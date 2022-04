La taille du marché de l’analyse de détail devrait atteindre 18,71 milliards USD en 2028 | Oracle Corporation, IBM Corporation, SAP SE, Microsoft Corporation, etc.

La du marché mondial de l’analyse de la vente devrait atteindre 18,71 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC des revenus de 20,0 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La prolifération des smartphones, l’utilisation croissante des médias sociaux et l’augmentation des achats en ligne stimulent la croissance des revenus du marché de l’analyse de détail.

Le processus de fourniture de données analytiques sur le mouvement de la chaîne d’approvisionnement, les niveaux de stocks, les ventes et la demande des consommateurs, entre autres, est connu sous le nom d’analyse de la vente au détail. Ces données sont cruciales pour le marketing et la prise de décisions d’approvisionnement. L’analyse de la vente au détail donne des informations détaillées sur les clients, ainsi qu’une meilleure compréhension des processus et des activités d’une organisation avec des solutions d’amélioration. La demande d’analyse de la vente au détail augmente en raison du fait qu’elle offre des solutions simples, rentables, évolutives et flexibles.

L’analyse de la vente au détail aide à faire de meilleurs choix, à gérer les entreprises plus efficacement et à fournir une meilleure analyse du service client. Le domaine de l’analyse de la vente au détail est plus qu’une analyse de données superficielle. Il utilise des techniques telles que la découverte de données et l’exploration de données pour nettoyer les données afin de produire des informations commerciales pouvant être appliquées par l’entreprise pour améliorer ses fonctions. Les entreprises utilisent ces données en créant un meilleur résumé de leurs données démographiques cibles. Les détaillants identifient leurs clients idéaux en fonction de leur âge, de leur emplacement et de leurs habitudes d’achat, entre autres. L’analyse de la vente au détail aide les vendeurs à élaborer une stratégie efficace en fonction du comportement des consommateurs et ainsi à générer plus de profits. Les détaillants ont commencé à expérimenter les dispositifs et les solutions de l’Internet des objets (IoT) pour révolutionner les services et l’expérience client en développant un écosystème numérique à différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement.

Les revenus du segment d’analyse des stocks devraient augmenter à un rythme rapide au cours de la période de prévision en raison du besoin croissant d’améliorer les processus commerciaux en assurant le suivi des marchandises stockées et en garantissant les stocks excédentaires. Les utilisateurs peuvent obtenir des informations pratiques sur la rentabilité de leur inventaire et gérer facilement les fluctuations de la demande des clients grâce à l’analyse des stocks.

Le segment sur site représentait une part de revenus plus importante en 2020. Les logiciels d’analyse de vente au détail peuvent être déployés sur site pour collecter, afficher et organiser des données commerciales importantes en utilisant la propre infrastructure informatique de l’entreprise. Cela permet la sécurité des données et aide à éviter les fuites d’informations.

Le segment en ligne a représenté une part importante des revenus en 2020 en raison de la croissance du secteur du commerce électronique. Les tendances croissantes des achats en ligne et de la chasse aux bonnes affaires ont changé le paradigme traditionnel du comportement des clients dans le commerce de détail. Comprendre les préférences des clients aide les détaillants à effectuer les ajustements nécessaires, tels que le comportement en service, les prix, la communication sur le marché et d’autres mesures, qui à leur tour peuvent contribuer à stimuler la croissance des revenus de ce segment.

Le marché en Amérique du Nord représentait la plus grande part des revenus en 2020 en raison de l’adoption rapide des services de commerce électronique par plusieurs organisations, de l’adoption de modèles commerciaux omnicanaux et de la demande croissante d’optimisation des prix. Le nombre croissant de chaînes de vente au détail stimule également la croissance du marché de l’analyse de la vente au détail dans la région.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance élevé des revenus au cours de la période de prévision, en raison de l’utilisation croissante des smartphones dans la région. Des pays tels que l’Inde, le Japon, la Chine, l’Australie et Singapour adoptent l’analyse de la vente au détail à un rythme plus élevé pour obtenir de meilleures informations sur d’énormes volumes de données et en raison de l’émergence de différentes chaînes de vente au détail dans les pays en développement de la région.

entreprises présentées dans le rapport sur le marché mondial incluent Oracle Corporation, IBM Corporation, SAP SE, Microsoft Corporation, Fujitsu Limited, SAS Institute Inc., Manthan Software Service Pvt. Ltd., Tableau Software, LLC, Adobe Inc. et HCL Technologies Limited.

Pour ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial de l’analyse de la vente au détail en fonction du composant, du type de déploiement, de la taille de l’organisation, de la fonction commerciale, de la fin utilisation et région :

