie-Pacifique. L’Asie-Pacifique a été considérée comme la région dominante sur le marché mondial de l’huile de cuisson. De plus, la Chine, le 2e plus grand pays développé avec un PIB de 14,7 billions, suivie des États-Unis, a la population la plus élevée de 1,4 milliard de personnes dans le monde.

L’un des facteurs de croissance du marché de l’huile de cuisson dans la région nord-américaine est la forte consommation de restauration rapide et d’aliments transformés, qui ont fait augmenter la demande d’huile de cuisson. De plus, la culture alimentaire américaine est connue pour la friture ; les habitants de ce pays préfèrent fortement consommer des aliments frits tels que des collations, du bœuf, des ailes de poulet, du chien de maïs, des cornichons frits et des twinkies frits, ce qui a augmenté la demande d’huile de cuisson aux États-Unis

Acteurs clés du marché sur le marché mondial de l’huile de cuisson

Il y a eu une tendance croissante à utiliser des huiles de cuisson biologiques chez les consommateurs. De plus, il y a eu l’introduction de l’huile de cuisson aux algues ces dernières années. Il contient les empreintes carbone les plus faibles de toutes les huiles. Il résout actuellement de nombreuses préoccupations dans l’industrie alimentaire, notamment un profil élevé en oméga-9, la durabilité et une faible teneur en graisses saturées.

Les principaux acteurs du marché sont :