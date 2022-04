La taille du marché de l’analyse prédictive des soins de santé d’une valeur de 28,77 milliards USD d’ici 2027

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial de l’analyse prédictive des soins était évalué à 3,74 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 28,77 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 28,9 %. L’étude couvre l’analyse prédictive des soins de santé – une technique analytique qui analyse et prédit les résultats à l’aide de méthodes et de technologies statistiques, fonctionnant sur des quantités massives de données pertinentes pour des patients individuels. L’analyse prédictive de la santé est largement utilisée dans le secteur de la santé partout dans le monde. L’émergence récente de l’analyse prédictive des soins de santé en tant qu’outil permettant de gagner du temps et de minimiser les coûts est une découverte majeure dans le secteur de la santé. Dans cette optique, de nombreuses entreprises et hôpitaux adoptent l’analyse prédictive des soins de santé, à des fins de gain de temps et de réduction des coûts. Par exemple, West Tennessee Healthcare a économisé plus de 8 000 heures par an en utilisant les services d’avancement continu de Cerner grâce à un projet d’optimisation qui a réduit le nombre d’analyses de tâches discrètes que les infirmières ont effectuées en temps opportun.

Les techniques de découverte de connaissances, d’exploration de données et d’apprentissage automatique ont récemment attiré une attention considérable, en raison de la quantité croissante de données disponibles, et à la nécessité croissante de fonder le raisonnement sur des preuves tirées de mesures physiques. Des approches d’extraction de connaissances basées sur les données ont été développées en conséquence, complétant les approches plus traditionnelles centrées sur l’humain, en permettant aux systèmes de créer de nouvelles connaissances, de mettre à jour les connaissances existantes et d’améliorer leurs performances sans intervention ni reprogrammation. L’organisation (ou la représentation) des connaissances médicales est un domaine de recherche très actif, caractérisé par une large gamme d’outils, de modèles et de langages qui, associés à la disponibilité de capacités informatiques croissantes, permettent de spécifier et d’émuler des systèmes de croissance complexité. Les représentations de cadres, les réseaux sémantiques, les représentations de graphes conceptuels sont quelques schémas de représentation de base populaires largement utilisés dans l’industrie aujourd’hui. L’augmentation exponentielle du volume de la base de données sur les soins de santé, l’augmentation des investissements dans la technologie numérique pour gérer efficacement les informations disponibles, l’adoption croissante des dossiers de santé électroniques pour gérer efficacement la santé des patients, l’adoption d’analyses avancées, le besoin croissant d’outils de réduction des coûts tels que l’analyse prédictive des soins de santé, sont quelques-uns des les facteurs clés propulsant la croissance du marché de l’analyse prédictive des soins de santé dans l’industrie.

Aperçu du marché:

Le marché mondial de l’analyse prédictive des soins de santé a considérablement augmenté au cours des dernières années et devrait enregistrer une croissance rapide au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le secteur pharmaceutique et de la santé évolue rapidement avec les innovations technologiques, l’augmentation des dépenses de santé et l’amélioration établissements et systèmes de santé. De nombreux hôpitaux, centres de soins chirurgicaux ambulatoires et cliniques à travers le monde adoptent des appareils et des équipements de pointe. La croissance des revenus du marché mondial de l’analyse prédictive des soins de santé est largement stimulée par des facteurs tels que la prévalence croissante des maladies chroniques, les progrès rapides dans les secteurs de la santé et de la médecine, l’adoption élevée des derniers outils et techniques et la croissance des fonds par plusieurs secteurs publics et privés. En outre, l’attention croissante portée au développement de médicaments, la demande croissante de médecine de précision, l’adoption élevée des paramètres de soins à domicile et des diagnostics au point de service, l’augmentation des investissements dans les activités de recherche et développement devraient stimuler la croissance des revenus du marché mondial au cours de la période de prévision.

La pandémie en cours modifie considérablement la dynamique du secteur pharmaceutique et des soins de santé. Divers pays sont confrontés à des défis tels que la pénurie de médicaments, de vaccins, de dispositifs de santé dans les hôpitaux. Cela devrait ouvrir des opportunités de croissance lucratives pour les acteurs du marché dans les années à venir.

Principales entreprises présentées dans le rapport :

Cerner Corporation, McKesson Corporation, Verisk Analytics, Inc., IBM, Oracle, MedeAnalytics, Inc., SAS, Optum, Inc., Allscripts et Inovalon

Paysage concurrentiel :

Le marché mondial comprend divers acteurs du marché opérant aux niveaux régional et mondial. Ces acteurs clés adoptent diverses stratégies telles que les investissements en R&D, les accords de licence, les partenariats, les fusions et acquisitions, les collaborations et les coentreprises pour acquérir une assise solide sur le marché.

Segmentation du marché de l'analyse prédictive des soins de santé :

type d’application (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

Gestion des opérations

financière

santé de la population

données cliniques

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

Payeurs

Fournisseurs

Autres

Perspectives régionales du marché mondial de l’analyse prédictive des soins de santé

Amérique du Nord S. Canada

Europe K. Allemagne France Italie Espagne

Asie-Pacifique Inde Chine Japon Australie Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine Brésil Argentine Pérou Mexique Reste du latin Amérique

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Afrique du Sud AE Reste du Moyen-Orient et Afrique



Contactez-nous :

