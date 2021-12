La taille du marché de L’Assistant Virtuel Intelligent (IVA) atteindra 47 259,2 Millions USD à un TCAC +47% d’ici 2027 // Apple Inc., Oracle Corporation, Google LLC, IBM Corporation

L’Assistant Virtuel Intelligent (IVA) bot est un Assistant Virtuel d’Immigration créé pour EXEO par BotsCrew. C’est le premier chatbot complet qui aide les gens à partir à l’étranger au Canada pour des raisons de travail, d’études, de voyage et de migration. IVA est un assistant de chat compatible avec l’IA qui génère des réponses modifiées en combinant des analyses et des calculs de raisonnement basés sur les informations individuelles des clients, les conversations passées et l’emplacement, en tirant parti de la base de connaissances métier et de la compréhension humaine.

Le Marché Mondial de l’Assistant Virtuel Intelligent (IVA) a atteint USD 2 126,4 MN en 2021 Il atteindrait USD 47 259,2 MN d’ici 2027 à un TCAC de +47% de 2021 à 2027.

Les assistants virtuels sont généralement des agendas basés sur le cloud qui nécessitent des stratégies et des applications connectées à Internet pour fonctionner. Comme l’utilisateur final est en relation avec un assistant virtuel, la programmation de l’IA utilise des algorithmes cultivés pour apprendre de la saisie des données et mieux prévoir les besoins de l’utilisateur final.

Acteurs Clés-

* Apple Inc.

* Société Oracle

* Google LLC

* Société IBM

* Communication de Nuance

* Société Microsoft

* Clara Labs

* InteliWISE

* eGain Communications

* Solutions Artificielles

* Client 24/7 Inc.

* Virtuel Créatif

* Anboto

Travailler comme sur le sol de l’usine prend pied parmi les vendeurs de robotisation et les spécialistes de l’industrie. Les environnements de l’industrie 4.0 utilisent un certain type d’aides à distance intelligentes pour commencer une association plus régulière avec leurs facteurs environnementaux et leurs partenaires. L’augmentation de l’emploi d’applications IVA de niveau d’affectation pour augmenter la main-d’œuvre humaine soulève davantage la portion d’aide subalterne perspicace de l’ensemble de l’industrie.

Facteurs supplémentaires ayant un impact sur le développement du marché rappelez-vous les progrès de l’IA qui permet aux cadres intellectuels de pointe d’identifier et de détecter le climat, de s’adapter de manière autonome et de commencer des choix et des suggestions basées sur la connaissance. En conséquence, le marché des aides subalternes astucieux est évalué pour montrer d’énormes ouvertures de développement.

L’Amérique du Nord est le moteur du marché mondial des aides ménagères astucieuses. Des facteurs, par exemple, la présence solide d’éléments clés et le développement de la zone moderne, stimulent le développement du marché. En outre, la spéculation élevée des organisations vitales de différentes entreprises pour favoriser de nouvelles innovations aide le développement du secteur des entreprises de raisonnement informatisé de l’aide locale.

Le développement de l’innovation dans le cloud et l’expansion des applications IVA dans les usines modernes soutiennent la taille du marché IVA du district. Les États-Unis représentent la principale offre sur le marché nord-américain de l’IVA. Le marché nord-américain de l’IVA devrait suivre sa position tout au long de la période d’évaluation.

L’Europe se classe deuxième sur le marché mondial des aides ménagères intelligentes. La présence solide de fournisseurs clés de l’innovation et le rythme élevé de réception des nouvelles avancées influencent décidément le marché astucieux de la droite dans la région. De plus, l’accueil croissant des IVA dans les entreprises de soins médicaux, automobiles, commerciales basées sur le Web et aéronautiques a un impact sur le développement du marché. L’Allemagne, le Royaume-Uni et la France, entre autres pays européens, détiennent des offres importantes sur le marché territorial.

La région Asie-Pacifique affiche un taux de développement positif sur le marché mondial des aides subalternes astucieuses. Les facteurs, par exemple, l’urbanisation rapide et l’industrialisation énorme dans les pays émergents, par exemple, la Chine et l’Inde présentent des libertés gigantesques pour les cadres d’aide subalternes. Différentes organisations publiques et privées adoptent progressivement les IVA dans leur cadre actuel pour fidéliser les consommateurs les plus extrêmes, ce qui encourage le développement du marché des IVA.

