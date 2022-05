La taille du marché de l’architecture sans serveur devrait atteindre 25,49 milliards USD à un TCAC de 24,7 %, d’ici 2026

La prise de conscience croissante des avantages de l’architecture sans serveur, tels que l’agilité accrue des processus et la réduction des coûts opérationnels, alimente la croissance du marché.

Taille du marché – 4,18 milliards USD en 2018, croissance du marché – TCAC de 24,7 %, tendances du marché – L’émergence et l’adoption rapide des services basés sur le cloud.

Le marché mondial de l’ architecture sans serveur devrait atteindre 25,49 milliards USD d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’architecture sans serveur est l’application qui dépend de services tiers ou d’un code personnalisé exécuté dans des conteneurs éphémères. Malgré son nom, cela n’implique pas d’exécuter le code sans serveurs. Le nom « informatique sans serveur » est appliqué parce que l’entreprise ou la personne qui possède le système n’a pas à louer, acheter ou fournir des serveurs ou des machines virtuelles pour que le code principal puisse s’exécuter.

L’application de l’architecture sans serveur par les développeurs est conçue pour qu’ils puissent se concentrer sur le produit principal au lieu de gérer, gérer et exploiter les problèmes de serveur, que ce soit dans le cloud ou sur site. Le temps réduit avec l’architecture sans serveur aide les développeurs à récupérer du temps et de l’énergie qui peuvent être consacrés au développement de nouveaux produits fiables.

L’architecture sans serveur bénéficie d’une réduction significative des coûts, de la complexité et des délais d’ingénierie, au prix d’une dépendance accrue vis-à-vis des fournisseurs et de services de support relativement immatures. L’architecture sans serveur est appliquée par des fournisseurs de cloud tels qu’AWS, dans des conférences, des rencontres et des articles de blog. Il assure la possibilité d’une mise en œuvre commerciale idéale, qui est également rentable.

Les principaux participants incluent Amazon Web Services, Inc, Alibaba Cloud, CA Technologies, Dynatrace LLC, Fiorano Software, Inc., Google LLC, IBM Corporation, Microsoft Corporation, NIT Data Corporation et Oracle Corporation, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que l’

architecture sans serveur est en train d’innover en perturbant l’infrastructure des serveurs. L’architecture sans serveur est utilisée par des sociétés telles que Reuters, Netflix, Telenor et AOL. Les entreprises adoptent de plus en plus le marché. Les fournisseurs de cloud « Big Three » tels que Google, Amazon et Microsoft sont également fortement investis dans le sans serveur.

Les grandes entreprises détenaient une part de marché de 59,1 % en 2018 en raison des capacités supérieures de l’entreprise à exécuter des applications en temps réel à grande échelle. De plus, les grandes entreprises adoptent une architecture sans serveur pour les tâches critiques, telles que les applications Web essentielles et le traitement des données.

L’automatisation et l’intégration sont la fusion efficace de logiciels et de matériel, combinant plusieurs sous-systèmes pour travailler ensemble comme une seule unité. Il détenait la plus grande part de marché de 21,3 % en 2018.

L’augmentation du nombre d’utilisateurs et l’adoption croissante de plusieurs technologies associées aux médias et au contenu numérique propulsent la demande d’architecture sans serveur sécurisée et efficace dans les secteurs des télécommunications et de l’informatique. Les télécommunications et l’informatique détenaient la plus grande part de marché de 21,9 % en 2018.

Le secteur de la banque, des services financiers et des assurances est en constante évolution et se caractérise par une concurrence intense, une consolidation, une expansion mondiale, une demande changeante des consommateurs et des normes réglementaires variées. L’architecture sans serveur prend en charge les applications en temps réel et offre une plate-forme sécurisée et évolutive pour fournir des informations en temps réel comme l’exige le secteur BFSI. Il devrait croître avec un TCAC de 23,9 % au cours de la période de prévision.

La forte adoption des solutions d’infrastructure cloud et la pénétration croissante des appareils IoT alimentent la demande d’architecture sans serveur en Amérique du Nord. La région devrait détenir la plus grande part de marché de 44,6 % en 2026.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial de l’architecture sans serveur en fonction des services, de la taille de l’organisation, de la verticale et de la région :

Perspectives des services (revenus, milliards de dollars ; 2016-2026) API

d’automatisation et d’

intégrationgestion Services

de surveillance

la sécurité

Support et maintenance

Formation et conseil

Autres

Perspectives de la taille de l’organisation (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2016-2026)

Grandes entreprises

Petites et moyennes entreprises

Perspectives verticales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2016-2026)

Santé

Commerce de détail et commerce électronique

Télécom & IT

Media and Entertainment

BFSI

Manufacturing

Gouvernement et public

Autres

Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; 2016-2026)

Amérique du Nord

Asie

-Pacifique

MEA

Amérique latine

Le rapport sur le marché comprend les principaux points de la table des matières :

Aperçu du marché de l’architecture sans serveur

Impact économique mondial sur l’industrie

Concurrence sur le marché mondial par les fabricants

Production mondiale, revenus (valeur) par région

Offre mondiale ( Production), consommation, exportation, importation par régions

Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial par application

Analyse des coûts de fabrication

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/commerçants

Analyse des facteurs d’effet de marché

Sans serveur Prévisions du marché de l’architecture En

conclusion, tous les aspects du marché de l’architecture sans serveur sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

