La taille du marché de l’assurance contre les accidents de voyage d’affaires devrait atteindre 39,87 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 9,90 %

Le marché mondial de l’assurance contre les accidents de voyage était évalué à 3,97 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 39,87 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 9,90 % sur la période de prévision 2022-2029 . L’« assurance annuelle multivoyage » représentait le type de segment le plus important sur chaque marché en raison d’augmentations inattendues de la propagation des maladies.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations et des exportations, des prix . analyse de la production, analyse de la consommation et analyse du mortier.

L’assurance accident de voyage est largement utilisée par de nombreuses entreprises et sociétés pour réduire la responsabilité potentielle des employés lors de leurs déplacements. L’assurance accident de voyage couvre principalement les prestations médicales telles que le décès accidentel, l’amputation et la maladie. Ces polices peuvent être étendues pour inclure la couverture des employés travaillant sur le site.

Dynamique du marché de l’assurance accidents de voyage

Cette section explique comment comprendre les moteurs, les opportunités, les contraintes et les défis du marché. Tout cela est expliqué en détail ci-dessous.

chauffeur

évacuation médicale d’urgence accidentelle

La demande croissante d’assurance accident de voyage (BTA) qui offre protection et sécurité lors d’une évacuation médicale d’urgence en cas d’accident d’employé est l’un des principaux moteurs du marché de l’assurance accident de voyage. Cela inclut toutes les incertitudes financières que l’entreprise peut avoir en raison d’événements malheureux tels que des accidents, des bagages, des annulations de vols, des blessures et des bagages perdus.

croissance économique mondiale

La croissance économique accélérée combinée à l’évolution des modèles commerciaux a alimenté la croissance du marché. La popularité des sites Web et des applications de comparaison de prix et la tendance des politiques multipasses ont eu un impact positif sur le marché.

augmenter les déplacements

L’augmentation des voyages d’affaires nationaux et internationaux a un impact encore plus important sur la croissance du marché. Il stimule également la croissance du marché en utilisant les canaux de distribution numériques inter-assureurs pour stimuler les ventes des entreprises et faire respecter les réglementations gouvernementales.

De plus, l’urbanisation rapide, l’évolution des modes de vie, l’augmentation des investissements et l’augmentation des dépenses de consommation ont eu un impact positif sur le marché de l’assurance voyage d’affaires.

Impact du COVID-19 sur le marché de l’assurance accident de voyage

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché de l’assurance voyage d’affaires. L’assurance voyage d’affaires a diminué pendant la pandémie de COVID-19. En raison de l’épidémie de COVID, le pays a été mis en quarantaine et les voyages nationaux et internationaux ont été interdits. Alors que le pays fermait ses frontières aux touristes, la circulation des personnes à travers la frontière s’est arrêtée.

Cependant, il y a eu une augmentation significative de la préférence des voyageurs pour les destinations nationales sur le marché. L’augmentation du nombre d’annulations de vols a également augmenté le nombre de réclamations d’assurance, ce qui a eu un impact négatif sur la croissance du marché après l’épidémie de COVID-19.

Étendue du marché mondial de l’assurance contre les accidents de voyage d’affaires et taille du marché

Le marché de l’assurance voyage d’affaires est segmenté en fonction du type, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs des aperçus du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Les mecs

assurance voyage individuelle

Assurance multi-voyages annuelle

Autre

canal de distribution

compagnie d’assurance

courtier d’assurance

Banque

agrégateur d’assurance

Autre

utilisateur final

Entreprise

gouvernement

voyageur international

employé



Modèles concurrentiels et marché de l’assurance contre les accidents de voyage

Le paysage concurrentiel du marché de l’assurance voyage d’affaires fournit des détails par concurrent. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, la portée et la portée des produits et le domaine d’application. c’est inclus. Les points de données présentés ci-dessus concernent uniquement l’accent mis par la société sur le marché de l’assurance voyage d’affaires.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’assurance voyage d’affaires sont :

Asicuracioni Generali Spa (Italie)

MetLife Services and Solutions Inc. (Inde)

National Mutual Insurance Company (États-Unis)

AWP Australia Pty Ltd. (Australie)

AXA (France)

American International Group Corporation (États-Unis)

Chub (Suisse)

Tokyo Marine Holdings, Inc. (Japon)

