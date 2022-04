La taille du marché de l’hôtellerie intelligente devrait atteindre 52,88 milliards USD à un TCAC de 21,63 %, d’ici 2027

La réduction des coûts opérationnels, la demande croissante de gestion optimisée de l’expérience client en temps réel et le développement de plates-formes IoT basées sur le cloud sont quelques-uns des facteurs qui stimulent Marché de l’hôtellerie intelligente.

Taille du marché – 11,21 milliards USD en 2019, croissance du marché – TCAC de 21,63 %, tendances du marché – La demande croissante de gestion optimisée de l’expérience client en temps réel.

Le marché mondial de l’hôtellerie intelligente devrait atteindre 52,88 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’automatisation a suscité beaucoup d’intérêt dans l’industrie hôtelière au cours des dernières années. Les solutions d’automatisation peuvent améliorer l’expérience dans la chambre des clients de l’hôtel et améliorer l’efficacité énergétique et opérationnelle de l’hôtel, ce qui, à son tour, sera bénéfique pour la fidélité à la marque. Le système d’automatisation de ces hôtels offre non seulement une expérience client luxueuse, mais il est également utile pour les activités opérationnelles telles que les économies d’énergie, la gestion centralisée et la maintenance des actifs, entre autres. La sécurité est une préoccupation majeure dans l’hôtellerie. La sécurité dans le bâtiment peut être assurée avec des cartes RFID avec des codes de sécurité. À l’aide d’alarmes, le niveau de sécurité peut être amélioré en envoyant instantanément des signaux à l’ordinateur de surveillance. La gestion à distance des chambres est un autre avantage non négligeable de ce type d’accueil. De nombreux hôtels intelligents développent des applications qui permettent aux clients d’utiliser leur smartphone pour contrôler sans effort l’éclairage, les serrures de porte, le CVC, les divertissements et les stores, quel que soit leur emplacement dans les chambres d’hôtel ou à l’extérieur. Ces fonctions de surveillance à distance sont également avantageuses pour le personnel de l’hôtel où ; ils peuvent modifier à distance les réglages de température ou éteindre les lumières dans une pièce après le départ des clients. Cette technologie est également utile pour réduire les temps d’arrêt et prévoir les besoins de maintenance. Ainsi, la présence de ces avantages soutient la croissance du marché. Dans le contexte de la région, l’Amérique du Nord peut être considérée comme occupant une position de marché de premier plan. La part de marché détenue par l’Amérique du Nord résulte de la présence de plusieurs fournisseurs de support technologique et de la présence de techniques avancées.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché de l’hôtellerie intelligente détenait une part de marché de 11,21 milliards USD en 2019 et devrait connaître un TCAC de 21,63 % pendant la période de prévision.

En ce qui concerne le service, le segment des services professionnels a généré un chiffre d’affaires plus élevé de 5,05 milliards USD en 2019, avec un TCAC de 23,8 % au cours de la période de prévision. L’hospitalité intelligente étant un marché relativement nouveau dans certaines régions, en particulier dans différents pays d’Asie-Pacifique, a entraîné une demande accrue de services de déploiement et d’intégration de systèmes, de services de conseil, de services d’assistance et de maintenance dans ces régions, et contribue aux revenus générés par les services professionnels. segment.

Dans le contexte des logiciels, le segment des systèmes d’automatisation des bâtiments hôteliers a généré le chiffre d’affaires le plus élevé de 2,72 milliards USD en 2019, avec un TCAC de 23,4 % au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que 40 % des coûts totaux d’exploitation du bâtiment associés à la consommation d’énergie et à la maintenance, ainsi que la forte demande de plates-formes de gestion de l’énergie qui en résulte, contribuent aux revenus générés par le système d’automatisation des bâtiments de l’hôtel.

En ce qui concerne le modèle de déploiement, le segment à la demande devrait assister à un taux de croissance plus rapide de 25,2 % au cours de la période de prévision, qui devrait occuper 36,0 % du marché d’ici 2027. Le taux de croissance enregistré par le segment à la demande résulte de la rentabilité de ce modèle de déploiement et de portée de son déploiement dans un environnement virtuel, ce qui se traduit par sa popularité croissante.

Dans le contexte de l’utilisateur final, le segment des hôtels d’affaires détenait la plus grande part de marché de 55,0 % en 2019, avec le TCAC le plus rapide de 24,9 % au cours de la période de prévision. La part de marché occupée par le segment des hôtels d’affaires est attribuée au fait que ce type d’hôtel s’adresse principalement aux voyageurs d’affaires et aux groupes de conférence. Les clients de ce type d’hôtel ont besoin d’un moyen de communication avancé pour organiser des conférences et des réunions, ce qui a entraîné une demande accrue pour ce type d’hospitalité dans les hôtels d’affaires.

En ce qui concerne la région, l’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 24,9 % au cours de la période de prévision, qui occupait 22,0 % du marché en 2019. La présence de centres de contact bien établis, la capacité des solutions d’externalisation de la restauration font partie des les facteurs contributifs résultant de l’expansion du marché dans la région APAC.

Principaux participants Huawei Technologies Co.Ltd, NEC Corporation, IBM Corporation, Siemens AG, Schneider Electric Se, Honeywell International, Inc., Johnson Controls, Oracle Corporation, Winhotel Solution SL et Infor, Inc.

Aux fins de ce rapport, marché mondial de l'hôtellerie intelligente selon le service, le logiciel, le mode de déploiement, l'utilisateur final, et région :

Perspectives du type de service (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

gérés

professionnels de services

Perspectives du type de logiciel

Système de sécurité intégré Système

de gestion des opérations

hôtelières Système d’automatisation des bâtiments

Solutions technologiques de communication intégrées

Service clientdu système de gestion

Perspectives du type de modèle de déploiement

;

USD

Perspectives du type d'utilisateur final

)

Hôtels d'affaires

Resorts and Spas

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

Lire des rapports similaires par Reports and Data :